[{"available":true,"c_guid":"1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatal 5 nap alatt lezavarta a teljes vizsgálatot. ","shortLead":"A versenyhivatal 5 nap alatt lezavarta a teljes vizsgálatot. ","id":"20190724_A_GVH_aldasat_adta_ra_Szijj_Laszloe_a_Kozgep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4792c20a-70b9-4504-9faa-126b3cab0fcb","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_A_GVH_aldasat_adta_ra_Szijj_Laszloe_a_Kozgep","timestamp":"2019. július. 24. 09:14","title":"A GVH áldását adta rá, Szíjj Lászlóé a Közgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külső kerületek jól megközelíthető részei is kezdenek felzárkózni a belső kerületek áraihoz, áll a Balla Ingatlan elemzésében. Egyre terjed az ingatlankezelés.","shortLead":"A külső kerületek jól megközelíthető részei is kezdenek felzárkózni a belső kerületek áraihoz, áll a Balla Ingatlan...","id":"20190723_Fovarosi_alberlethelyzet_meg_mindig_tud_dragulni_a_piac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0027e6fa-94fb-4f13-a1f8-91e1b26f3cb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Fovarosi_alberlethelyzet_meg_mindig_tud_dragulni_a_piac","timestamp":"2019. július. 23. 10:41","title":"Fővárosi albérlethelyzet: még mindig tud drágulni a piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is Boris Johnson lett a brit miniszterelnök, London volt polgármestere ezekben az órákban találkozik a Buckingham-palotában II. Erzsébet királynővel. Fő feladata a Brexit véghezvitele lesz, de az is kérdés, mire készül Washingtonnal, annál is inkább, mert az elmúlt hetekben először egy visszautasíthatatlan ajánlat érkezett Trumptól, majd egy diplomáciai botrány zavarta meg a két ország viszonyát. ","shortLead":"Hivatalosan is Boris Johnson lett a brit miniszterelnök, London volt polgármestere ezekben az órákban találkozik...","id":"20190724_Nigel_Farage_nagykoveti_cimet_kaphat_a_frissen_kinevezett_Boris_Johnsontol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f9f5e1-a088-4a6d-9003-596e80085902","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Nigel_Farage_nagykoveti_cimet_kaphat_a_frissen_kinevezett_Boris_Johnsontol","timestamp":"2019. július. 24. 16:23","title":"Nigel Farage nagyköveti címet kaphat a frissen kinevezett Boris Johnsontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a31fb3-a924-4595-a122-f85a331eea60","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Milák Kristóf ideje Rióban olimpiai aranyat ért volna.","shortLead":"Milák Kristóf ideje Rióban olimpiai aranyat ért volna.","id":"20190723_milak_kristof_kenderesi_tamas_200_pillango_vizes_vb_uszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a31fb3-a924-4595-a122-f85a331eea60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5eb7cf-8408-4022-9bc3-c6be15203b36","keywords":null,"link":"/sport/20190723_milak_kristof_kenderesi_tamas_200_pillango_vizes_vb_uszas","timestamp":"2019. július. 23. 15:48","title":"Milák a legjobb idővel jutott tovább, Kenderesire szétúszás vár a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megrugdosott férfi feljelentést tett, a rendőrök 10 perccel később elfogták a férfit. ","shortLead":"A megrugdosott férfi feljelentést tett, a rendőrök 10 perccel később elfogták a férfit. ","id":"20190723_Elfogtak_a_rendorok_a_ferfit_aki_a_Garay_utcaban_rugdosott_egy_foldon_fekvo_embert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d394f2fe-61dd-4433-841e-fb151c1f9a08","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Elfogtak_a_rendorok_a_ferfit_aki_a_Garay_utcaban_rugdosott_egy_foldon_fekvo_embert","timestamp":"2019. július. 23. 15:33","title":"Elfogták a rendőrök a férfit, aki a Garay utcában rugdosott egy földön fekvő embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f59550-261f-4e2b-8f20-a49250af5908","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google csapata az amerikai városokat járva szólít le idegeneket, hogy egy 5 dolláros kuponért cserébe fotózzák le az arcukat.","shortLead":"A Google csapata az amerikai városokat járva szólít le idegeneket, hogy egy 5 dolláros kuponért cserébe fotózzák le...","id":"20190723_google_arcazonositas_arckep_adat_informacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f59550-261f-4e2b-8f20-a49250af5908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d4d724-da71-41cf-bac9-83833e3686c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_google_arcazonositas_arckep_adat_informacio","timestamp":"2019. július. 23. 11:33","title":"Ennyit ér a személyes adat? 1450 forintot ad a Google az arcképéért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2032dffa-24c4-45b6-b5d4-e72773242ee8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen egy tuningipari mestermunka. ","shortLead":"Ilyen egy tuningipari mestermunka. ","id":"20190723_Reflex_Auto_Design_Volkswagen_Caddy_R360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2032dffa-24c4-45b6-b5d4-e72773242ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c862fec5-4cd0-4e2f-a177-e44ee87dbffa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Reflex_Auto_Design_Volkswagen_Caddy_R360","timestamp":"2019. július. 23. 17:58","title":"Valószínű nem szaladgálós autónak építették ezt a 360 lóerős ültetett Volkswagen Caddyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db12d7dd-e5aa-4117-b36a-c002cb194b20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó látni, Maya!","shortLead":"Jó látni, Maya!","id":"20190723_Fovarosi_allatkert_Budapest_vombatkolyok_Maya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db12d7dd-e5aa-4117-b36a-c002cb194b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36d4c1c-fe61-47db-9026-74da4fc90742","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Fovarosi_allatkert_Budapest_vombatkolyok_Maya","timestamp":"2019. július. 23. 15:59","title":"A budapesti állatkert vombatkölyke robbantotta a mai cukiságbombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]