[{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint Sebastian Kurz kancellár kizárta a további együttműködést az FPÖ elnökével.

","shortLead":"Sajtóértesülések szerint Sebastian Kurz kancellár kizárta a további együttműködést az FPÖ elnökével.

","id":"20190518_Epp_szetesik_az_osztrak_kormanykoalicio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b9f698-d36a-4c49-994a-a2ee8c34c87c","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Epp_szetesik_az_osztrak_kormanykoalicio","timestamp":"2019. május. 18. 10:13","title":"Épp szétesik az osztrák kormánykoalíció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKP állítja: hiába várt az önkormányzatra.","shortLead":"Az MKKP állítja: hiába várt az önkormányzatra.","id":"20190518_Szentendrenel_kezdett_el_katyuzni_a_Ketfarku_Kutya_Part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1164829-03bc-4abf-9320-b4d711f4696c","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Szentendrenel_kezdett_el_katyuzni_a_Ketfarku_Kutya_Part","timestamp":"2019. május. 18. 19:38","title":"Szentendrénél kezdett el kátyúzni a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c343d0c6-caf9-45d3-b4b3-fe12b94d4cb6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bohókás formája miatt nehéz komolyan venni ezt az apró négykerekűt, pedig olyan terepjáró képességekkel rendelkezik, amelyekről sok nála nagyobb rivális legfeljebb csak álmodozhat. Végre egy olyan autó, amelyről elmondhatjuk: karakteres.","shortLead":"Bohókás formája miatt nehéz komolyan venni ezt az apró négykerekűt, pedig olyan terepjáró képességekkel rendelkezik...","id":"20190518_viccesen_komoly_terepen_nyuztuk_az_uj_suzuki_jimnyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c343d0c6-caf9-45d3-b4b3-fe12b94d4cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0e620-967e-425d-958a-400f3b255f93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_viccesen_komoly_terepen_nyuztuk_az_uj_suzuki_jimnyt","timestamp":"2019. május. 18. 14:30","title":"Viccesen komoly: terepen nyúztuk az új Suzuki Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"5-1-es győzelemmel tette biztossá a bajnoki címét a müncheni csapat.","shortLead":"5-1-es győzelemmel tette biztossá a bajnoki címét a müncheni csapat.","id":"20190518_Zsinorban_hetedszer_nemet_bajnok_a_Bayern_Munchen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7548be83-e592-4cbe-b0cf-e53c64690efd","keywords":null,"link":"/sport/20190518_Zsinorban_hetedszer_nemet_bajnok_a_Bayern_Munchen","timestamp":"2019. május. 18. 17:50","title":"Zsinórban hetedszer német bajnok a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb64c80-d9ac-4499-843f-33b4b15185d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedden viszik ki a szavazólapokat a külképviseletekre, ahol azok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, de külföldön lesznek az EP-választás napján, és péntekig regisztráltak.","shortLead":"Kedden viszik ki a szavazólapokat a külképviseletekre, ahol azok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, de...","id":"20190518_Huszezer_kivandorolt_magyar_jelentkezett_csak_be_szavazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb64c80-d9ac-4499-843f-33b4b15185d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b90884-4ca3-4934-8284-443e6001eabb","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Huszezer_kivandorolt_magyar_jelentkezett_csak_be_szavazni","timestamp":"2019. május. 18. 16:52","title":"Húszezer kivándorolt magyar jelentkezett csak be szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök sokszor hangoztatta már a közösségi média szerinte cenzúrát alkalmazó tevékenységét. Úgy tűnik, az USA első embere forral valamit, amivel akár korlátozhatják is ezeket a cégeket.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök sokszor hangoztatta már a közösségi média szerinte cenzúrát alkalmazó tevékenységét...","id":"20190518_donald_trump_facebook_twitter_cenzura_konzervativok_republikanusok_alhirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a40cce-7d7a-415c-ae95-c425f813b778","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_donald_trump_facebook_twitter_cenzura_konzervativok_republikanusok_alhirek","timestamp":"2019. május. 18. 16:03","title":"Trumpék előálltak valamivel, és ennek a Facebook és a Twitter ihatja meg a levét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e3e967-7089-4b39-864a-d5dfcfb3ae5d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Más függőségét viszonylag könnyen észrevesszük, de vajon meglátjuk-e az önmagunkét? Égetően fontos lenne, hiszen ez a szabadsághoz vezető út első lépése.","shortLead":"Más függőségét viszonylag könnyen észrevesszük, de vajon meglátjuk-e az önmagunkét? Égetően fontos lenne, hiszen...","id":"20190519_Vajon_fuggo_vagyok_Ez_a_10_jel_segit_eldonteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9e3e967-7089-4b39-864a-d5dfcfb3ae5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ced996-80a0-4047-aa73-a85c2f854cb8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190519_Vajon_fuggo_vagyok_Ez_a_10_jel_segit_eldonteni","timestamp":"2019. május. 19. 20:15","title":"Vajon függő vagyok? Ez a 10 jel segít eldönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A főszereplő Heinz-Christian Strache még nem szólalt meg, pedig bele is bukhat a nyilvánosságra került videofelvételekbe.","shortLead":"A főszereplő Heinz-Christian Strache még nem szólalt meg, pedig bele is bukhat a nyilvánosságra került...","id":"20190518_Valsagertekezletet_tartanak_Ausztriaban_az_ev_botranya_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb8595c-d965-448b-af2c-be3de9d922a0","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Valsagertekezletet_tartanak_Ausztriaban_az_ev_botranya_miatt","timestamp":"2019. május. 18. 09:52","title":"Válságértekezletet tartanak Ausztriában az év botránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]