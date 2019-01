Igazán ígéretesen indult az Android atyjának is nevezett Andy Rubin Essential Phone (PH-1) nevű készüléke, azonban később homokszem került a gépezetbe, és a telefon egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött reményt. Sokan a magas árat és a szoftverhibákat nevezték meg a kudarc fő okaiként.

Utolsó felvonásként már nem árulnak PH-1-et a cég weboldalán, és nem is ígérik a készlet frissítését, az Amazonon is elfogytak ezek a telefonok, és a Best Buynál sem érdemes már keresni ilyen modellt. Mindezt az Essential szóvivője is megerősítette, hozzátéve, hogy sehova sem érkeznek már új PH-1-ek. A cég keményen dolgozik a következő mobiltermékén, az eddigi vásárlóiknak pedig továbbra is biztosítják a tartozékokat, megmarad az ügyfélszolgálat, és persze rendszeresek lesznek a szoftverfrissítések, amiben az Essential mindig is élen járt.

Ez a bizonyos következő mobiltermék is különlegesség lesz a maga nemében. Egy mesterséges intelligencia által vezérelt okostelefonról lehet ugyanis szó, ami annyiban el fog térni a mostani modellektől, hogy sokkal kisebb kijelzője lesz, a hangutasításokra fog összpontosítani, viszont bizonyos helyzetekben a tulajdonosa virtuális mása lehet.

