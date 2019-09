Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette.","shortLead":"Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette.","id":"20190923_Meg_kellett_muteni_a_gerincet_a_bosnyak_cirkuszban_lezuhant_magyar_artistanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbb388a-f382-4e1e-a1f2-9570f26b954c","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Meg_kellett_muteni_a_gerincet_a_bosnyak_cirkuszban_lezuhant_magyar_artistanak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:24","title":"Meg kellett műteni a gerincét a bosnyák cirkuszban lezuhant magyar artistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13fb8e4-7527-4879-bb84-faa4eb05c3b0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Leginkább a színes turbánjairól és elegáns öltözékéről ismert a szikh Jagmeet Singh, a választásra készülő balközép kanadai Új Demokrata Párt vezetője, aki az ország első nem európai származású pártvezére.","shortLead":"Leginkább a színes turbánjairól és elegáns öltözékéről ismert a szikh Jagmeet Singh, a választásra készülő balközép...","id":"20190924_Turbankiraly_kanadai_partvezer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f13fb8e4-7527-4879-bb84-faa4eb05c3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd031263-c886-48d8-8c65-9247a9c2cab3","keywords":null,"link":"/360/20190924_Turbankiraly_kanadai_partvezer","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:59","title":"A kanadai pártvezér, aki elegánsabb, mint Justin Trudeau kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72c8dbf-b868-4b02-8918-4a74d0f169be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi életveszélyes sérüléseket szerzett.","shortLead":"A férfi életveszélyes sérüléseket szerzett.","id":"20190923_Sziven_szurta_elettarsat_egy_lajosmizsei_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c72c8dbf-b868-4b02-8918-4a74d0f169be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ac85eb-0eea-44af-879f-48c8e609b9e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Sziven_szurta_elettarsat_egy_lajosmizsei_no","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:08","title":"Szíven szúrta élettársát egy lajosmizsei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyárból érkezik a félkész ház, melyet a helyszínen \"csak\" össze kell rakni.\r

","shortLead":"Gyárból érkezik a félkész ház, melyet a helyszínen \"csak\" össze kell rakni.\r

","id":"20190923_IKEAlakas_annyiert_amennyit_fizetni_tud_erte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c204b67d-9e5a-4ce2-896d-df156e780b24","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_IKEAlakas_annyiert_amennyit_fizetni_tud_erte","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:21","title":"IKEA-lakás annyiért, amennyit fizetni tud érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45818190-75b3-4e32-b28b-cce0ab68bbba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos fogfájás kínzott egy amerikai nőt, aki ezért benzokain tartalmú fájdalomcsillapítót vett be. Nem kellett volna, a bőre és a vére is kékké vált tőle.","shortLead":"Súlyos fogfájás kínzott egy amerikai nőt, aki ezért benzokain tartalmú fájdalomcsillapítót vett be. Nem kellett volna...","id":"20190924_fajdalomcsillapito_kek_ver_fogfajas_benzokain_cianozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45818190-75b3-4e32-b28b-cce0ab68bbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11e8035-b43d-4da7-a1d2-d1c66ca8ac90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_fajdalomcsillapito_kek_ver_fogfajas_benzokain_cianozis","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:03","title":"Kékké változott egy nő vére a sok bevett fájdalomcsillapítótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még ilyen gyenge a forint.","shortLead":"Soha nem volt még ilyen gyenge a forint.","id":"20190923_335_forint_egy_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8fe42f-39ea-42af-8f69-eba688d97321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_335_forint_egy_euro","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:44","title":"335 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogokat sértő szabályok helyett március végéig kellett volna törvényt alkotni a rokkantsági ellátásokról. ","shortLead":"Az emberi jogokat sértő szabályok helyett március végéig kellett volna törvényt alkotni a rokkantsági ellátásokról. ","id":"20190924_alkotmanybirosag_kormany_rokkantsagi_ellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd5f81-5402-4d2a-9042-fc7f04f40948","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_alkotmanybirosag_kormany_rokkantsagi_ellatas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:38","title":"Fél éve ignorálja az Alkotmánybíróság előírását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b63c91-fca3-4780-922c-4f423611e841","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kibocsátott gázok szélcsendes időben a rakparttól akár 300 méterre is érezhetőek.","shortLead":"A kibocsátott gázok szélcsendes időben a rakparttól akár 300 méterre is érezhetőek.","id":"20190923_duna_hajo_legszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49b63c91-fca3-4780-922c-4f423611e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc21f32-9b87-4748-8a20-590350438cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_duna_hajo_legszennyezes","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:59","title":"Megmérték: nagyon szennyezik a levegőt a Dunán közlekedő személyszállító hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]