Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b5c8809-96d1-402c-b4f6-12c7b1c1328d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Késéseket és átirányításokat okozott a Keleti pályaudvaron egy meghibásodás.","shortLead":"Késéseket és átirányításokat okozott a Keleti pályaudvaron egy meghibásodás.","id":"20190811_Elromlott_egy_biztositoberendezes_az_egesz_Keleti_palyaudvar_megborult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c8809-96d1-402c-b4f6-12c7b1c1328d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e63340-5c72-4d06-9c6e-74397c62dbf3","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Elromlott_egy_biztositoberendezes_az_egesz_Keleti_palyaudvar_megborult","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:49","title":"Elromlott egy biztosítóberendezés, az egész Keleti pályaudvar megborult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec641925-84f5-41a4-8854-f69267533ce1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siker koronázta Josef Köberl jeges világcsúcskísérletét: az osztrák sportember több mint 2 órát töltött egy jéggel teli kabinban. ","shortLead":"Siker koronázta Josef Köberl jeges világcsúcskísérletét: az osztrák sportember több mint 2 órát töltött egy jéggel teli...","id":"20190811_jegbenallas_vilagcsucs_ausztria_josef_koberl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec641925-84f5-41a4-8854-f69267533ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52246491-dd63-4782-b4ec-21c1ab52e6b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_jegbenallas_vilagcsucs_ausztria_josef_koberl","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:25","title":"Megdőlt a jégbenállás világcsúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b395640-04b9-455e-8ef6-4202a7486674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméleti koncepciót arra, hogyan lehetne hatékonyan felhasználni a napelemek által felvett hőenergiát. Ha sikerül ezt a gyakorlatba is átültetni, az órási lépés lenne a zöldenergia számára.","shortLead":"Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméleti koncepciót arra, hogyan lehetne hatékonyan felhasználni...","id":"20190812_hatekony_napelem_hatekonysaga_rice_egyetem_zoldenergia_elektromos_aram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b395640-04b9-455e-8ef6-4202a7486674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dc22a3-f703-4663-8dc9-75a2b3a2e0d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_hatekony_napelem_hatekonysaga_rice_egyetem_zoldenergia_elektromos_aram","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:03","title":"Nagy ugrás készül: 20%-ról 80%-ra nőhet a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló negyvenszer kisebb, mint a most használatos modellek. Ilyen kisméretű sztentek magzatoknál, méhen belüli műtéteknél alkalmazhatók.","shortLead":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló...","id":"20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2aade0-fef7-4688-8cc4-fdc85a38e6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:03","title":"40x kisebb, mint amit most használnak az orvosok: kész az új sztent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9df980-b9d1-4cf9-9725-b30ea80a0037","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget utolsó előtti napján egészen biztosan hippiparadicsommá alakul a fesztivál. A nagyszínpadon a Florence+The Machine újrázik, a Mastercard színpadán pedig egy nyolcfős, multikulti popbanda adagolja a csillámos szivárványt lelki táplálék gyanánt. ","shortLead":"A Sziget utolsó előtti napján egészen biztosan hippiparadicsommá alakul a fesztivál. A nagyszínpadon a Florence+The...","id":"20190809_Hetfon_felszabaditjuk_a_boldogsaghormonokat__napi_Szigetprogramajanlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f9df980-b9d1-4cf9-9725-b30ea80a0037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45226ca-6abe-4824-9f23-73628be9513e","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Hetfon_felszabaditjuk_a_boldogsaghormonokat__napi_Szigetprogramajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:30","title":"Hétfőn felszabadítjuk a boldogsághormonokat - napi Sziget-programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d483bb-f6bb-4df7-bfd3-95fe5ed465e5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Íme néhány gyakorlati jellegű tanács Simon Sinek vezetési tanácsadótól a millenniumi nemzedék vezetéséhez. ","shortLead":"Íme néhány gyakorlati jellegű tanács Simon Sinek vezetési tanácsadótól a millenniumi nemzedék vezetéséhez. ","id":"20190811_Mit_tehetnek_a_cegek_az_Y_generacioval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d483bb-f6bb-4df7-bfd3-95fe5ed465e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1067907d-6516-4383-8ba8-ab2058dda42a","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190811_Mit_tehetnek_a_cegek_az_Y_generacioval","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:15","title":"Mit tehetnek a cégek az Y generációval? - Gyakorlati útmutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zajlanak tárgyalások a ferihegyi reptér és a kormány közt, de csak a fejlesztésekről, a koncesszió eladásáról nem. Az elmúlt időszakban miniszteri szinten merült fel, hogy a tulajdonosok akár el is adhatnák az üzemeltetési jogot.","shortLead":"Zajlanak tárgyalások a ferihegyi reptér és a kormány közt, de csak a fejlesztésekről, a koncesszió eladásáról nem...","id":"20190812_Ferihegy_vezetese_elarulta_mirol_targyalnak_a_kormannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83449755-14b9-4f4a-be0f-c92b33be648a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Ferihegy_vezetese_elarulta_mirol_targyalnak_a_kormannyal","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:17","title":"Ferihegy vezetése elárulta, miről tárgyalnak a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430008c-8cb6-4bdb-a6ac-4f68a49a7561","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kedvelt angol márka egyszerre két mérföldkövet is ünnepel: 60 éves lett és elkészült az tízmilliomodik autójuk.","shortLead":"A kedvelt angol márka egyszerre két mérföldkövet is ünnepel: 60 éves lett és elkészült az tízmilliomodik autójuk.","id":"20190810_10_millio_autonal_jar_mar_a_Mini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f430008c-8cb6-4bdb-a6ac-4f68a49a7561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7409c641-00aa-4907-9f6f-18c15b55eb8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_10_millio_autonal_jar_mar_a_Mini","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:10","title":"10 millió autónál jár már a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]