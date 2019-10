Egy újabb jel szerint főleg gyártási gondok vezettek a Boeing két, 737 MAX 8 típusú gépének tragédiájához, és nem a pilóták hibája volt, hogy az utasszállítók lezuhantak, több száz ember halálát okozva ezzel. Az újdonságot egy, a Boeing mérnöke által benyújtott panasz jelenti, melyben a szakember azt fejtegeti: a cég arra hivatkozva utasította el egy javasolt biztonsági rendszer beépítését, hogy az nagymértékben drágította volna a fejlesztést.

A dokumentum a The New York Times szerint Curtis Ewbank vezető mérnöktől származik, aki maga is részt vett a 737 MAX-ok gyártásában. Ewbanks javaslata az volt, hogy a gépekbe egy olyan tartalék megoldást is építsenek be, amely több forrásból származó adatokra támaszkodva jelenít meg fontos információkat a pilóták számára. A javaslattal állítólag mások, köztük a tesztpilóták is egyetértettek, ám a cég vezetői elutasították a kérést.

[Már a tragédia előtt arra panaszkodtak a pilóták, hogy gond van a Boeing MAX gépével]

A NYT szerint a Boeing arra hivatkozott válaszában, hogy egy újabb biztonsági rendszer kiépítése további költségemelkedést eredményezhet, emellett szükségessé teszi, hogy a pilóták újabb kiképzésen essenek át. A javaslatot benyújtó mérnök minderre úgy reagált: a Boeing számára fontosabb volt a kiadások féken tartása, és a gépek fejlesztésére szánt idő betartása, mint az, hogy a repülők (még) biztonságosabbak legyenek.

A mérnök ugyanakkor hangsúlyozta: nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a MAX-ok az újabb rendszer hiánya miatt zuhantak le, és abban sem biztos, hogy a funkció beépítése képes lett volna megakadályozni a két járat tragédiáját. Szerinte inkább arról van szó, hogy a Boeing más dolgokat tartott fontosnak, a biztonság pedig csak másodlagos tényező volt a repülők fejlesztésekor.

A Boeing a dokumentum kiszivárgása után csak annyit közölt: az előírások betartása mindennél fontosabb a társaság számára.

Az Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 típusú gépe március 10-én indult el Addisz-Abebából Nairobiba, azonban felszállás után hat perccel a földnek csapódott, és több darabra esett szét. Az utasok és a személyzet tagjai – összesen 157 ember –életüket vesztették.

A Lion Air indonéz légitársaság Jakartából Pangkal Pinang városba tartó Boeing 737 MAX 8 típusú gépe 2018. október 29-én zuhant a Jávai-tengerbe. A fedélzeten tartózkodó 189 ember életét vesztette.

