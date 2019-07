Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar veszélye miatt.\r

\r

","shortLead":"Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar...","id":"20190728_Egzendules_most_veszelyjelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0cd9bf-4258-4cb1-abc4-682d0283904d","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Egzendules_most_veszelyjelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. július. 28. 18:47","title":"Égzendülés most: veszélyjelzést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec73bab-80b5-486c-90b4-94bd86fd0661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy dunántúli egészségügyi vállalkozás vélhetően túléli életének első öt évét, míg egy pénzügyekkel foglalkozó budapesti cég szinte örülhet, ha az első év végén megmarad. ","shortLead":"Egy dunántúli egészségügyi vállalkozás vélhetően túléli életének első öt évét, míg egy pénzügyekkel foglalkozó...","id":"20190730_A_magyar_cegek_tobb_mint_felenek_szinte_eselye_sincs_a_tulelesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec73bab-80b5-486c-90b4-94bd86fd0661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf36563-9446-4315-b297-7eda902ce3be","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_A_magyar_cegek_tobb_mint_felenek_szinte_eselye_sincs_a_tulelesre","timestamp":"2019. július. 30. 10:20","title":"A magyar cégek több mint felének szinte esélye sincs a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4231a383-d4d8-44b4-a0b7-e648e17cd7b0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Körülbelül két-háromezer üzlethelyiség áll üresen Budapesten – ismerteti a keddi Világgazdaság.","shortLead":"Körülbelül két-háromezer üzlethelyiség áll üresen Budapesten – ismerteti a keddi Világgazdaság.","id":"20190730_uzlethelyiseg_budapest_kiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4231a383-d4d8-44b4-a0b7-e648e17cd7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d31b36c-3623-472b-ae94-534798c1bdda","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_uzlethelyiseg_budapest_kiado","timestamp":"2019. július. 30. 09:55","title":"Havi 20 ezerért is található már üzlethelyiség Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az úszó szexuális zaklatásos ügyét a költészet eszközeivel – mi mással – próbálta megragadni a költő.","shortLead":"Az úszó szexuális zaklatásos ügyét a költészet eszközeivel – mi mással – próbálta megragadni a költő.","id":"20190730_Es_kapaszkodo_kelletett_hat_megfogtam_egy_feneket__Lackfi_Janost_megihlette_Kenderesi_Tamas_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5501a10-b173-40a2-8e47-9952735fbde6","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Es_kapaszkodo_kelletett_hat_megfogtam_egy_feneket__Lackfi_Janost_megihlette_Kenderesi_Tamas_ugye","timestamp":"2019. július. 30. 09:32","title":"„És kapaszkodó kelletett, hát megfogtam egy feneket” – Lackfi Jánost megihlette Kenderesi Tamás ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A határon túli magyarok is igénybe vehetik a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et – erősítette meg a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója kedden a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.","shortLead":"A határon túli magyarok is igénybe vehetik a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et – erősítette meg a Diákhitel Központ...","id":"20190730_A_hataron_tuli_magyarok_is_igenybe_vehetik_a_Diakhitel_1et","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1e7dad-e94c-4c7a-84ea-3bab0ca6ba5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_A_hataron_tuli_magyarok_is_igenybe_vehetik_a_Diakhitel_1et","timestamp":"2019. július. 30. 08:46","title":"Kevés határon túli magyar diák tudja, hogy ő is kérheti a Diákhitel 1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés memóriával gazdálkodó telefonokra is megérkezik ugyanis a népszerű üzenetküldő.","shortLead":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés...","id":"20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b477d8c-f2b5-4baa-89c5-7b45f7078521","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","timestamp":"2019. július. 30. 10:03","title":"Sok millió olcsóbb, butább telefonra kerül fel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hiába rangos az MTV életműdíja, attól félnek, nem lesz, aki átadja, sem olyan, aki át akarná venni.","shortLead":"Hiába rangos az MTV életműdíja, attól félnek, nem lesz, aki átadja, sem olyan, aki át akarná venni.","id":"20190729_Az_MTV_eltavolitana_Michael_Jackson_nevet_az_egyik_legfontosabb_dijarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184f4030-78fa-4ca2-b72e-2c5aea1360d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_Az_MTV_eltavolitana_Michael_Jackson_nevet_az_egyik_legfontosabb_dijarol","timestamp":"2019. július. 29. 12:38","title":"Az MTV eltávolítaná Michael Jackson nevét az egyik legfontosabb díjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Többfelé eshet, de marad a 25–31 fok. ","shortLead":"Többfelé eshet, de marad a 25–31 fok. ","id":"20190729_Fulledt_es_esos_lesz_a_hetfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d5d17c-2d0e-4ca7-a984-f69763bd35a4","keywords":null,"link":"/idojaras/20190729_Fulledt_es_esos_lesz_a_hetfo","timestamp":"2019. július. 29. 05:16","title":"Fülledt és esős lesz a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]