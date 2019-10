Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump fellebbezett, ügyvédjei szerint az elnöknek mentesülnie kellene az ilyen vizsgálatok alól. ","shortLead":"Trump fellebbezett, ügyvédjei szerint az elnöknek mentesülnie kellene az ilyen vizsgálatok alól. ","id":"20191007_donald_trump_adobevallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1175eec-0cab-4808-8ef9-05cf28671dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_donald_trump_adobevallas","timestamp":"2019. október. 07. 18:17","title":"Egy bíró visszamenőleges adóbevallásra kötelezte Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz elnököt a természet lágy ölén fotózták.","shortLead":"Az orosz elnököt a természet lágy ölén fotózták.","id":"20191007_Vlagyimir_Putyin_a_tokeletes_modell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c011708-9f51-45dc-a6c8-23a6fa8e8557","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Vlagyimir_Putyin_a_tokeletes_modell","timestamp":"2019. október. 07. 16:06","title":"Vlagyimir Putyin, a tökéletes modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó megtalálta Rákosfaly kisrepülőgépét, amivel Horvátországba mehettek Borkaiék. A Cessna feltűnt már korábban is a győri polgármester társaságában, két MTI-s felvételen is felbukkant 2014-ben. Mindeközben a péri repülőtér webkamerája pont tavaly pünkösdkor nem tudott felvételt készíteni, amikorra a kiruccanást teszi a kínos felvételeket nyilvánosságra hozó blog szerzője.","shortLead":"Az Átlátszó megtalálta Rákosfaly kisrepülőgépét, amivel Horvátországba mehettek Borkaiék. A Cessna feltűnt már korábban...","id":"20191008_Megvan_a_kisgep_ami_Borkai_ugyved_baratjahoz_Rakosfalvy_Zoltanhoz_kotheto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46babc39-993a-4455-b9db-c1670a34c61a","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Megvan_a_kisgep_ami_Borkai_ugyved_baratjahoz_Rakosfalvy_Zoltanhoz_kotheto","timestamp":"2019. október. 08. 16:51","title":"Megtalálhatták a kisrepülőt, ami Borkai ügyvéd barátjához köthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314c7d55-1bf8-44be-bfdf-172c75a439e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyszerűbb és áttekinthetőbb külsővel ruházta fel androidos dokumentumszerkesztő alkalmazásait.","shortLead":"A Google egyszerűbb és áttekinthetőbb külsővel ruházta fel androidos dokumentumszerkesztő alkalmazásait.","id":"20191008_google_dokumentumok_google_tablazatok_google_diak_android_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=314c7d55-1bf8-44be-bfdf-172c75a439e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c25575-c387-4c77-b2bc-9c2beba02e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_google_dokumentumok_google_tablazatok_google_diak_android_alkalmazas","timestamp":"2019. október. 08. 16:03","title":"Új kinézetet kapnak a Google dokumentumkezelő alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Írország, Luxemburg és Portugália támogatja a megállapodást.","shortLead":"Írország, Luxemburg és Portugália támogatja a megállapodást.","id":"20191008_Harom_tagallam_is_csatlakozna_a_maltai_egyezseghez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8161e11f-6a2f-421d-a709-2b64be18bf65","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Harom_tagallam_is_csatlakozna_a_maltai_egyezseghez","timestamp":"2019. október. 08. 21:25","title":"Három tagállam is csatlakozna a máltai egyezséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3270a18a-4fb8-4646-92e4-8de903e3ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20191008_Zsenialisat_trollkodott_a_South_Park_alkotogardaja_a_kinai_betiltason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3270a18a-4fb8-4646-92e4-8de903e3ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27023cd5-d179-484c-8a0c-42b2f78b4be1","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Zsenialisat_trollkodott_a_South_Park_alkotogardaja_a_kinai_betiltason","timestamp":"2019. október. 08. 11:39","title":"Zseniálisan trollkodta meg a South Park alkotógárdája a kínai cenzúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is kiürülhet a kassza az ENSZ-nél, a tagállamok elmaradásai miatt.\r

