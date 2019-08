Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap és hétfőn sztrájkban lép az olasz autópályákon a fizetőkapuk személyzete.","shortLead":"Vasárnap és hétfőn sztrájkban lép az olasz autópályákon a fizetőkapuk személyzete.","id":"20190802_Most_a_sztradakon_szamithatnak_kellemetlensegre_az_Olaszorszagon_nyaralok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddd3df9-62a6-46b3-8112-ca7ba30a7ec0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Most_a_sztradakon_szamithatnak_kellemetlensegre_az_Olaszorszagon_nyaralok","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:09","title":"Most az autópályákon számíthatnak kellemetlenségre az Olaszországban nyaralók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6651ac-23cc-4934-817f-60c440d446fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje Magyarországon is elérhető a Hazakísérő Telefon, de többen talán még nem is hallottak róla. Pedig hasznos szolgáltatásról van szó: biztonságérzetet nyújt azoknak, akik éjjel igyekeznek hazafelé.","shortLead":"Egy ideje Magyarországon is elérhető a Hazakísérő Telefon, de többen talán még nem is hallottak róla. Pedig hasznos...","id":"20190801_hazakisero_telefon_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6651ac-23cc-4934-817f-60c440d446fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68239f19-11ad-4f4c-ae75-6aed1863eef5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_hazakisero_telefon_alapitvany","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:03","title":"Mentse el ezt az ingyenes számot, jól jöhet, ha egy sötét utcán egyedül sétál hazafelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"De legalább 60 évre.","shortLead":"De legalább 60 évre.","id":"20190802_Egy_evszazadra_lesz_szukseg_a_leegett_sziberiai_erdok_regeneralodasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fcaef3-027e-4148-bca6-57ad25f7eca3","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Egy_evszazadra_lesz_szukseg_a_leegett_sziberiai_erdok_regeneralodasahoz","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:35","title":"Egy évszázadra lesz szükség a leégett szibériai erdők regenerálódásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b75886-3cda-47d4-913c-b5cc1880737c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"170 millió forintot ad a kormány juttatásokra a háromnapos bmx- és break dance-versenyre, amely amúgy 3 milliárd forintba fog kerülni.\r

","shortLead":"170 millió forintot ad a kormány juttatásokra a háromnapos bmx- és break dance-versenyre, amely amúgy 3 milliárd...","id":"20190731_Kiemelt_nemzetkozi_sportrendezveny_lett_a_World_Urban_Games","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24b75886-3cda-47d4-913c-b5cc1880737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63201637-8712-4fc3-ad0f-72daa424acc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Kiemelt_nemzetkozi_sportrendezveny_lett_a_World_Urban_Games","timestamp":"2019. július. 31. 21:18","title":"Kiemelt nemzetközi sportrendezvény lett a World Urban Games","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f1b859-b24c-48fe-a22f-2c7cc7717887","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú betegség után, 51 éves korában hunyt el a sportoló. ","shortLead":"Hosszú betegség után, 51 éves korában hunyt el a sportoló. ","id":"20190801_Meghalt_Bota_Eniko_129szeres_valogatott_roplabdazo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f1b859-b24c-48fe-a22f-2c7cc7717887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d422471c-a8d5-4aeb-a3e7-ff847f46a1cb","keywords":null,"link":"/sport/20190801_Meghalt_Bota_Eniko_129szeres_valogatott_roplabdazo","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:13","title":"Meghalt Bóta Enikő, 129-szeres válogatott röplabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két méhész úgy gondolta, ha már a saját méheik közül sok elpusztult, lopnak újakat.","shortLead":"Két méhész úgy gondolta, ha már a saját méheik közül sok elpusztult, lopnak újakat.","id":"20190801_43_kaptarnyi_mehet_loptak_el_Nagyszenason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e23ac9-0558-425b-ad08-df7218f1bc72","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_43_kaptarnyi_mehet_loptak_el_Nagyszenason","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:08","title":"43 kaptárnyi méhet loptak el Nagyszénáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset miatt pótlóbusz közlekedik Zugló, vasútállomás és a Lehel utca/Róbert Károly körút között.\r

","shortLead":"A baleset miatt pótlóbusz közlekedik Zugló, vasútállomás és a Lehel utca/Róbert Károly körút között.\r

","id":"20190802_Kilencen_serultek_meg_az_1es_villamoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda999b9-2fed-4393-bb09-56829e6102ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Kilencen_serultek_meg_az_1es_villamoson","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:19","title":"Kilencen sérültek meg az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áradat elöntötte az utcákat és az udvarokat a Borsod- Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. ","shortLead":"Az áradat elöntötte az utcákat és az udvarokat a Borsod- Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. ","id":"20190802_Villamarviz_soport_vegig_Bukkzsercen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc868cb5-e8b8-4ecd-a422-8ee2318824c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Villamarviz_soport_vegig_Bukkzsercen","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:34","title":"Villámárvíz söpört végig Bükkzsércen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]