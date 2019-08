A Huawei múlt pénteken kezdődött fejlesztői konferenciáján nem csak régóta lebegtetett saját, Harmony OS nevű operációs rendszerét mutatta be a gyártó – melyre, azt mondják, 1-2 nap alatt le tudnák cserélni telefonjaikon az Androidot –, hanem az EMUI új verziója is. A telefonok felhasználói valójában nem az Androiddal (vagy majd a Harmonyval) néznek farkasszemet, hanem ezt a felületet látják, éppen ezért érdekes, hogy milyen újításokal is pakolt be a gyártó az egyébként az ősszel megjelenő Android Q-ra alapozott EMUI 10-be.

Kicsi, de látványos változásként új ikonok lesznek, illetve a telefonon való ide-oda lépegetéskor látható animációkat is megújítják. A mostanában kötelező sötét mód is szerves(ebb) része lesz a rendszernek, úgy, hogy a más fejlesztők által készített alkalmazások is igazodjanak hozzá, ha a felhasználó úgy dönt, hogy elsötétíti a háttereket.

Az EMUI 9.1-be már beemelt, néhány modellen már elérhető újítások közül része lesz az EMUI 10-nek a GPU Turbo 3.0, ami az erőforrásigényesebb játékok futtatását teszi zökkenőmentessé. Az új fájlrendszer (EROFS) a gyártó ígérete szerint 20 százalékkal gyorsabb adatolvasást és hatékonyabb tömörítést tesz lehetővé. Utóbbinak köszönhetően 2 gigányi helyet szabadít fel a készülék belső tárhelyén.

A Samsung a múlt héten bemutatott Galaxy Note10 esetében nagy hangsúlyt fektetett a számítógép és a telefon közötti együttműködési képességek javítására, és a Microsofttal kötött megállapodásuk azt sejteti, hogy tovább bővítik majd a lehetőségeket. A Huawei is elindult már ezen az úton, és a fejlesztői konferenciájukon bemutatott videó alapján úgy tűnik, ilyen téren is kerül újdonság az EMUI 10-be: egyszerűbben párosítható lesz majd a pc és a telefon, a számítógépről elérhető lesz a mobil teljes tartalma és funkcionalitása, beleértve például a hanghívásokat és üzeneteket is.

Az EMUI 10-et szoftverfrissítés formájában először a gyártó aktuális csúcsmodellje, a tavaszi P30 Pro felhasználói kapják majd meg először, a várakozások szerint már szeptember 8-án. Ezután szépen sorban adhatják ki a frissítést a Huawei elmúlt egy-két évben megjelent telefonjaira. A szokásosnál hamarabbra várt Mate 30 és Mate 30 Pro már eleve az új felülettel kerülhet piacra.

Ha értesülni szeretne arról, hogy az ön telefonjára mikor lesz letölthető az új felület,