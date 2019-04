A Bloomberg átfogó cikke szerint a virtuális asszisztenseket fejlesztő vállalatok szinte mindegyike alkalmaz munkavállalókat, akik elemzik a szoftver által hallott mondatokat, hogy tökéletesítsék a program működését. Az Amazonnál és az Apple-nél is csinálnak ilyesmit.

Nincs már lassan olyan vállalat, amelyik ne fogott volna a hangutasítást követő program fejlesztésébe, mint amilyen a Siri, az Alexa vagy a Google Asszisztens is. Bár a szoftverek hajlamosak hibázni, a mérnökök mindent elkövetnek, hogy jól működjenek, és most az is kiderült, miként teszik ezt meg:

egyszerűen visszahallgatják a nekik mondott szövegeket.

Az ijesztőnek tűnő eljárásról a Bloomberg számolt be, amely szerint a nagyobb technológiai vállalatoknál, köztük az Amazonnál és az Apple-nél is külön munkaerő foglalkozik a szoftvereknek adott hangutasítások elemzésével. Az ő feladatuk a hús-vér felhasználók által mondottak visszahallgatása, majd a szoftver erre adott reakciójának értékelése és javítása.

Az Amazon nem is tagadta, hogy ilyen gyakorlat alapján igyekeznek tökéletesíteni az Alexát, igaz, hozzátették: a hangokat a lehető legnagyobb biztonság mellett elemezgetik, de azok közül se mindet, csak egy “nagyon kis részét”. A vállalat szerint a munkát végző alkalmazottaknak szigorú szabályokat kell betartaniuk, a felhasználókat pedig nem tudják beazonosítani.

Az Apple egy fokkal nagyobb biztonságban végzi a munka ezen részét: a hangfájlok és a parancsot adó felhasználók között semmilyen összeköttetés nincs, a begyűjtött adatokat pedig néhány hónap után megsemmisítik.

A Google meglepően óvatosan tevékenykedik ezen a területen (feltehetően a Google+-szal történt fiaskó miatt is), ugyanis a hangokat a munkatársak eleve torzítva kapják meg, arra vonatkozó adatot pedig, hogy kik beszélnek az elemzett szövegen, egyetlen esetben sem látnak vagy kapnak.

Azonban mindezek tükrében sem érheti meglepetés a felhasználókat, hiszen a termékekbe épített szoftverek használatba vétele előtt mindannyiuknak el kell fogadniuk a felhasználási feltételeket. Márpedig azokban világosan közlik, milyen módon használhatja fel az adatokat egy-egy cég, hogy termékét jobbá tegye. Más kérdés, hogy sokan mielőbb igyekeznek átugrani ezt, és csak nagyon kevesen vannak, akik tényleg át is olvassák.

