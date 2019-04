Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae968c8f-5caf-43e5-bd30-7425aa1ff521","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Kívülről rozsdás a két bomba, de a gyújtószerkezetek érintetlenek.","shortLead":"Kívülről rozsdás a két bomba, de a gyújtószerkezetek érintetlenek.","id":"20190410_Jo_allapotban_vannak_a_bombak_amelyek_miatt_lezartak_a_BAHcsomopontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae968c8f-5caf-43e5-bd30-7425aa1ff521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972d2700-dc14-4536-b0f6-16eb7aeb80f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Jo_allapotban_vannak_a_bombak_amelyek_miatt_lezartak_a_BAHcsomopontot","timestamp":"2019. április. 10. 10:31","title":"Jó állapotban vannak a bombák, amelyek miatt lezárták a BAH-csomópontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfa2614-3fb5-4588-a1ca-7d9f13ed6638","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Három éven át félévente rendeznek majd itt kiállítást.","shortLead":"Három éven át félévente rendeznek majd itt kiállítást.","id":"20190410_A_Varkert_Bazarban_tarthatja_kiallitasainak_ad_otthont_a_felujitas_alatt_allo_Iparmuveszeti_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bfa2614-3fb5-4588-a1ca-7d9f13ed6638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08066f58-c70b-4dd1-8835-cb61c306de7b","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_A_Varkert_Bazarban_tarthatja_kiallitasainak_ad_otthont_a_felujitas_alatt_allo_Iparmuveszeti_Muzeum","timestamp":"2019. április. 10. 14:19","title":"A Várkert Bazárban tarthatja kiállításait a felújítás alatt álló Iparművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alcsútdobozi Pannonia Golf és Country Clubot üzemeltető zrt.-t a Talentis Group vásárolta fel.","shortLead":"Az alcsútdobozi Pannonia Golf és Country Clubot üzemeltető zrt.-t a Talentis Group vásárolta fel.","id":"20190409_pannonia_golfklub_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_group_csanyi_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9923faba-ffbf-43c0-b351-ecddb91d0514","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_pannonia_golfklub_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_group_csanyi_attila","timestamp":"2019. április. 09. 07:41","title":"Mészáros Lőrinc cége vette meg Csányiék golfklubját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyára ugyanaz történt, mint a Fidesszel a néppártban: a Tv2 hírműsora, a Tények önként felfüggesztette tagságát a közösségi oldalon, leállt a hírszolgáltatásuk, méghozzá a nemzeti ünnepen.","shortLead":"Bizonyára ugyanaz történt, mint a Fidesszel a néppártban: a Tv2 hírműsora, a Tények önként felfüggesztette tagságát...","id":"20190410_Mi_van_nincs_mit_hazudni___a_lefagyott_Tenyeket_ekezik_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722634a9-3cc9-4c01-9030-eb3fba5d0f85","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Mi_van_nincs_mit_hazudni___a_lefagyott_Tenyeket_ekezik_a_Facebookon","timestamp":"2019. április. 10. 11:43","title":"„Mi van, nincs mit hazudni? ” – a bedöglött Tényeket ekézik a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3554ff98-1d8e-4d0f-85b6-32d96f651c5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk: ennek az autónak a tulajdonosa abszolút kimaxolta a felnituningban rejlő lehetőségeket.","shortLead":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk: ennek az autónak a tulajdonosa abszolút kimaxolta...","id":"20190409_video_malomkerek_meretu_felniket_kapott_ez_a_jaguar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3554ff98-1d8e-4d0f-85b6-32d96f651c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe86d1e3-119c-4ae7-8573-a625c80aa733","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_video_malomkerek_meretu_felniket_kapott_ez_a_jaguar","timestamp":"2019. április. 09. 13:21","title":"Videó: malomkerék méretű felniket kapott ez a Jaguar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e változást a lakosság kötvényekkel szembeni hozzáállásában? ","shortLead":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e...","id":"20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0111200a-94b2-44a5-93e2-109f012d072a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","timestamp":"2019. április. 09. 11:09","title":"Halkan pukkan vagy nagyot durran Matolcsyék új csodafegyvere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most jóval nagyobb a nyugdíjas-infláció, mint amennyivel a nyugdíjak az év elején nőttek.","shortLead":"Már most jóval nagyobb a nyugdíjas-infláció, mint amennyivel a nyugdíjak az év elején nőttek.","id":"20190409_Tovabb_dragult_a_nyugdijasok_elete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f304df3c-6544-4c31-a08e-0182fa3c8c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Tovabb_dragult_a_nyugdijasok_elete","timestamp":"2019. április. 09. 15:21","title":"Tovább drágult a nyugdíjasok élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WikiLeaks szerint több ezer órányi felvétel készült Julian Assange-ről.","shortLead":"A WikiLeaks szerint több ezer órányi felvétel készült Julian Assange-ről.","id":"20190410_julain_assange_wikileaks_ecuadori_kovetsek_kemkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0d7a4-c946-45b1-a82c-73270d2d6bd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_julain_assange_wikileaks_ecuadori_kovetsek_kemkedes","timestamp":"2019. április. 10. 16:33","title":"A WikiLeaks alapítója után kémkedhettek az ecuadori követségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]