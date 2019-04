Különös képet fest a világ legjobb kamerás telefonjainak rangsora: az első két helyen három Huawei mobil is található. A legjobb a március végén bemutatott, azóta piacra is került P30 Pro, amit leteszteltünk.

Az alábbi fénykép a szegedi Széchenyi téren készült. Ha elég jó a szeme, azt is meg tudja mondani, hogy pontosan hány órakor.

© Balogh Csaba

Nem gond, ha nem látja, csináltunk 5x-ös zoomolással is egy képet.

© Balogh Csaba

Így máris jobban kivehető, de szíve szerint nagyítaná az ember a fotót. És a Huawei P30 Pro szerint is – szóval íme egy kép 10x-esre kapcsolt (hibrid) zoommal.

© Balogh Csaba

Látja, hogy egy kicsit meg van kopva a számlap középső köre a hatos és hetes környékén? Így még mi sem láttuk. Bezzeg 25x-ös (digitális) nagyítás mellett.

© Balogh Csaba

De még itt sem kellett megállnunk, a kínai gyártó Párizsban leleplezett telefonja ugyanis végső soron 50x-es nagyításra képes. A kép láthatóan nem a legélesebb, de hangsúlyoznunk kell, hogy mindenféle állvány és kiegészítő nélkül csináltuk a felvételeket, hogy megmutassuk, mit lehet elérni a P30 Próval a leghétköznapibb körülmények között, amikor egyszerűen csak meglátunk valamit az utcán, és előkapjuk a mobilunkat.

© Balogh Csaba

Emlékeztetőül: ilyen messze álltunk a toronyórától.

© Balogh Csaba

Az eredménnyel már nem csak a Huawei mérnökei – és a kamerás modul fejlesztésében velük aktívan együttműködő német Leica szakemberei – békülnek ki, hanem alighanem a felhasználók zöme is. Merthogy becslések szerint 2018-ban már 1300 milliárdnál is több fénykép készült a világon – és ez az érték idén várhatóan úgy százmilliárddal nagyobb lesz –, egy feltűnően jó fényképezős modullal tehát már egy amúgy minden más téren közepszerű mobilt is el lehet adni. No, nem mintha a P30 Pro az lenne.

A Huawei aktuális csúcstelefonjának háza épphogy nagyobb lett a P20 Próénál, de mivel a magasságban 3 milliméterről, a szélességben 0,5 milliről, a vastagság tekintetében pedig 0,6 mm-ről beszélünk, emiatt aligha fog bárki is panaszt tenni a Legfelsőbb Bíróságon. Az, hogy 180 gramm helyett már 192 grammot nyom a készülék, már súlyosabb változás, de a mindennapos használat során ezt nagyjából annyira érezzük meg, mintha 18 deka helyett 19 deka párizsit vennénk.

Balra a P30 Pro, jobbra a P30 © Huawei

A hízás mögött persze nagyon is értékes belsőségek állnak. A beszerelt képernyő 6,1 hüvelykes helyett 6,47 hüvelykes lett, a korábbinál valamivel elegánsabb, csepp formájú kameraszigettel. Ahova nemhogy sok szenzor, de még egy hangszóró sem fért el. Hívás közben a hang a képernyőn szűrődik át. A Huawei szerint ez biztonságosabb, mint a klasszikus (hangszórós) megoldás, mert így nehezebb lehallgatni (kihallgatni) a telefonhívásokat. Jó hír, hogy ez biztosan így is van, rossz hír, hogy ebben azért vagyunk ilyen biztosak, mert telefonálás közben a másik fél hangja olyan halk, hogy

picit is zajos környezetben nemhogy a mellettünk állók, hanem mi magunk sem nagyon hallunk belőle semmit.

Ilyen helyeken/esetekben vezetékes vagy bluetooth-os fülhallgató használatát javasoljuk, csak így hidalható át a probléma.

A káva nélküli előlaptól még mindig messze vagyunk, de a képernyő – Samsung-ihlette – oldalsó lekerekítése szokás szerint megteszi optikai tuning gyanánt, a P30 Pro OLED képernyője ki- és bekapcsolt állapotban is szép látványt nyújt.

