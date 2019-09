Az Egyesült Államok és Kína közötti feszültség egyik csúcspontja idén az volt, amikor Donald Trump májusban szükségállapotot rendelt el annak érdekében, hogy "megvédje az amerikai informatikai hálózatokat a külföldi ellenségektől". Az intézkedésre az USA indoklása szerint azért volt szükség, mert a Huawei nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államokra nézve.

A Huawei ezt azóta is következetesen tagadja, az USA pedig – bizonyíték nyilvánosságra hozatala nélkül – következetesen vádol. Már éppen kezdett kissé unalmas lenni a patthelyzet, amikor jött Zsen Cseng-fej (Ren Zhengfei) Huawei-alapító, és a londoni The Economistnek nyilatkozva elárulta, hogy egy, a nemzetközi környezet által is megbízhatónak ítélt nyugati vállalatnak adná tovább (lincencelné) az elmúlt években általuk fejlesztett technológiát. A vevő egy meg nem nevezett egyszeri összeg fejében örökké tartó hozzáférést szerezhet a Huawei által birtokolt 5G-szabadalmakhoz, kódokhoz és műszaki tervekhez.

Középen a Huawei-alapító © AFP / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / Jun Yasukawa

Hogy a terv mennyire jól hangzik, azt a londoni hetilap hosszan ecseteli. A Gizmodo technológiai oldal szerint viszont inkább csak egy kétségbeesett ötletelés eredményét hozta nyilvánosságra a kínai vállalatalapító. Bárhogy is, egy ilyen üzlet megvalósításán kétségtelenül sokat kell dolgozni. No meg a módján is, hogy az ügylettel a Huawei – illetve Kína – ezzel kifoghassa az amerikai kormány vitorlájából a szelet. A kínai politikai-társadalmi-gazdasági viszonyokat ismerve arra jó esély van, hogy egy Huawei kaliberű cég alapítója csak akkor tesz ilyen ajánlatot, ha arról előzetesen egyeztetett a kínai kormánnyal. Hszi Csin-ping elnök tehát aligha fúrná meg az üzletet. A kérdés inkább az, van-e olyan vevő, aki üzleti lehetőséget lát az ajánlatban.

Az ajánlat nyugati, Ázsián kívüli vállalatok számára áll, így nem csak a dél-koreai Samsung esik ki, de a technológiai iparban érintett legtöbb nagyvállalat, hiszen szinte mindegyikük rendelkezik némi kínai szállal. Ott van viszont a hálózatfejlesztésben érdekelt svéd Ericsson, a finn Nokia, vagy éppen a Nokia márkájú telefonok mögött álló, szintén finnországi HMD Global. Vagy persze ott van az Apple is, de ők éppen nyáron voltak 5G-ügyi nagybevásárláson, amikor 1 milliárd dollárért felvásárolták az Intel vonatkozó üzletágát. Szóba jöhetnek a technológiai szektoron kívüli vállalatok, befektetési alapok is, de azt nem árt szem előtt tartani, hogy a Huawei által eladásra felkínált technológia önmagában nem hoz pénzt, csak akkor, ha aktívan kihasználja valaki a benne rejlő lehetőségeket.

