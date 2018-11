Ez a kínai fiú egyszerre három Rubik-kockát rakott ki, az egyikhez még a kezét sem használta – videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37d3f7b6-732b-401d-b676-f907a579ff41","c_author":" Csunderlik Péter","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201845_a_rovidlato_superman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d3f7b6-732b-401d-b676-f907a579ff41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96af9a0-c3cf-4c05-9027-3f0721d0333c","keywords":null,"link":"/itthon/201845_a_rovidlato_superman","timestamp":"2018. november. 11. 08:45","title":"Csunderlik Péter: A rövidlátó Superman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer forintra is büntethetnek érte.","shortLead":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer...","id":"20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eaa5c0-318d-4c78-aea7-279f40d83cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","timestamp":"2018. november. 12. 06:41","title":"Ködlámpa: még mindig kézzel kell kapcsolgatni, de mikor és hogyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jó ebéd, majd egy finom kávé, és garantált a remek délutáni szunyókálás. A látszólagos ellentmondás mögött fiziológiai tények állnak: még jót is tesz a délutáni pihenésnek, ha megiszunk előtte egy kávét. Ismerkedjen meg a nappuccino titkával.","shortLead":"Egy jó ebéd, majd egy finom kávé, és garantált a remek délutáni szunyókálás. A látszólagos ellentmondás mögött...","id":"20181112_daniel_pink_nappuccino_elmelete_kave_delutani_szunditas_alvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae01f8a-4d18-4d24-8212-76dba5e0874a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_daniel_pink_nappuccino_elmelete_kave_delutani_szunditas_alvas","timestamp":"2018. november. 12. 13:03","title":"Tudja, mi az a nappuccino? A tökéletes délutáni szunyókálás titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton nyerte meg a Brazíl nagydíjat.","shortLead":"Az ötszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton nyerte meg a Brazíl nagydíjat.","id":"20181111_Hamiltone_a_brazil_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930bcef0-c81e-438a-9fa1-d25fcdb2f0d5","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Hamiltone_a_brazil_nagydij","timestamp":"2018. november. 11. 19:41","title":"Hamiltoné a brazil nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy vereség mellé immár megvan a hatodik győzelem is a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Egy vereség mellé immár megvan a hatodik győzelem is a Bajnokok Ligájában.","id":"20181111_A_Szegednek_osszejott_az_amit_a_Veszpremnek_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48cf6aa-86d3-4ff8-a3f3-7d733225f0f3","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_Szegednek_osszejott_az_amit_a_Veszpremnek_nem","timestamp":"2018. november. 11. 18:52","title":"A Szegednek összejött az, amit a Veszprémnek nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fefc6d-7e2e-4d4f-a970-870ef0210bad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Douglas a 2001: Űrodüsszeia űrhajóját irányító, programhibás számítógép hangja volt.","shortLead":"Douglas a 2001: Űrodüsszeia űrhajóját irányító, programhibás számítógép hangja volt.","id":"20181112_Meghalt_Douglas_Rain_aki_a_2001_Urodusszeiaban_szereplo_gonosz_gep_hangjat_adta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28fefc6d-7e2e-4d4f-a970-870ef0210bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca5fd6a-911c-4ec8-b9b7-6d362ee7d40b","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Meghalt_Douglas_Rain_aki_a_2001_Urodusszeiaban_szereplo_gonosz_gep_hangjat_adta","timestamp":"2018. november. 12. 10:33","title":"Meghalt Douglas Rain, és vele ment HAL 9000","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyetlen hónap alatt visszaszerezte az összes, korábban elbizonytalanodott szavazóját a Fidesz, miközben az ellenzéket még megbénítja a fél éve bekapott ütés. Hogy állnak most a pártok és mi a magyarázata a harmadik kétharmadnak? Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Egyetlen hónap alatt visszaszerezte az összes, korábban elbizonytalanodott szavazóját a Fidesz, miközben az ellenzéket...","id":"20181111_Massziv_tombbe_allt_ossze_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6718ca9-c8fc-47ec-a3ec-326ebbd1a230","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Massziv_tombbe_allt_ossze_a_Fidesz","timestamp":"2018. november. 11. 17:30","title":"Masszív tömbbé állt össze a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fokozott ellenőrzést végez a MÁV-Start novemberben.","shortLead":"Fokozott ellenőrzést végez a MÁV-Start novemberben.","id":"20181110_Legyen_jegye_ha_Dunakeszire_vonatozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee37de1f-7a51-4779-af99-830d93c95b59","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Legyen_jegye_ha_Dunakeszire_vonatozik","timestamp":"2018. november. 10. 17:45","title":"Legyen jegye, ha Dunakeszire vonatozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]