© Huawei

Szintén gyarapítja a grammokat, hogy akkumulátorból 4000 mAh-es helyett 4200 mAh-es került a készülékbe. A Huawei évek óta nagyon odafigyel a több kutatás szerint is a felhasználók számára nagyon fontos üzemidő kérdésére. Így aztán, ha minden pluszgrammot az aksi nyakába varrhatnánk, akkor is megérte volna: a P30 Pro nem csak a tavaly tavaszi P20 Prónál, de még az őszi Mate 20 Prónál is picit tovább bírja egy töltéssel. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy

aki reggeltől estig le szeretné meríteni, az mindenképp vegyen ki egy nap szabadságot a produkcióhoz,

másképp aligha fog sikerülni. Normál használat mellett 1,5-2 nap van benne a mobilban, amellyel így akár egy áramforrásmentes hétvégének is neki lehet indulni. Ha viszont tölteni kell, akkor a Mate 20 Prótól örökölt 40W-os (nagyon) gyors töltő segít, ami fél óra alatt 70%-ig tölti a combos akkut.

Bár a processzorbéli különbség súly tekintetében már aligha mérhető, de fontos változás történt ezen a téren is. A nyolcmagos processzor Kirin 970 (4x2,4 GHz + 4x1,8 GHz) helyett Kirin 980 (2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz + 4x1,8 GHz) került a készülékbe. A lapka 10 helyett immár 7 nanométeres csíkszélességgel készül. Döccenésre nem kell számítani, még az erőforrás-igényes alkalmazások – jellemzően játékok – is akadás nélkül futnak. Az pedig ebben a kategóriában természetes, hogy az – Android 9 fölé pakolt EMUI 9.1-es – felhasználói felületnek semmitől nem akad el egy pillanatra sem a szava.

© Huawei

Fókusz a kamerán

Végül jó eséllyel hozzájárul még a többletgrammokhoz az a kis szerkezet is, amit mindenki ismer, hiszen még a legolcsóbb fényképezőgépekben is így működik: ha ráközelítünk valamire, akkor a készüléktestből kitüremkedik a kameralencse. Ezt a mechanizmust egy bizonyos szintig el lehet rejteni a telefonban, de ha igazán komoly zoomolást akar elérni az ember, akkor bizony nem fog beleférni. Emlékezzünk rá, hogy alig öt éve hol tartott a piac: a Samsung a Galaxy K Zoom telefonjánál például így oldotta a dolgot.

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

Bár a dél-koreai modell a korabeli viszonyok között kifejezetten jól sikerült, mégsem vált tömegtermékké. Azt biztosan érzik a gyártók, hogy ennek a formátumnak ma még kevésbé van keresnivalója a csúcskategóriás mobilok között. A Leica mérnökeivel közösen ezért fejlesztettek egy periszkópos megoldást.

A hátlapon található 40 megapixeles optikai képstabilizátorral megtámogatott (rekeszérték: f/1.6) lencsét egy 20 megapixeles széles látószögű (f/2.2) és egy 8 megapixeles – szintén optikai képstabilizátorral megtámogatott – telefotós modul (f/3.4) egészíti ki. A P30 Pro szuperképessége ez utóbbiban rejlik, ami már szabad szemmel is gyanússá válhat, ha jobban megnézi az ember. A hátlapi, hármas kamerasziget legalsó egységénél ugyanis nem kör alakú, hanem négyzetes a kivágás. Ez azért van, mert itt valójában nem közvetlenül a kamera lencséjébe jut a fény, hanem egy prizmarendszerbe, az tükrözi a szenzor felé. Az a kitüremkedő mozgás, amit a fényképezőgépeknél megszoktunk, ezúttal is megtörténik, csakhogy nem a síkból kifelé mozdul el a mechanika, hanem 90 fokkal elfordítva, oldalra, a készülékház belsejében. A harmonizált végeredményről pedig a mesterséges intelligenciával megtámogatott szoftver gondoskodik.

