[{"available":true,"c_guid":"f716a454-0b38-475f-89df-afac2bf676bc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film az egykori köztársasági elnök politikai karrierjének kezdetét mutatja be.","shortLead":"A film az egykori köztársasági elnök politikai karrierjének kezdetét mutatja be.","id":"20190906_Megfilmesitik_Vaclav_Havel_ellenzeki_eveit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f716a454-0b38-475f-89df-afac2bf676bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a4c8f5-8923-4282-acf8-acae6f38542f","keywords":null,"link":"/kultura/20190906_Megfilmesitik_Vaclav_Havel_ellenzeki_eveit","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:12","title":"Megfilmesítik Václav Havel ellenzéki éveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a24d65-e05d-42bf-9bb1-bb6152c8bffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. ","shortLead":"Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. ","id":"20190906_Az_EUban_majdnem_nalunk_a_legolcsobb_az_alkohol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12a24d65-e05d-42bf-9bb1-bb6152c8bffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e0ee9-ea94-4d92-aa34-414bb535b8e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Az_EUban_majdnem_nalunk_a_legolcsobb_az_alkohol","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:57","title":"Az EU-ban majdnem nálunk a legolcsóbb az alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","shortLead":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","id":"20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135a7e6-7202-446f-86dc-3ff10797d617","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:03","title":"Élesben is elindult az V. kerületi parkolóhely-kereső app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192e1023-8da0-4487-8f88-1c60f7d16207","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Szebb és jobban látható képmegjelenítővel felvértezett, valamint optimalizált fogyasztású notebookokkal támad a világ legnagyobb számítógépgyártója. Melyekről már Alexa sem hiányzik.","shortLead":"Szebb és jobban látható képmegjelenítővel felvértezett, valamint optimalizált fogyasztású notebookokkal támad a világ...","id":"20190906_lenovo_yoga_c940_c640_s940_yoga_smart_tab_m8uj_laptop_ifa_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=192e1023-8da0-4487-8f88-1c60f7d16207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c58197e-09a6-4de3-b5a2-164a42115728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_lenovo_yoga_c940_c640_s940_yoga_smart_tab_m8uj_laptop_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:03","title":"Elég 15-20 óránként töltőre dugni a Lenovo új laptopjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ebe382-dab9-47f0-88e2-fb6aabae8cbc","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Több százezer amerikai haláláért felelősek az opiáttartalmú erős fájdalomcsillapítók, amelyek milliárdossá tették azt a Sackler családot, amely most a cége feladásával vezekelhet.","shortLead":"Több százezer amerikai haláláért felelősek az opiáttartalmú erős fájdalomcsillapítók, amelyek milliárdossá tették azt...","id":"20190905_Az_amerikaiaknak_van_nagyobb_belso_ellensege_mint_a_fegyverek_vagy_az_AIDS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ebe382-dab9-47f0-88e2-fb6aabae8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef22d6ca-4fa6-4ff6-8f9c-014928cb6fc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_Az_amerikaiaknak_van_nagyobb_belso_ellensege_mint_a_fegyverek_vagy_az_AIDS","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:58","title":"Az amerikaiaknak van nagyobb belső ellensége, mint a fegyverek vagy az AIDS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3406f9d2-3a7a-4e59-b2e3-9b54ae5832ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindketten az Oroszországba menekült Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején töltöttek be tisztséget.","shortLead":"Mindketten az Oroszországba menekült Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején töltöttek be tisztséget.","id":"20190906_Korozik_a_volt_ukran_miniszterelnokhelyettest_es_egy_volt_minisztert_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3406f9d2-3a7a-4e59-b2e3-9b54ae5832ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0697b702-9cf1-4d76-a3c5-5beac960d263","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Korozik_a_volt_ukran_miniszterelnokhelyettest_es_egy_volt_minisztert_is","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:55","title":"Körözik a volt ukrán miniszterelnök-helyettest és egy volt minisztert is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Egy hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, két vendégétterem, stílusos vidéki reggeli, gasztro workshopok szeptember 8-án Rácalmáson a Jankovich-kúriában.







","shortLead":"Egy hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, két vendégétterem, stílusos vidéki reggeli, gasztro workshopok szeptember...","id":"20190907_Teriteken_a_stilusos_videk__SVET_110","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec13128-e2a5-43fe-a16c-d4774f3916fc","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Teriteken_a_stilusos_videk__SVET_110","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:20","title":"Terítéken a stílusos vidék – SVÉT 11.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még Németországot is megelőzzük a mutatóinkkal, mondta a miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.","shortLead":"Még Németországot is megelőzzük a mutatóinkkal, mondta a miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.","id":"20190906_Palkovics_Magyarorszagon_nincs_diplomasmunkanelkuliseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96225f64-f098-419e-bd18-4510e9b83bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Palkovics_Magyarorszagon_nincs_diplomasmunkanelkuliseg","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:55","title":"Palkovics: Magyarországon nincs diplomás-munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]