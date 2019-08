Az Apple-t és a Google-t is bírálták, amiért a virtuális asszisztenseik még a legintimebb beszélgetéseinket is rögzítik, anélkül, hogy tudnánk róla. A vállalatok nemrég ígéretet tettek rá, hogy változtatnak gyakorlatukon, addig pedig felfüggesztik az adatgyűjtést.

Az Apple virtuális asszisztense, a Siri tökélesítésével foglalkozó alvállalkozói csapat rendszerint hallgat vissza olyan beszélgetéseket, melyek rögzítéséről a felhasználóknak nincs tudomásuk – ezzel robbantotta a technológiai ipar újabb botrányát a The Guardian.

A néhány napja született cikk szerint a cupertinói cég is együttműködik olyan külsős fejlesztőkkel, akik a virtuális asszisztensnek mondott szavakat és mondatokat elemzés céljából szétszedik, hogy a Siri okosabb legyen, és kevesebb szóból is értsen. A gond abból adódik, hogy a fájlok közt intim pillanatok, például a szex hangjai is ott vannak.

A helyzetet csak bonyolítja, hogy a beszámoló szerint a felhasználók lényegében véletlenül aktiválják az eszközt, amikor valami olyat mondanak, amit a rögzítést végző algoritmus parancsként értelmez. A rendszerbe orvosok és páciensek beszélgetései is bekerültek már.

A Google és az Alexát működtető Amazon is hasonló stratégia mentén fejleszti szolgáltatását, ám az Apple-höz hasonlóan most ők is bejelentették: felfüggesztik a gyakorlatot. A Google esetében a német adatvédelmi biztos hivatala kezdeményezett vizsgálatot, a keresőcég ennek lezárultáig, de legalább három hónapra leállítja a beszédfelismerős munkát. Az Apple határozatlan idejű szünetről döntött.

Az Apple azt is megígérte, hogy egy szoftveres frissítéssel lehetővé teszi majd a felhasználóknak, hogy maguk döntsenek róla: engedélyezik-e, hogy a rögzített felvételeket a Siri tanítására is felhasználják. A Google és az Amazon esetében már létezik ilyen, ott tehát nem kell bevezetni.

Az Apple egyébként úgy reagált a The Guardian cikkére, hogy ők eleve nem párosítják a felvett hangokat a felhasználók azonosítójával, így soha nem derülhet ki, hogy kitől származnak a beszélgetések.

