[{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"130 millióval kerül többe a Bugyi nagyközségre meghirdetett szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése a becsültnél, a tendert Mészáros Lőrinc nyerte.","shortLead":"130 millióval kerül többe a Bugyi nagyközségre meghirdetett szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése...","id":"20180920_Bugyiban_szakit_13_milliardot_Meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d383ddf-c372-4b9d-9a17-804b371e6c40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Bugyiban_szakit_13_milliardot_Meszaros","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:09","title":"Bugyiban szakít 1,32 milliárdot Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Szkripal-ügy fejleményeit láthatóan nem sikerül kezelnie az orosz titkosszolgálatnak.","shortLead":"A Szkripal-ügy fejleményeit láthatóan nem sikerül kezelnie az orosz titkosszolgálatnak.","id":"20180920_Vlagyimir_Putyint_is_hazugsagban_hagyta_az_orosz_titkosszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cc3d2c-f5ad-4fce-9188-7b67f63f8bb5","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Vlagyimir_Putyint_is_hazugsagban_hagyta_az_orosz_titkosszolgalat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:17","title":"Vlagyimir Putyint is hazugságban hagyta az orosz titkosszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a5f56-f47c-447d-afa8-4d2dc36eaf82","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Tetszenek tudni, hogy melyik várost nevezik Ukrajna Velencéjének? S hogy van Odesszában egy Budapest étterem, aminek a séfje összekavart a napokban 5000 liter hallevest? Igaz, a mega bográcsból a paprikát kihagyta. ","shortLead":"Tetszenek tudni, hogy melyik várost nevezik Ukrajna Velencéjének? S hogy van Odesszában egy Budapest étterem, aminek...","id":"20180919_Halban_nagy__rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a80a5f56-f47c-447d-afa8-4d2dc36eaf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133f75bc-f82d-47d8-9763-2119da59709f","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Halban_nagy__rekord","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:42","title":"Halban nagy - rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","shortLead":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","id":"20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07291d-32d5-4642-a9e5-fec1fdec9c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:12","title":"Két nap maradt a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista populizmus felhajtóerejének, a mai demokráciák legfőbb kihívásának. A jelenség hazai mérésével lengyel–magyar összehasonlító vizsgálat keretében a Political Capital foglalkozott elsőként. Ennek fő eredményeiről írt Krekó Péter ügyvezető igazgató és Juhász Attila főmunkatárs a HVG eheti számában.","shortLead":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista...","id":"20180920_kreko_juhasz_populizmus_tekintelyelvuseg_orban_gyurcsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bc7386-e29b-48cd-83a7-f98092d67752","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_kreko_juhasz_populizmus_tekintelyelvuseg_orban_gyurcsany","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:45","title":"\"Orbán retorikája tankönyvszerűen populista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Elöregszik az örökítőanyag-darabkákat egyben tartó ragasztóanyag, innentől kezdve a nők már nem lesznek termékenyek.","shortLead":"Elöregszik az örökítőanyag-darabkákat egyben tartó ragasztóanyag, innentől kezdve a nők már nem lesznek termékenyek.","id":"20180920_A_petesejtek_korlatozott_szavatossaga_okozza_a_menopauzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4887de98-9f03-43ae-88d4-130751d094bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_A_petesejtek_korlatozott_szavatossaga_okozza_a_menopauzat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:33","title":"A petesejtek korlátozott „szavatossága” okozza a menopauzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963f68dc-33a9-436b-a0e3-5af3e6c37407","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint ezúttal orvosok is beadták a felmondásukat az ajkai kórházban. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint ezúttal orvosok is beadták a felmondásukat az ajkai kórházban. ","id":"20180921_Ujabb_gondok_az_ajkai_korhazban_most_orvosok_tavoznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=963f68dc-33a9-436b-a0e3-5af3e6c37407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f337a6b4-629f-42e9-a9e5-6e9b70acec94","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Ujabb_gondok_az_ajkai_korhazban_most_orvosok_tavoznak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:28","title":"Újabb gondok az ajkai kórházban: most orvosok távoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot hozzá. Megéri szakmát váltani, két-három havi fizetés ugyanis elég a képzésekre.","shortLead":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot...","id":"20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12365b2-7ef7-4c6c-9b10-559bbd62e57b","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:38","title":"Alig kerül pénzbe a képzés, mégis megkeresi vele a nettó 300 ezret, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]