[{"available":true,"c_guid":"803b4269-9f7d-4ba9-bd8a-da3a521aca9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft irodai programcsomagjával vették célba a gyanútlan felhasználókat rosszindulatú támadók. Az Office-ban a böngésző azonnali frissítésére figyelmeztetnek, azonban pórul járhat, aki komolyan veszi ezt.","shortLead":"A Microsoft irodai programcsomagjával vették célba a gyanútlan felhasználókat rosszindulatú támadók. Az Office-ban...","id":"20190725_hamis_office365_oldal_trojai_szamitogepes_virus_bongeszo_frissitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=803b4269-9f7d-4ba9-bd8a-da3a521aca9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd91b588-f70e-4ef0-ab7f-d63c839505aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_hamis_office365_oldal_trojai_szamitogepes_virus_bongeszo_frissitese","timestamp":"2019. július. 25. 09:03","title":"Ha ez az ablak felugrik a számítógépén, nehogy rákattintson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538342f7-a166-42cd-a6eb-760f8715c965","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"41-re nőtt a sérültek száma keddre. ","shortLead":"41-re nőtt a sérültek száma keddre. ","id":"20190723_Durva_pusztitast_vegeztek_az_erdotuzek_Portugaliaban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=538342f7-a166-42cd-a6eb-760f8715c965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58e6ef-b91a-4238-9c13-d1b304d654cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Durva_pusztitast_vegeztek_az_erdotuzek_Portugaliaban__video","timestamp":"2019. július. 23. 21:45","title":"Durva pusztítást végeztek az erdőtüzek Portugáliában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 3,5 millió autó fut a magyarországi utakon, ám a járműpark átlagos életkora évről évre emelkedik. Vézna örömhír, hogy az öregedés legalább lassulóban van, s minden bizonnyal a nagycsaládosoknak szóló kedvezmény is javít majd a helyzeten.","shortLead":"Több mint 3,5 millió autó fut a magyarországi utakon, ám a járműpark átlagos életkora évről évre emelkedik. Vézna...","id":"20190725_autok_atlageletkora_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e472985-9969-44e0-9fcd-e08177d20e5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_autok_atlageletkora_magyarorszag","timestamp":"2019. július. 25. 15:29","title":"Matuzsálem autók közlekednek a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d720dfe-fdb2-4d5e-9ece-8abd7e798be8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 80 ezer nő esetében vizsgálták, milyen hatással lehetnek a szervezetre a cukormentes italok. Az eredmény lesújtó.","shortLead":"Több mint 80 ezer nő esetében vizsgálták, milyen hatással lehetnek a szervezetre a cukormentes italok. Az eredmény...","id":"20190725_cukormentes_udito_szivinfarktus_stroke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d720dfe-fdb2-4d5e-9ece-8abd7e798be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a030b193-98b4-4213-937f-4d3a7dbc766c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_cukormentes_udito_szivinfarktus_stroke","timestamp":"2019. július. 25. 12:03","title":"Szokott cukormentes üdítőt inni? A tudósok szerint nagyon nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1dd34b-72a8-4f9d-aede-45da935d82fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolgár, illetve a francia hatóságok által körözött járműveket foglaltak le a rendőrök a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A bolgár, illetve a francia hatóságok által körözött járműveket foglaltak le a rendőrök a Csongrád megyei...","id":"20190725_Egy_roman_bolgar_egy_torok_pedig_francia_autoval_bukott_le_a_magyar_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1dd34b-72a8-4f9d-aede-45da935d82fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c3f2c3-557b-423e-b829-05847970ef50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Egy_roman_bolgar_egy_torok_pedig_francia_autoval_bukott_le_a_magyar_hataron","timestamp":"2019. július. 25. 11:57","title":"Egy román bolgár, egy török pedig francia autóval bukott le a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb538e89-e54b-45c3-a86c-354e2d513d4a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magyarországon építi meg 13,3 milliárd forintból az első külföldi gyárát a dél-koreai Bumchun Precision.","shortLead":"Magyarországon építi meg 13,3 milliárd forintból az első külföldi gyárát a dél-koreai Bumchun Precision.","id":"20190724_Ujabb_tizmilliardos_autoipari_beruhazas_indul_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb538e89-e54b-45c3-a86c-354e2d513d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137476b1-e7ec-40b0-819a-8780004a80e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_Ujabb_tizmilliardos_autoipari_beruhazas_indul_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 24. 13:30","title":"Újabb tízmilliárdos autóipari beruházás indul Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltakozó nagygyűlést szervez a Magyar Orvosi Kamara.","shortLead":"Tiltakozó nagygyűlést szervez a Magyar Orvosi Kamara.","id":"20190725_A_tulmunkaszerzodes_felmondasaval_fenyegetnek_az_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf985205-21da-4d9c-a8ec-525e4fae296f","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_tulmunkaszerzodes_felmondasaval_fenyegetnek_az_orvosok","timestamp":"2019. július. 25. 16:38","title":"A túlmunkaszerződés felmondásával fenyegetnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák családi pótlék ügyében is lépett a brüsszeli testület.","shortLead":"Az osztrák családi pótlék ügyében is lépett a brüsszeli testület.","id":"20190725_Eljarast_indit_az_Europai_Bizottsag_Magyarorszaggal_szemben_a_menekultek_eheztetese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704f5fc9-5408-4965-a4d7-b8e9cba9facb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Eljarast_indit_az_Europai_Bizottsag_Magyarorszaggal_szemben_a_menekultek_eheztetese_miatt","timestamp":"2019. július. 25. 12:34","title":"Eljárást indít az Európai Bizottság Magyarországgal szemben a menekültek éheztetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]