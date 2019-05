Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A négy kislány és két kisfiú császármetszéssel jött világra. Hatos ikrek születtek Lengyelországban A korábbi adatokhoz képest sokkal több szén-dioxidot nyelnek a szárazföldi növények egy új kutatás szerint. A tudósok mindebből arra következtetnek, hogy az anyaföld is megérezte a klímaváltozást, és foggal-körömmel küzd ellene. A kérdés az: meddig képes rá. A fák is érzik, hogy baj van, de kérdéses, meddig tudnak küzdeni a klímaváltozás ellen A bajor gyártó kínálatában hamarosan 4 hengeres gázolajos erőforrás is elérhető lesz. Nagy test, kis szív: 2 literes dízelmotor a BMW X5-ben Az értelmi fogyatékos, állandó gondozásra szoruló férfit tüdőgyulladással kezelték. A boncolás során a gyomrából és a nyelőcsövéből is fakockák kerültek elő. Építőkockákat találtak egy Szekszárdon elhunyt férfi testében

A starbucksos pohár után most egy vizespalackot felejtettek a Trónok harca epizódjában

Sasszemű nézők kiszúrtak egy nem odaillő tárgyat a Trónok harca utolsó részében.

John Wick legyőzte a Bosszúállókat

A harmadik John Wick-film vetett véget a Bosszúállók: Végjáték egyeduralmának az észak-amerikai mozik jegypénztáránál.

Strache helyett Norbert Hofer lett az Osztrák Szabadságpárt új elnöke

Az FPÖ vasárnap esti közleménye szerint az egyhangúlag elfogadott döntést hivatalosan az európai parlamenti választásokat követő ülésén erősíti meg az elnökség.

Megszólalt a Mol az ukrajnai olajszállítás felfüggesztéséről

Az olajtársaság közleménye szerint nincs jelentős technikai fennakadás.