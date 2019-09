Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba53303d-cac6-4ab9-bbcb-66ec2178f406","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy brit állampolgárt gyanúsít a rendőrség.","shortLead":"Egy brit állampolgárt gyanúsít a rendőrség.","id":"20190909_mentok_marko_utca_rongalas_brit_allampolgar_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba53303d-cac6-4ab9-bbcb-66ec2178f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e1c17a-04d1-4160-9e2e-e2b2938ec538","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_mentok_marko_utca_rongalas_brit_allampolgar_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:35","title":"Elkapták a rongálót, aki megtaposta a mentők autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Júliusban négyszer annyi fát vágtak ki, mint az előző évben, és még csak most jönnek a szokásos szeptemberi erdőtüzek.","shortLead":"Júliusban négyszer annyi fát vágtak ki, mint az előző évben, és még csak most jönnek a szokásos szeptemberi erdőtüzek.","id":"20190909_Ketszer_annyi_esoerdo_pusztult_el_Braziliaban_mint_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709e0561-368c-4ed5-a8a8-595c4835414b","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Ketszer_annyi_esoerdo_pusztult_el_Braziliaban_mint_tavaly","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:18","title":"Idén eddig kétszer annyi esőerdő pusztult el Brazíliában, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda89cf4-6285-4f40-8174-53cb7906a6c3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási, ötszettes csatában legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet.","shortLead":"Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási...","id":"20190909_Nadal_oriasi_csataban_nyerte_meg_negyedik_US_Openet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda89cf4-6285-4f40-8174-53cb7906a6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2702a2f-c503-4fcd-bdbf-27842d91a2fd","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Nadal_oriasi_csataban_nyerte_meg_negyedik_US_Openet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:03","title":"Nadal óriási csatában nyerte meg negyedik US Openét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b89ea85-8dff-4308-bf2c-82e0b0de6cca","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvénysértő a Kúria szerint a bírói függetlenségről kérdezni az EU bíróságát, az ugyanis nem tartozik az ügyhöz – így döntött a legfőbb bírói fórum a Handó Tünde bírálója, Vasvári Csaba által előterjesztett kérdések ügyében. ","shortLead":"Törvénysértő a Kúria szerint a bírói függetlenségről kérdezni az EU bíróságát, az ugyanis nem tartozik az ügyhöz –...","id":"20190910_kuria_vasvari_csaba_biro_hando_tunde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b89ea85-8dff-4308-bf2c-82e0b0de6cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e4786-b5e8-4896-ba6b-c957c2e5cf3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_kuria_vasvari_csaba_biro_hando_tunde","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:20","title":"A Kúria szerint Handó ellenlábasa nem is kérdezhetett volna olyanokat, amilyeneket kérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbaf976e-2874-42a9-a8c1-82f131f80f59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Lamborghininek van már szabadidő-autója, és a Ferrarinak is lesz hamarosan, akkor a Bugattinak miért ne lehetne?","shortLead":"Ha a Lamborghininek van már szabadidő-autója, és a Ferrarinak is lesz hamarosan, akkor a Bugattinak miért ne lehetne?","id":"20190910_Fantaziaorszagban_mar_letezik_a_Bugatti_SUV__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbaf976e-2874-42a9-a8c1-82f131f80f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7d5f60-b088-4cb0-8108-8923d293f3fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Fantaziaorszagban_mar_letezik_a_Bugatti_SUV__video","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:26","title":"Fantáziaországban már létezik az 1500 lóerős Bugatti SUV – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85aa0cb-765c-417f-b2d4-442adbb01600","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Ha megtakarításról és öngondolkodásról van szó, hajlamosak vagyunk rövidebb távon gondolkodni, pedig tudjuk, hogy szükség lenne félretenni akár saját magunk, akár a gyermekek számára. Azzal is nagyjából tisztában vagyunk, hogyan takarékoskodjunk, de a tettekig a legtöbben már későn vagy egyáltalán nem jutunk el, még akkor sem, ha a gyermekünk jövője a tét – derül ki az OTP Bank Öngondoskodási Index felméréséből. A témában Nyitrai Győzővel, az OTP Bank Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Ha megtakarításról és öngondolkodásról van szó, hajlamosak vagyunk rövidebb távon gondolkodni, pedig tudjuk...","id":"20190826_otp_A_magyarok_ketharmada_nem_takarit_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d85aa0cb-765c-417f-b2d4-442adbb01600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9edf3d-04fe-4664-b5e6-b4b50511c9df","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190826_otp_A_magyarok_ketharmada_nem_takarit_meg","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:30","title":"A párnacihától az öngondoskodásig: a magyarok kétharmada nem takarít meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"F. József és társai elhitették egy vállalkozóval, hogy épp egy jól jövedelmező drogbizniszt finanszíroz, de csak kilós lisztcsomagokat adtak-vettek a csalók.","shortLead":"F. József és társai elhitették egy vállalkozóval, hogy épp egy jól jövedelmező drogbizniszt finanszíroz, de csak kilós...","id":"20190909_Drogbaronak_hihette_magat_egy_tokaji_vallalkozo_kozben_csak_lehuztak_100_millioval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace55a2d-46c4-41b1-8b1a-868a5e930084","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Drogbaronak_hihette_magat_egy_tokaji_vallalkozo_kozben_csak_lehuztak_100_millioval","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:17","title":"Drogbárónak hihette magát egy tokaji vállalkozó, közben csak lehúzták 100 millióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden a felsőházban szavaznak.","shortLead":"Kedden a felsőházban szavaznak.","id":"20190909_Bizalmat_szavazott_az_olasz_parlament_alsohaza_az_uj_olasz_kormanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbe4856-b5d6-42a8-ba0f-b74c2687ceb5","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Bizalmat_szavazott_az_olasz_parlament_alsohaza_az_uj_olasz_kormanynak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 22:38","title":"Bizalmat szavazott az olasz parlament alsóháza az új olasz kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]