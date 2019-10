Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi magyar válogatott labdarúgó várhatóan nem hosszabbít a Chicago Fire-rel.","shortLead":"A korábbi magyar válogatott labdarúgó várhatóan nem hosszabbít a Chicago Fire-rel.","id":"20191007_nikolics_nemanja_chicago_fire_amerika_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f289e298-acbf-401d-9f64-79e23c086b03","keywords":null,"link":"/sport/20191007_nikolics_nemanja_chicago_fire_amerika_foci","timestamp":"2019. október. 07. 10:06","title":"Gólpasszal búcsúzott el Amerikától Nikolics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trócsányi László megbukott Brüsszelben, Várhelyi Olivér lett az új magyar EU-biztosjelölt; a Dunántúlon is megjelent a sertéspestis; Mészáros Lőrinc cége bejelentkezett az ország ötödének áramellátására. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Trócsányi László megbukott Brüsszelben, Várhelyi Olivér lett az új magyar EU-biztosjelölt; a Dunántúlon is megjelent...","id":"20191006_Es_akkor_Orban_Viktor_Trocsanyi_sertespestis_opus_mav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c0c6e-195b-4612-bf49-bc6aeb528091","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191006_Es_akkor_Orban_Viktor_Trocsanyi_sertespestis_opus_mav","timestamp":"2019. október. 06. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor meghajolt Brüsszel akarata előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négy napos tüntetéssorozatban eddig legalább 80-an vesztették életüket.","shortLead":"A négy napos tüntetéssorozatban eddig legalább 80-an vesztették életüket.","id":"20191005_Az_iraki_hatosagok_felfuggesztettek_a_kijarasi_tilalmat_Bagdadban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0092b895-9514-4207-bd89-b47b78369485","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Az_iraki_hatosagok_felfuggesztettek_a_kijarasi_tilalmat_Bagdadban","timestamp":"2019. október. 05. 17:30","title":"Az iraki hatóságok felfüggesztették a kijárási tilalmat Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f130f424-adcc-4d8c-8dbe-870b1ddf2943","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól szerepelt ifj. Károly Ferenc ceglédi fideszes képviselő szüleinek cége a közbeszerzéseken, így ők látják el a városban a köztisztasági feladatokat, de még a kerékpárutakat is ők építik.","shortLead":"Jól szerepelt ifj. Károly Ferenc ceglédi fideszes képviselő szüleinek cége a közbeszerzéseken, így ők látják el...","id":"20191007_Egy_fideszes_kepviselo_csaladjanak_cege_szazmmilliokert_nyert_el_megbizasokat_Cegleden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f130f424-adcc-4d8c-8dbe-870b1ddf2943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86066446-2133-447b-a3ff-0a8f7898a0bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Egy_fideszes_kepviselo_csaladjanak_cege_szazmmilliokert_nyert_el_megbizasokat_Cegleden","timestamp":"2019. október. 07. 10:19","title":"Egy fideszes képviselő családjának cége százmilliókért nyert el megbízásokat Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09172466-527c-4678-a75a-01cbd275e3d6","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Két polgármesterről is előkerült egy-egy szexvideó, ami nyilvánvalóan a képmáshoz és a magánélethez fűződő jogot sérti. De meddig terjed egy közszereplő magánszférája, és tulajdonképpen miért vagyunk felháborodva azon, ki hogyan szexel? Nehéz-Posony Márton segít értelmezni a helyzetet. ","shortLead":"Két polgármesterről is előkerült egy-egy szexvideó, ami nyilvánvalóan a képmáshoz és a magánélethez fűződő jogot sérti...","id":"20191007_Borkai_es_Wittinghoff_videoi__meddig_terjed_egy_kozszereplo_maganszferaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09172466-527c-4678-a75a-01cbd275e3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cff30c-6a7e-4ea1-853a-713ae7fd8430","keywords":null,"link":"/360/20191007_Borkai_es_Wittinghoff_videoi__meddig_terjed_egy_kozszereplo_maganszferaja","timestamp":"2019. október. 07. 15:10","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Meddig terjed Borkai és Wittinghoff magánszférája? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az InSight űrszonda szeizmométere több mint 100 eseményt észlelt, melyek közül 21-ről gondolják, hogy marsrengés lehet.","shortLead":"Az InSight űrszonda szeizmométere több mint 100 eseményt észlelt, melyek közül 21-ről gondolják, hogy marsrengés lehet.","id":"20191006_nasa_mars_renges_insight_urszonda_hangfelvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc167ea-7122-4163-9f60-0c250bb710b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_nasa_mars_renges_insight_urszonda_hangfelvetel","timestamp":"2019. október. 06. 08:03","title":"Kiadta a NASA a felvételt: ilyen hangja van a Marson a rengéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kecskeméti férfi szomszédjánál bukkantak rá a rendőrök 14 doboz olyan gyógyszerre, amely Magyarországon nincs engedélyezve.","shortLead":"Egy kecskeméti férfi szomszédjánál bukkantak rá a rendőrök 14 doboz olyan gyógyszerre, amely Magyarországon nincs...","id":"20191007_Illegalis_gyogyszereket_talaltak_egy_kecskemeti_hazban_vadat_emeltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195a5b6d-aa0e-4ecd-b74e-81616c583ecd","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Illegalis_gyogyszereket_talaltak_egy_kecskemeti_hazban_vadat_emeltek","timestamp":"2019. október. 07. 09:44","title":"Illegális gyógyszereket találtak egy kecskeméti házban, vádat emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d162cd98-1ef8-4fe5-83f0-647ea04228a8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Próbára teheti Tunézia jogrendszerét, ha az elnökválasztás mai második fordulóját Nabíl Karui médiamágnás nyeri meg, aki jelenleg börtönben ül.","shortLead":"Próbára teheti Tunézia jogrendszerét, ha az elnökválasztás mai második fordulóját Nabíl Karui médiamágnás nyeri meg...","id":"201940_nabil_karui_tunezia_bortonbe_zart_elnokjeloltje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d162cd98-1ef8-4fe5-83f0-647ea04228a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24be9f7c-ed93-4d72-9b9d-f30238664f05","keywords":null,"link":"/360/201940_nabil_karui_tunezia_bortonbe_zart_elnokjeloltje","timestamp":"2019. október. 06. 09:00","title":"Példátlan, ami a tunéziai elnökválasztás döntőjében történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]