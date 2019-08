Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6709811-044c-477a-ab3a-3e6e9e185954","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Bár elsőre nem gondolnánk, a pickup valójában ideális autótípus lehetne Magyarországon, mutatjuk is, hogy miért!","shortLead":"Bár elsőre nem gondolnánk, a pickup valójában ideális autótípus lehetne Magyarországon, mutatjuk is, hogy miért!","id":"fordmagyarorszag_20190821_A_pickup_sikerenek_titka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6709811-044c-477a-ab3a-3e6e9e185954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f3ffca-8503-44e5-afe5-1daef602ac35","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190821_A_pickup_sikerenek_titka","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:30","title":"A pickup sikerének titka: 5+1 egy ok, amiért egyre népszerűbbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Romániában mértek a magyarországinál nagyobb áremelkedéseket.","shortLead":"Csak Romániában mértek a magyarországinál nagyobb áremelkedéseket.","id":"20190821_inflacio_eurostat_arak_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362ece26-e7c3-4a95-bff9-f2e7ecf72868","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_inflacio_eurostat_arak_dragulas","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:06","title":"Az EU második legnagyobb inflációja a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82461eb8-e884-4dfe-8e8f-74ca378a8f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez nem állatmese, hanem a valóság: a gazdik megutaztathatták a szamarukat és a kecskéjüket a vonaton.","shortLead":"Ez nem állatmese, hanem a valóság: a gazdik megutaztathatták a szamarukat és a kecskéjüket a vonaton.","id":"20190820_Egy_szamar_es_egy_kecske_is_felszallt_a_vonatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82461eb8-e884-4dfe-8e8f-74ca378a8f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266c5e8b-2068-4bca-ad68-4768207877f7","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Egy_szamar_es_egy_kecske_is_felszallt_a_vonatra","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:33","title":"Különleges utasai voltak egy MÁV-szerelvénynek: egy szamár és egy kecske vonatozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A területe egyelőre érintetlen, de már most elköltöttek rá egy csomó pénzt. 