Nem nézi tétlenül az ellene folyó eljárást Donald Trump és kampánycsapata, akik most is Facebook-hirdetések segítségével terítik az elnök gondolatait.

Donald Trump kampánycsapata gyakran vásárol hirdetéseket a Facebookon, hogy az elnök ezen a platformon is elmondhassa egy-egy ügyről a saját verzióját. Az illetékesek az impeachment eljárás miatt is hirdetéseket kezdtek vásárolni, de olyan mennyiségben, hogy az még a New York-i Egyetem kutatóját is meglepte: Laura Edelson szerint az elnök stábja csak az elmúlt egy hétben 1800 hirdetést adott fel a közösségi oldalon.

A kutatást idéző CNN szerint Trumpék akár 2 millió dollárt is költhettek a hirdetésekre, melyeket legalább 16-18 milliószor láthattak az internetezők. A hirdetések közül néhány most is aktív, a Facebook Hirdetéstárában pedig azt is látni, milyen típusú bejegyzésekről van szó. A posztok tipikus jellemzője, hogy Trumpot úgy állítják be, mint a népét védő elnököt. Egy másikban azzal kampányolnak, hogy az elnököt azért akarják elmozdítani, mert sokak továbbra is képtelenek elfogadni a 2016-ban ellene indult Hillary Clinton vereségét.

A hirdetéseket ellenőrző szakértő szerint az Official Impeachment Defense Task Force címen futó kampány nem csak arra jó, hogy Trump szavait eljuttassa a facebookozóknak. Laura Edelson úgy véli, a bejegyzéseket adatgyűjtésre is felhasználják, hogy az elnök mögötti stábnak legyen valami fogalma arról, hogyan reagálnak a felhasználók az elnök ügyeire.

A kutatás arra is rávilágít, hogy Trump igen megbízható partnere a Facebooknak, ha reklámokról van szó: 2018 május óta az elnök több mint 20 millió dollárt fizetett az ilyen posztokért. Az adatok csak azóta ismerni, hogy a Facebook nyilvánosságra hozza, milyen összegeket költenek a politikusok a platformján.

A Facebook egyébként épp a múlt héten jelentette be, hogy nem fogja annyira szigorúan ellenőrizni a felületén megjelenő politikai tartalmakat, ezekre ugyanis más szabályok vonatkoznak. Az eljárás azt követően élesedett, hogy Mark Zuckerberg Washingtonba látogatott, ahol Donald Trumppal is egyeztetett.

