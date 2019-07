Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Matty Roberts egészen más dolgot képzel el az 51-es körzetnél, mint arra sokan gondolnának.","shortLead":"Matty Roberts egészen más dolgot képzel el az 51-es körzetnél, mint arra sokan gondolnának.","id":"20190724_51_es_korzet_facebook_esemeny_matty_roberts","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e5233-3b00-4a7c-8721-c7c8b85091d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_51_es_korzet_facebook_esemeny_matty_roberts","timestamp":"2019. július. 24. 20:03","title":"Megszólalt a férfi, aki kitalálta az 51-es körzet lerohanását – és egészen mást képzel el helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3961c8c-37e1-459e-9263-529a50937e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.\r

","shortLead":"Jövőre mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.\r

","id":"20190725_Onkiszolgalo_kasszak_erkeztek_az_Auchanba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3961c8c-37e1-459e-9263-529a50937e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d068053-5550-48f4-ad0e-8f50672942b9","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Onkiszolgalo_kasszak_erkeztek_az_Auchanba","timestamp":"2019. július. 25. 15:53","title":"Önkiszolgáló kasszákat telepít az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d720dfe-fdb2-4d5e-9ece-8abd7e798be8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 80 ezer nő esetében vizsgálták, milyen hatással lehetnek a szervezetre a cukormentes italok. Az eredmény lesújtó.","shortLead":"Több mint 80 ezer nő esetében vizsgálták, milyen hatással lehetnek a szervezetre a cukormentes italok. Az eredmény...","id":"20190725_cukormentes_udito_szivinfarktus_stroke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d720dfe-fdb2-4d5e-9ece-8abd7e798be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a030b193-98b4-4213-937f-4d3a7dbc766c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_cukormentes_udito_szivinfarktus_stroke","timestamp":"2019. július. 25. 12:03","title":"Szokott cukormentes üdítőt inni? A tudósok szerint nagyon nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi Fidesz szerint a polgármesternek tájékoztatnia kellett volna a lakosságot arról, hogy egy kisebb részben önkormányzati tulajdonú magáncég olasz szemetet hozna a város melletti telephelyére. Márki-Zay Péter azt állítja, hogy nem is tudott a szemétről, és őt úgy tájékoztatták, hogy a székesfehérvári horvát iszapbotrány utáni kormányintézkedések miatt már nem is fogják ideszállítani azt. Úgy néz ki, hogy a szemétbotrány elül, a politikai viharok folytatódnak.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Fidesz szerint a polgármesternek tájékoztatnia kellett volna a lakosságot arról, hogy egy kisebb...","id":"20190725_hodmezovasarhely_szemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7885e4-8872-4c3a-a51b-3b68d5825214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_hodmezovasarhely_szemet","timestamp":"2019. július. 25. 13:05","title":"Olasz importszemét miatt támadják Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás nélküli kilépést. ","shortLead":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás...","id":"20190724_Boris_Johnson_Akarhogy_is_de_oktober_31en_lesz_Brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab6d1d-a3ee-4741-953b-6bd26f04b705","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Boris_Johnson_Akarhogy_is_de_oktober_31en_lesz_Brexit","timestamp":"2019. július. 24. 17:25","title":"Boris Johnson: Akárhogy is, de október 31-én lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A Liza, a rókatündér főszerepével vált ismertté, de számos HBO-s sorozatban is élvezhetjük a játékát. Szélsőségesen különböző karaktereket tud magára ölteni, miközben a jelenléte egy-egy szerepben következetesen ugyanolyan erős. A Társas játék című sorozatban, a Válótársakban, a Terápia utolsó szériájában vagy Till Attila Tiszta szívvel című filmjében is kihozza a karakterekből a maximumot. Ujj Mészáros Károly legújabb filmjében, az X – A rendszerből törölve című thrillerben, amelyet tavaly novemberben mutattak be, ismét főszerepet kapott. Színpadon a Budaörsi Latinovits Színházban és a Centrál Színházban látható. A Centrálban a Delila előtt beszélgettünk vele.","shortLead":"A Liza, a rókatündér főszerepével vált ismertté, de számos HBO-s sorozatban is élvezhetjük a játékát. Szélsőségesen...","id":"20190724_Sok_szempontbol_nagyon_szegyellos_vagyok__interju_Balsai_Monival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50960e-b106-4609-876a-4fcd28b6059b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190724_Sok_szempontbol_nagyon_szegyellos_vagyok__interju_Balsai_Monival","timestamp":"2019. július. 24. 11:28","title":"„Sok szempontból nagyon szégyellős vagyok” - interjú Balsai Mónival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"c271b3bf-635c-4889-8363-194fc2cd998a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy Csubakka-maszkot 2,5 millió forintnyi fontért árverezett el tulajdonosa, hogy a pénzből egy mentális betegeket támogató szervezetet támogasson.","shortLead":"Egy Csubakka-maszkot 2,5 millió forintnyi fontért árverezett el tulajdonosa, hogy a pénzből egy mentális betegeket...","id":"20190724_Csubakka_depressziosokat_segito_szervezetet_tamogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c271b3bf-635c-4889-8363-194fc2cd998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed60d7cb-8236-46c1-a2be-6762a754e7cb","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Csubakka_depressziosokat_segito_szervezetet_tamogatott","timestamp":"2019. július. 24. 10:26","title":"Csubakka depressziósokat segítő szervezetet támogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde","c_author":"MTI","category":"sport","description":"De a bronzéremért még játszhatunk.","shortLead":"De a bronzéremért még játszhatunk.","id":"20190724_Kikapott_az_elodontoben_a_noi_vizilabdavalogatottunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a444d41d-75cb-4088-b165-4f07a4e11aaf","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Kikapott_az_elodontoben_a_noi_vizilabdavalogatottunk","timestamp":"2019. július. 24. 12:43","title":"Kikapott az elődöntőben a női vízilabda-válogatottunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]