Egy ideje már tudni lehetett arról, hogy a Huawei saját fejlesztésű operációs rendszerrel állna elő, ám az amerikai embargó kihirdetésére a kínai gyártó is felpörgette a motorokat. Hamar kiderült, a szoftvert HongMeng OS néven dobnák piacra, majd az is, hogy - a fejlesztők szerint – az Androidnál 60 százalékkal gyorsabb, más gyártók is átállhatnak rá. Ráadásul a Huawei-alapító szerint mindenre felmegy, és az Apple-nél is jobb lesz.

Aztán ahogy telt az idő, és az Egyesült Államok enyhített az embargón, kiderült: a Huawei rendszere valójában nem okostelefonokra készül. Bár eredetileg őszre ígérték a HongMeng OS bemutatását, nemrég már arról lehetett hallani, hogy ezen a héten debütálhat a platform, sőt, még egy okostelefont is kiadnak majd, amin már ez fog futni. Bár utóbbiról egyelőre nincs hír, előbbit péntek reggel előhúzták a kalapból.

A Huawei fejlesztői konferenciája, a Huawei Developer Conference magyar idő szerint péntek reggel nyitotta meg a kapuit. A program rögtön egy nagy bejelentéssel kezdődött:

bemutatták a cég új operációs rendszerét.

Richard Yu, a Huawei vezére Harmony OS néven mutatta be a cég által fejlesztett operációs rendszert. A szakember szerint a jelenlegi operációs rendszerekkel – Androidoddal és iOS-szel – a legnagyobb probléma az, hogy túlságosan fragmentáltak. Az Apple és a Google is külön-külön OS-t készített például az okostelefonokra, táblagékepre, okosórákra és laptopokra, ugyanakkor szerinte ez nem lehet megoldás, hiszen mind ugyanarra az alapra épülnek, így nem működhetnek tökéletesen. Ráadásul egyre több eszköz készül, aminek különböző operációs rendszerek kellenének, így lényegében ez az irány nem tartható.

Yu szerint a Harmony OS-t ezzel szemben úgy készítették el, hogy – a korábbi híreknek megfelelően – minden eszközön képes legyen futni, és annyi erőforrást használjon, amennyire ehhez épp szüksége van. A Huawei-vezér úgy látja, ennek köszönhetően nemcsak sokkal gyorsabb, de a jelenleginél jóval biztonságosabb is lesz a kínai operációs rendszer.

A fejlesztéseket még 2017-ben kezdték el. Az első eszközt, amin rajta lesz a Harmony OS, szombaton mutaják majd be, méghozzá a Honor márnakeve alatt – minden bizonnyal ez lesz az az okostelefon, amiről korábban lehetett hallani.

Richard Yu ugyanakkor kiemelte, a közeljövőben továbbra is elkötelezettek lesznek az Android használata mellett, ám készen akarnak állni arra, hogy ha valamiért ez az együttműködés nem működhet tovább, legyen egy B-tervük.

További fontos adalék, hogy a Harmony OS nyílt forráskódú lesz, így lényegében bármelyik készülékgyárót dönthet úgy, hogy saját iterációt telepít az eszközére.

