[{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind a letöltések, mind a felhasználók költései szempontjából rekordként könyvelhető el 2019 második negyedéve. Az App Annie jelentéséből az is kiderül, hogy melyik alkalmazást töltötték le a legtöbben a világon ebben az időszakban.","shortLead":"Mind a letöltések, mind a felhasználók költései szempontjából rekordként könyvelhető el 2019 második negyedéve. Az App...","id":"20190724_app_annie_statisztikak_2019_q2_a_facebook_messenger_a_legtobbszor_letoltott_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b2b0ba-57b0-4c31-9021-fb517e416abf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_app_annie_statisztikak_2019_q2_a_facebook_messenger_a_legtobbszor_letoltott_app","timestamp":"2019. július. 24. 13:03","title":"Ezeket a mobilos alkalmazásokat imádja a világ a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e43e9c-351a-4f39-be96-985c654666bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190723_Marabu_FekNyuz_Eletre_neveles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8e43e9c-351a-4f39-be96-985c654666bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b07b9e4-cc6d-4d43-96d3-f2ccdbee42e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Marabu_FekNyuz_Eletre_neveles","timestamp":"2019. július. 23. 18:35","title":"Marabu FékNyúz: Életre nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ce14be-d006-49c2-b952-b67599bd2027","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rooney Mara és Joaquin Phoenix három éve van együtt, most szintet léptek.","shortLead":"Rooney Mara és Joaquin Phoenix három éve van együtt, most szintet léptek.","id":"20190723_Eljegyezte_egymast_Hollywood_legcsendesebb_parja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97ce14be-d006-49c2-b952-b67599bd2027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fbc2d0-1d26-4680-9c24-f3954c1c71e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Eljegyezte_egymast_Hollywood_legcsendesebb_parja","timestamp":"2019. július. 23. 12:01","title":"Eljegyezte egymást Hollywood legcsendesebb párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság történetének második legnagyobb bírságát osztotta ki a Facebooknak.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság történetének második legnagyobb bírságát osztotta ki a Facebooknak.","id":"20190724_facebook_adatszivargas_cambridge_analytica_birsag_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460de96c-14bf-4520-93af-f6907e207c65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_facebook_adatszivargas_cambridge_analytica_birsag_amerika","timestamp":"2019. július. 24. 15:46","title":"1462,5 milliárd forintnyi bírságot kapott a Facebook a Cambridge Analytica-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dac590d-a828-47b7-aec6-558695d93d77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit lapok úgy tudják, a Warner Brothers stúdiójának munkatársai a legrosszabbtól tartanak. ","shortLead":"A brit lapok úgy tudják, a Warner Brothers stúdiójának munkatársai a legrosszabbtól tartanak. ","id":"20190723_Eletveszely_Vin_Diesel_kaszkador_forgatas_Halalos_iramban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dac590d-a828-47b7-aec6-558695d93d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dabcdc5-cc4f-44f6-a711-56a1abb06183","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Eletveszely_Vin_Diesel_kaszkador_forgatas_Halalos_iramban","timestamp":"2019. július. 23. 15:04","title":"Életveszélyesen megsérült Vin Diesel kaszkadőre a Halálos iramban 9 forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai kvalifikációs férfi vízilabda tornájának keddi negyeddöntőjében.","shortLead":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai...","id":"20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5a3873-2c6d-4c68-a70b-9d783626d83a","keywords":null,"link":"/sport/20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"Kizuhantak a szerb pólósok a vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d0402-607c-4754-8075-629dcdbb8e93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrült szerkezet, valójában gyötrelem lehet vele közlekedni. ","shortLead":"Őrült szerkezet, valójában gyötrelem lehet vele közlekedni. ","id":"20190724_Csunyan_osszetortek_szegeny_Batmobilet_egy_francia_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449d0402-607c-4754-8075-629dcdbb8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec99683-5854-4bf1-aacd-23cfbcea3fda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Csunyan_osszetortek_szegeny_Batmobilet_egy_francia_autopalyan","timestamp":"2019. július. 24. 16:51","title":"Csúnyán összetörték szegény Batmobile-t egy francia autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta átlagosan 8-10 hajóval folyik a kutatás. ","shortLead":"Naponta átlagosan 8-10 hajóval folyik a kutatás. ","id":"20190722_Hableany_tragedia_aldozat_kereses_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798a3202-dfe9-4e75-986b-30d74b42d392","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Hableany_tragedia_aldozat_kereses_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 20:53","title":"Hableány-tragédia: egy nő holttestét továbbra is keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]