© Huawei

A megoldás technikailag zseniális, és hát a segítségével készíthető fényképek is azok. Ez utóbbit már nem csak mi állítjuk, hanem fényképezőgépeket és a telefonok kameráit aprólékos tesztelésnek alávető DxOMark. A tesztlabor mobilos iparágban mérvadónak számító rangsora a Huawei párizsi bemutatója közben frissült. Jelen állás szerint a P30 Próval lehet a legjobb fényképeket készíteni, második helyen holtversenyben áll a Huawei Mate 20 Pro és P20 Pro, valamint a Samsung Galaxy S10+, a bronzérmes pedig a Xiaomi Mi 9.

© DxOMark

Arról nem is beszélve, hogy a P30 Próval sötétben is olyan felvételeket lehet készíteni, amelyről több szakértő is úgy nyilatkozik, hogy ez már valamiféle varázslat. Az összehasonlító felvételek magukért beszélnek.

© Twitter / @bencsin

© Twitter / @bencsin

© Twitter / @bencsin

Hát, így fordulhat elő, hogy az első három helyezett VIP-körében a Huawei négy telefonnal is képviselteti magát. Ha ez a hab a tortán, akkor az már a cseresznye a habon, hogy valójában mind a három Huawei mobil a dobogó első két fokán áll.

Verdikt, esélyek, veszélyek

+: előnyére változott a dizájn, kiváló fényképminőség, mobilos fronton szokatlan zoomolási képesség, ügyes periszkópos kamerás megoldás, hosszú üzemidő. –: telefonálás közben halk a másik fél, sokaknak hiányozhat a notifikációs LED.

"Légy mindig önmagad. Kivéve, ha lehetsz Huawei P30 Pro. Akkor legyél inkább Huawei P30 Pro." Még ha ez a megállapítás nyilvánvalóan nem igaz minden egyes részletre és minden körülmények között, az emberek körében Batmannel használatos mondás – véleményünk szerint – a mobilok közében ma megállja a helyét a P30 Próra.

Nem stimmel például, hogy míg Batman ingyen dolgozik, a P30 Próért 8 GB RAM és 256 GB tárhely esetén 330 ezer forintot kell kifizetni. A legközvetlenebb konkurens Samsung Galaxy S10+ még 128 gigányi belső tárhellyel is 345 ezer forintba kerül. (Igazából mégsem tekinthetjük drágábbnak: aki háromszázezer forintnál többet költ egy telefonra, annak aligha számít ez a tizenötezer.) Az Apple aktuális csúcsmodelljéért, az iPhone XS Maxért 256 gigányi tárhely esetén már 500 ezer forintot kérnek.

Láttunk már hasonlóan batmanes helyzeteket. Ilyen mobilszuperhősöket tett le az asztalra a maga korában a Nokia, majd – miután a finnek elaludtak – az okostelefonokat újraértelmező Apple, majd – miután az amerikaiak elaludtak – a Samsung is. Kétség sem férhet hozzá, a történelem ismétli önmagát: a Jobs idejében egy (vagy inkább több) iparág összes szereplőjét maga mögé utasító Apple például láthatóan nem tanult a Nokia példájából, vagy legalábbis Jobs nélkül nem volt képes kikerülni a csapdát. Hogy a Samsung tanult-e a piacot magasan vezető Nokia és az innováció élén tündöklő Apple ellustulásából, azt egyelőre nem lehet 100 százalékos biztossággal kijelenteni. Legtöbben még mindig Samsungot választanak, ám miközben a dél-koreai gyártó eladásai egy év alatt 13,4 százalékkal estek, a Huawei mobilos értékesítései 32,9 százalékot tudtak erősödni. Mi ez, ha nem utolsó figyelmeztetés?

De a Samsungban rejlő potenciált azért még kár lenne leírni. A dél-koreai csapat még összekaphatja magát, például egy olyan Galaxy Note 10-zel, amelyre felkapják a fejüket a mindig a legérdekesebb technológiát kereső véleményvezér felhasználók. A piac minden szereplője – beleértve a Samsungot, a Huaweit, és a vásárlókat is – akkor járna jól, ha a szöuli gyártó nagyot villantana. Ez lenne a biztosíték arra, hogy egy jó darabig még kapunk érdekes új okostelefonokat, mert sem a Samsung, sem a Huawei nem engedhetné meg magának, hogy elaludjon. Ha már egyszer az Apple jobsi öröksége odaveszni látszik.

