Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban újra el kellett halasztani. A kilövést azonban...","id":"20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9f4992-cc91-430f-8393-4c04cde9702d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:33","title":"Bedöglött a vízmelegítő, elmaradt a laposföld-hívő rakétakilövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffdea7a-7d9a-40a4-8e92-6fd09f099ef5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kurz kancellár átvert – állítja a Szabadságpárt lebukott vezére, aki az Ibiza-gate során veszítette el a politikai befolyását Ausztriában. Heinz-Christian Strache az orosz Rt.com-nak nyilatkozott bukásának hátteréről.","shortLead":"Kurz kancellár átvert – állítja a Szabadságpárt lebukott vezére, aki az Ibiza-gate során veszítette el a politikai...","id":"20190814_Strache_ibiza_interju_rt_kurz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ffdea7a-7d9a-40a4-8e92-6fd09f099ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d312183-55ec-473f-8bd1-603aed5814b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Strache_ibiza_interju_rt_kurz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:15","title":"Strache hosszú szünet után ismét megszólalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Gazdát cserél a pénzben kifejezve nem túl értékes, de kultikusnak számító blogplatform, a Tumblr.","shortLead":"Gazdát cserél a pénzben kifejezve nem túl értékes, de kultikusnak számító blogplatform, a Tumblr.","id":"20190813_tumblr_eladas_verizon_automattic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cff26f5-df05-4934-a03c-1d60bd066e72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_tumblr_eladas_verizon_automattic","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:03","title":"Eladják a Tumblr-t, WordPress-közeli a vevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c535e2c-87ab-4fb3-98fa-a3ef4be12921","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új romantikus karácsonyi filmmel jelentkeznek a britek, és a trailere alapján még azt is el tudjuk képzelni, hogy az Emma Thompson által írt vígjáték lehet az Igazából szerelem trónbitorlója. ","shortLead":"Új romantikus karácsonyi filmmel jelentkeznek a britek, és a trailere alapján még azt is el tudjuk képzelni...","id":"20190814_Bekoszontott_az_osz__kijott_az_elso_karacsonyi_film_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c535e2c-87ab-4fb3-98fa-a3ef4be12921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9758aa-e986-48ab-849f-b33d3e5158ad","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Bekoszontott_az_osz__kijott_az_elso_karacsonyi_film_elozetese","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:25","title":"Beköszöntött az ősz – kijött az első karácsonyi film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc02920-73c3-4d00-bc7b-2fa4ff817dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrkapitány arra kérte beosztottjait, ne büntessék az orvosokat, mert akkor nem jutnak be soron kívül a vizsgálatokra. ","shortLead":"A rendőrkapitány arra kérte beosztottjait, ne büntessék az orvosokat, mert akkor nem jutnak be soron kívül...","id":"20190814_A_botrany_utan_lemondott_a_karcai_rendorkapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc02920-73c3-4d00-bc7b-2fa4ff817dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da813441-b194-4dee-9f0b-dd0f1fc3dfc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_A_botrany_utan_lemondott_a_karcai_rendorkapitany","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:41","title":"A botrány után lemondott a karcagi rendőrkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korlátozást vezetett be Portugáliában a kormány hétfőtől az üzemanyagok árusítására a tartálykocsik sofőrjeinek sztrájkja miatt. A kabinet azt ígéri, nem hagyják, hogy a munkabeszüntetés megbénítsa az országot a turistaszezon közepén.","shortLead":"Korlátozást vezetett be Portugáliában a kormány hétfőtől az üzemanyagok árusítására a tartálykocsik sofőrjeinek...","id":"20190812_Limit_van_a_benzinre_a_portugaloknal_a_turistaszezon_csucsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c4e53f-59b4-46cf-b6e9-c114d3dccd23","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Limit_van_a_benzinre_a_portugaloknal_a_turistaszezon_csucsan","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:50","title":"Limit van a benzinre a portugáloknál a turistaszezon csúcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fia posztolt róla egy képet az Instagramon.","shortLead":"A fia posztolt róla egy képet az Instagramon.","id":"20190814_Alain_Delon_mar_mosolyog_az_agyverzese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5075407-1921-4e7b-a6c9-bfbfc9db7bf0","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Alain_Delon_mar_mosolyog_az_agyverzese_utan","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:59","title":"Alain Delon már mosolyog az agyvérzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A Munkáspárt főpolgármester-jelöltje Thürmer Gyula pártelnök.","shortLead":" A Munkáspárt főpolgármester-jelöltje Thürmer Gyula pártelnök.","id":"20190812_Thurmer_Gyula_elindul_Tarlos_ellen_a_fopolgarmesteri_posztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97cd558-cecb-4172-bffc-8d0191397820","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Thurmer_Gyula_elindul_Tarlos_ellen_a_fopolgarmesteri_posztert","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:42","title":"Thürmer Gyula elindul Tarlós ellen a főpolgármesteri posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]