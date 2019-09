Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"957dd9cd-161f-4023-a1cb-ee4b4652726c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Hosszú évek után újra elérhetővé tette World of Warcraft nevű online játékának első, műfajteremtő változatát a Blizzard Entertainment. Nincs könnyítés és grafikai tuning, minden pontosan olyan, ahogy a világ annak idején megismerte: lassú és rengeteg aranyat igénylő.","shortLead":"Hosszú évek után újra elérhetővé tette World of Warcraft nevű online játékának első, műfajteremtő változatát a Blizzard...","id":"20190906_world_of_warcraft_classic_megjelenes_kritika_velemeny_teszt_mmorpg_online_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=957dd9cd-161f-4023-a1cb-ee4b4652726c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a76ffbc-988d-4b45-b016-8912e0ccf933","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_world_of_warcraft_classic_megjelenes_kritika_velemeny_teszt_mmorpg_online_jatek","timestamp":"2019. szeptember. 06. 20:00","title":"Milliós nézettség, tömött sorok: feltámadt az ikonikus World of Warcraft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 1,7 millió otthonban és vállalkozásban kínál gigabites sebességet a Telekom. A szolgáltató közölte: szeptembertől az optika mellett már a kábelhálózat nagy részén is elérhető ez a gyorsaság.","shortLead":"Már több mint 1,7 millió otthonban és vállalkozásban kínál gigabites sebességet a Telekom. A szolgáltató közölte...","id":"20190906_magyar_telekom_kabelhalozat_1_gbps_gigabites_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872cc734-f05c-47dc-a973-9e18e0da28a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_magyar_telekom_kabelhalozat_1_gbps_gigabites_internet","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:23","title":"Megduplázta az internet sebességét kábelhálózatán a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak szabadalom szintjén létezik a Samsung ötlete egy újabb összehajtható telefonra (azaz nincs garancia arra, hogy konkrét termék váljon belőle), a Z formát idéző készülék mindenképp ígéretes.","shortLead":"Bár egyelőre még csak szabadalom szintjén létezik a Samsung ötlete egy újabb összehajtható telefonra (azaz nincs...","id":"20190905_samsung_display_szabadalom_z_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c4d0f0-bedf-4b6c-b306-b438a8b6390d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_samsung_display_szabadalom_z_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 05. 08:03","title":"Ha ezt a telefont tényleg megcsinálja a Samsung, el is felejthetjük az eddigi modelljeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70bdab6-36a4-4fa5-a896-9f0acf74f358","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros nyolc kupameccsére összesen 5,8 millió fogadást kötöttek.","shortLead":"A Ferencváros nyolc kupameccsére összesen 5,8 millió fogadást kötöttek.","id":"20190906_Tobb_mint_136_milliard_forintot_hozott_a_Fradi_Elszereplese_a_fogadoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e70bdab6-36a4-4fa5-a896-9f0acf74f358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0f5876-9138-44cf-b33c-4322c1fd2381","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Tobb_mint_136_milliard_forintot_hozott_a_Fradi_Elszereplese_a_fogadoknak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:38","title":"Egymilliárdnál is többet hozott a Fradi El-szereplése a fogadóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay szerint az viszont katasztrófa lenne, ha ő nyerné a választást, de fideszes többségű maradna a hódmezővásárhelyi közgyűlés. ","shortLead":"Márki-Zay szerint az viszont katasztrófa lenne, ha ő nyerné a választást, de fideszes többségű maradna...","id":"20190905_MarkiZay_lazar_hodmezovasarhely_168ora_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2421061-4cc7-4f0e-b26e-484eec4b1e58","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_MarkiZay_lazar_hodmezovasarhely_168ora_interju","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:21","title":"Márki-Zay: \"Ha most kéne fogadnom, magunkra tennék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban bejelentették, hogy részt kívánnak venni a jegybank vállalatikötvény-programjában, ezekre a lépésekre minden bizonnyal a T-Systems felvásárlásához van szükség. Személyi változásokról döntöttek, Tiborcz Istvánnal is jó kapcsolatban álló ember került a felügyelőbizottságba.","shortLead":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban...","id":"20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d4312-8ad3-4e3a-bf03-636a8b00d9ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:02","title":"A 4iG rástartolt a jegybanki milliárdokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428acb59-0acc-4505-9f2a-7a5567c16aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem választják őket újra, háromhavi illetményüknek megfelelő végkielégítésre jogosultak. ","shortLead":"Ha nem választják őket újra, háromhavi illetményüknek megfelelő végkielégítésre jogosultak. ","id":"20190906_Millios_vegkielegitesekkel_tavozhatnak_a_lekoszono_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=428acb59-0acc-4505-9f2a-7a5567c16aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa5a393-73c6-4c6b-846e-e07a6320e35e","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Millios_vegkielegitesekkel_tavozhatnak_a_lekoszono_polgarmesterek","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:25","title":"Milliós végkielégítésekkel távozhatnak a leköszönő polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fontos területet kaphat a volt miniszterelnök, Ursula von der Leyennel pénteken tárgyal.","shortLead":"Fontos területet kaphat a volt miniszterelnök, Ursula von der Leyennel pénteken tárgyal.","id":"20190906_Paolo_Gentiloni_az_olasz_jelolt_az_Europai_Bizottsagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d085c056-8de0-480c-bfef-82b2c4f2c47a","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Paolo_Gentiloni_az_olasz_jelolt_az_Europai_Bizottsagba","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:08","title":"Paolo Gentiloni az olasz jelölt az Európai Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]