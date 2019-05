Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0b4c1ed-8a38-4731-80e4-c0c08fd138c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Marabu_FekNyuz_Ki_hova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b4c1ed-8a38-4731-80e4-c0c08fd138c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed610924-8a34-4657-8cb9-601aff5f9c48","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Marabu_FekNyuz_Ki_hova","timestamp":"2019. május. 30. 08:30","title":"Marabu FékNyúz: Ki hova?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy dokumentum szerint a minden olyan támogatást vissza kellene fizetniük, amelyek Andrej Babis cégéhez vándoroltak 2018 februárja után. ","shortLead":"Egy dokumentum szerint a minden olyan támogatást vissza kellene fizetniük, amelyek Andrej Babis cégéhez vándoroltak...","id":"20190531_Tobb_tizmillio_eurot_kovetelhet_vissza_az_EU_a_Csehorszagtol_a_kormanyfo_cege_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a9dcb2-93de-431d-a113-58cbc3f19bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Tobb_tizmillio_eurot_kovetelhet_vissza_az_EU_a_Csehorszagtol_a_kormanyfo_cege_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 18:50","title":"Több tízmillió eurót követelhet vissza az EU a Csehországtól a kormányfő cége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC-nek és az AFP-nek nyilatkozó amerikai utasok szerint aki nem volt a fedélzeten, nem is érzékelte az ütközést. ","shortLead":"A BBC-nek és az AFP-nek nyilatkozó amerikai utasok szerint aki nem volt a fedélzeten, nem is érzékelte az ütközést. ","id":"20190531_szallodahajo_dunai_hajobaleset_utkozes_hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d26488d-6f48-467e-b569-7724adba7483","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_szallodahajo_dunai_hajobaleset_utkozes_hableany","timestamp":"2019. május. 31. 05:08","title":"A szállodahajó utasai közül többen is látták és hallották a Hableányról vízbe esett embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térképen és idővonalon és megpróbáltuk rekonstruálni, pontosan hogyan történhetett a szerda esti budapesti hajóbaleset.\r

","shortLead":"Térképen és idővonalon és megpróbáltuk rekonstruálni, pontosan hogyan történhetett a szerda esti budapesti...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_kronologia_infografika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79685ed-b040-454b-ac7b-5081b7ce3720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Dunai_hajobaleset_kronologia_infografika","timestamp":"2019. május. 30. 14:50","title":"Így történhetett a dunai hajóbaleset - interaktív térkép, idővonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffe651a-75cb-485f-8e03-51db0ee9c499","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blinken Nyílt Társadalom Archívum ezért azt javasolja a még élő interjúalanyoknak, hogy vonják vissza hozzájárulásukat. ","shortLead":"A Blinken Nyílt Társadalom Archívum ezért azt javasolja a még élő interjúalanyoknak, hogy vonják vissza...","id":"20190531_Ez_a_magyar_tortenettudomany_megalazasa_reagaltak_a_kutatok_az_56os_Intezet_megszunesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bffe651a-75cb-485f-8e03-51db0ee9c499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e137862-857a-46fe-955b-b26f3d63317c","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Ez_a_magyar_tortenettudomany_megalazasa_reagaltak_a_kutatok_az_56os_Intezet_megszunesere","timestamp":"2019. május. 31. 14:39","title":"\"Ez a magyar történettudomány megalázása\": reagáltak a kutatók az '56-os Intézet megszűnésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da6b46a-f8d6-47d7-8e0d-6688f09e0add","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte károkat okoz a vihar, a tűzoltókat kora estig csaknem 180 esetben riasztották. A BKK több járata nem közlekedik, a vonatok, és a közúti közlekedés jól tartja magát országosan.","shortLead":"Országszerte károkat okoz a vihar, a tűzoltókat kora estig csaknem 180 esetben riasztották. A BKK több járata nem...","id":"20190529_Kidolt_fakhoz_elarasztott_pincekhez_leszakadt_vezetekekhez_hivjak_a_tuzoltokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7da6b46a-f8d6-47d7-8e0d-6688f09e0add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0952ba-3ab6-43b4-a4eb-6a8562658099","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Kidolt_fakhoz_elarasztott_pincekhez_leszakadt_vezetekekhez_hivjak_a_tuzoltokat","timestamp":"2019. május. 29. 19:51","title":"Kidőlt fákhoz, elárasztott pincékhez, leszakadt vezetékekhez hívják a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8e6be1-fdf1-4101-b067-ce7350ee2277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig keresik 21 elsüllyedt ember testét és a Hableányt sem sikerült még kiemelni a Duna mélyéről. Most mindenki válaszokat vár, miközben tovább izgulhatunk a kockázatos búvárexpedíció sikeréért. Interaktív térképen és idővonalon foglaltuk össze a dunai hajóbaleset óta eltelt 40 óra eseményeit. ","shortLead":"Még mindig keresik 21 elsüllyedt ember testét és a Hableányt sem sikerült még kiemelni a Duna mélyéről. Most mindenki...","id":"20190531_A_kapitany_tagad_mindenki_valaszokat_var_dunai_hajobaleset_Viking_Sigyn_Hableany_infografika_kronologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd8e6be1-fdf1-4101-b067-ce7350ee2277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1f06b4-08c5-42a8-a30f-c1b210c3163b","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_A_kapitany_tagad_mindenki_valaszokat_var_dunai_hajobaleset_Viking_Sigyn_Hableany_infografika_kronologia","timestamp":"2019. május. 31. 16:56","title":"A kapitány tagad, mindenki válaszokat vár - így telt az év legnehezebb 40 órája (infografika)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5477b9-ac4d-4235-9c23-f87cd7bd0d51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Duna vízállása Budapestnél szerda este kilenckor 501 centiméter volt, csütörtök délelőtt 10 órakor pedig 513 centiméter.","shortLead":"A Duna vízállása Budapestnél szerda este kilenckor 501 centiméter volt, csütörtök délelőtt 10 órakor pedig 513...","id":"20190530_Hajobaleset_harmadfoku_a_keszultseg_a_Dunan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a5477b9-ac4d-4235-9c23-f87cd7bd0d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98cf696-7bba-4cf1-9dcf-2b063a0cf5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Hajobaleset_harmadfoku_a_keszultseg_a_Dunan","timestamp":"2019. május. 30. 12:54","title":"Hajóbaleset: harmadfokú a készültség a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]