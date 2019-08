Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bda741e-2af3-4bd5-82cf-f80befbb80ae","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Véget ért a 27. Sziget Fesztivál, amelyre olyan sztárelőadókat hívtak meg, mint Ed Sheeran vagy a Foo Fighters. A telt házas tömeg és a dühöngő kánikula sem vehette el a fesztiválozók kedvét, hogy kihozzák a legtöbbet ebből az egy hétből. Fotósaink minden nap kint jártak \"a szabadság szigetén\", legjobb képeikből állítottuk össze ezt az sorozatot - emlékezni a legerősebb pillanatokra vagy éppen kedvcsinálónak jövő évre.","shortLead":"Véget ért a 27. Sziget Fesztivál, amelyre olyan sztárelőadókat hívtak meg, mint Ed Sheeran vagy a Foo Fighters. A telt...","id":"20190813_Sziget_fesztival_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bda741e-2af3-4bd5-82cf-f80befbb80ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5061fa-edbc-4638-946d-9fbeb8345049","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190813_Sziget_fesztival_2019","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:18","title":"Telt házas őrület, égő autó, csendes lazulás: ilyen volt a Sziget 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a cannabis rekreációs használatát. Magyarországon az emberek 60 százaléka támogatna egy ilyen intézkedést.","shortLead":"Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a cannabis rekreációs használatát. Magyarországon az emberek...","id":"20190815_Es_Magyarorszagon_mikor_legalizaljak_a_cannabist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b666e36-3450-4e38-b11a-100601c30018","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Es_Magyarorszagon_mikor_legalizaljak_a_cannabist","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:39","title":"És Magyarországon mikor legalizálják a cannabist?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e66cd-2930-418d-a384-acd0c8f7e89b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány megye kivételével bárhol eshet az elkövetkező órákban.","shortLead":"Néhány megye kivételével bárhol eshet az elkövetkező órákban.","id":"20190813_Eso_felhoszakadas_varhato_az_orszag_nagy_reszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea8e66cd-2930-418d-a384-acd0c8f7e89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204bb942-607a-4b29-b652-740bdbff3f42","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Eso_felhoszakadas_varhato_az_orszag_nagy_reszen","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:45","title":"Még most tombolja ki magát a Szigeten, jön az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt és a fideszes Bácskai János kihívója, a IX. kerület. Szerdán kezdődött és péntekig tart a voksolás.","shortLead":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt és a fideszes Bácskai...","id":"20190814_Zavarbaejto_szavazolappal_de_elindult_a_ferencvarosi_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8754a6c6-9c75-4c9d-bb9b-f0a332fa413e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Zavarbaejto_szavazolappal_de_elindult_a_ferencvarosi_elovalasztas","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:17","title":"Zavarba ejtő szavazólappal, de elindult a ferencvárosi előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9566fd47-4383-4b54-afbc-c95938c4dab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másfél év után búcsúzik, de azért nem tűnik el teljesen.","shortLead":"Másfél év után búcsúzik, de azért nem tűnik el teljesen.","id":"20190815_Wossala_Rozina_otthagyja_az_RTL_Klub_Reggeli_musorat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9566fd47-4383-4b54-afbc-c95938c4dab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b198ac3e-9023-43a6-83c7-b1e74f4990af","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Wossala_Rozina_otthagyja_az_RTL_Klub_Reggeli_musorat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:22","title":"Wossala Rozina otthagyja az RTL Klub Reggeli műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","shortLead":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","id":"20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edc924d-ad30-4cd4-ae89-1c123dd5dde9","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:00","title":"Kinek jár a kegyelem: a gyilkosnak vagy az áldozatnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztegetés bűntette miatt kell felelnie a bíróság előtt.","shortLead":"Vesztegetés bűntette miatt kell felelnie a bíróság előtt.","id":"20190815_Vadat_emeltek_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_elnoke_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48b1862-a60a-453f-bdb4-0b76f8506202","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Vadat_emeltek_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_elnoke_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:59","title":"Vádat emeltek az Országos Roma Önkormányzat elnöke ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden reklámozónak felelősen és megfontoltan kell eljárnia, a várható társadalmi hatásokat is figyelembe véve – közölte az MRSZ.","shortLead":"Minden reklámozónak felelősen és megfontoltan kell eljárnia, a várható társadalmi hatásokat is figyelembe véve –...","id":"20190814_A_reklamszovetseg_is_kiakadt_a_CBA_bikinis_reklamja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7004744a-11df-4f26-8321-d2e130f1a203","keywords":null,"link":"/kkv/20190814_A_reklamszovetseg_is_kiakadt_a_CBA_bikinis_reklamja_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:35","title":"A reklámszövetség is kiakadt a CBA bikinis reklámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]