[{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik, hogy visszaéléseket éppen a korábbi, fideszes városvezetés követett el: a korábbi aljegyző fia szinte ingyen vett egy lakást, valamint évekig nem kellett bérleti díjat és iparűzési adót fizetnie a trafikjáért. A Fidesz kinyitotta a szekrényt, erre kidőltek a csontvázak.","shortLead":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik...","id":"20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa717994-05fe-4288-abf7-da2cf62949f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","timestamp":"2019. március. 12. 17:30","title":"Kitört a totális lakásháború Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f057e54-f482-4024-b06f-3abdb4e1fd17","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy eddig ismeretlen, kenguru méretű, növényevő dinoszauruszt azonosítottak a kutatók öt megkövesedett felső állkapocs alapján a délkelet-ausztráliai Victoria államban.","shortLead":"Egy eddig ismeretlen, kenguru méretű, növényevő dinoszauruszt azonosítottak a kutatók öt megkövesedett felső állkapocs...","id":"20190312_uj_dinoszauruszfaj_galleonosaurus_dorisae_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f057e54-f482-4024-b06f-3abdb4e1fd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5a2aa-eb87-403a-81f2-4f05f5429f4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_uj_dinoszauruszfaj_galleonosaurus_dorisae_ausztralia","timestamp":"2019. március. 12. 15:03","title":"Találtak egy eddig teljesen ismeretlen dinoszauruszfajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint egyébként ennél is nagyobb arányú emelés kellene. ","shortLead":"A szakszervezet szerint egyébként ennél is nagyobb arányú emelés kellene. ","id":"20190311_Meg_a_30_szazalekos_pedagogusberemelesrol_sem_dontott_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab908b38-9fca-4bf6-9c40-d3cb7d57ac0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Meg_a_30_szazalekos_pedagogusberemelesrol_sem_dontott_a_kormany","timestamp":"2019. március. 11. 19:31","title":"Még a 30 százalékos pedagógusbér-emelésről sem döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtépázott háztetők, kidőlt fák miatt hívták őket.","shortLead":"Megtépázott háztetők, kidőlt fák miatt hívták őket.","id":"20190311_Sok_munkat_ad_a_tombolo_szel_a_tuzoltoknak_Pest_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182709cb-a9d7-4671-b58d-7a3f11273172","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Sok_munkat_ad_a_tombolo_szel_a_tuzoltoknak_Pest_megyeben","timestamp":"2019. március. 11. 12:30","title":"Sok munkát ad a tomboló szél a tűzoltóknak Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b08799-0d14-4055-8021-670bcb9aba36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy az általuk kiadott hibás Windows-frissítés miatt zúgolódjanak a felhasználók, ezért inkább belenyúlna a gépükbe, hogy törölje azt.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy az általuk kiadott hibás Windows-frissítés miatt...","id":"20190313_microsoft_windows_10_bug_hiba_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b08799-0d14-4055-8021-670bcb9aba36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c8c92-6b3f-4f3a-a3f1-f2434ad85df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_microsoft_windows_10_bug_hiba_torlese","timestamp":"2019. március. 13. 09:03","title":"A Windowst használók álma: a Microsoft megoldotta, hogy távolról töröljék a frissítést, ha beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","shortLead":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","id":"20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0572b634-feb7-47ae-9fce-82a701e1c552","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","timestamp":"2019. március. 13. 09:27","title":"Mi a különbség R Kelly és a katolikus egyház között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 30-as kilométernél felborult egy teherautó.","shortLead":"A 30-as kilométernél felborult egy teherautó.","id":"20190312_ujabb_baleset_az_M0n_most_teherauto_borult_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a31da00-f20c-40ef-a6b8-f3613cffee4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_ujabb_baleset_az_M0n_most_teherauto_borult_fel","timestamp":"2019. március. 12. 10:06","title":"Újabb baleset az M0-son, most teherautó borult fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkezdődtek a bemutatkozó klipjének felvételei.\r

\r

","shortLead":"Megkezdődtek a bemutatkozó klipjének felvételei.\r

\r

","id":"20190311_Megkezdodtek_Papai_Joci_bemutatkozo_klipjenek_felvetelei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6166334-f077-45bb-84d4-ff2a1dad109c","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Megkezdodtek_Papai_Joci_bemutatkozo_klipjenek_felvetelei","timestamp":"2019. március. 11. 11:28","title":"Pápai Joci már Tel-Avivban gyúr ez Eurovízióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]