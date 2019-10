Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4939bdcf-f4fe-4e52-aa44-d855d5dfbb53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Órákkal a légi támadások után a szárazföldi offenzíva is megindult a szíriai kurdok ellen.","shortLead":"Órákkal a légi támadások után a szárazföldi offenzíva is megindult a szíriai kurdok ellen.","id":"20191009_A_szarazfoldon_is_meginditotta_a_torok_hadsereg_a_tamadast_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4939bdcf-f4fe-4e52-aa44-d855d5dfbb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ff5fd7-3874-4c4a-99f8-3686ff10ee4e","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_A_szarazfoldon_is_meginditotta_a_torok_hadsereg_a_tamadast_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 09. 21:58","title":"A szárazföldön is megindította a török hadsereg a támadást Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bda57-322d-46f0-9df9-8b1ffb0020be","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tovább növelheti a világgazdasági bizonytalanságot, hogy büntetővámokat vezet be az USA az EU ellen. Ez ugyanakkor nem nagy durranás az Egyesült Államok és Kína között folyó, már nehéztüzérséget is alkalmazó kereskedelmi háborúhoz viszonyítva. \r

","shortLead":"Tovább növelheti a világgazdasági bizonytalanságot, hogy büntetővámokat vezet be az USA az EU ellen. Ez ugyanakkor nem...","id":"201941__usaeu__vambuntetes__airbus_kontra_boeing__nem_legbol_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a01bda57-322d-46f0-9df9-8b1ffb0020be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01f28e8-4610-4754-a08a-5dc2d8558680","keywords":null,"link":"/360/201941__usaeu__vambuntetes__airbus_kontra_boeing__nem_legbol_kapott","timestamp":"2019. október. 11. 15:00","title":"Eldördültek az első lövések az USA és EU kereskedelemi háborújában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb felvételeket közölt a Magyar Nemzet, melyeken a kispesti képviselő állítólag arról beszél, hogyan lehet sokat keresni EP-képviselőként. ","shortLead":"Újabb felvételeket közölt a Magyar Nemzet, melyeken a kispesti képviselő állítólag arról beszél, hogyan lehet sokat...","id":"20191011_Lackner_Csaba_per_Kispest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d07347a-115d-4e70-8a9c-64fd610d6f32","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Lackner_Csaba_per_Kispest","timestamp":"2019. október. 11. 17:20","title":"Lackner Csaba perel és politikai lejáratásról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtökön, a részvények árának megfizetésével a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) 100 százalékos tulajdonosává vált, amivel lezárult az MGT üzletágának és állami tulajdonú részesedésének megvásárlása.","shortLead":"Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtökön, a részvények árának megfizetésével a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) 100...","id":"20191010_A_MOLcsoporthoz_tartozo_FGSZhez_kerult_a_Magyar_Gaz_Tranzit_Zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d664b4f-2359-4729-bba4-eb615b8b4b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_A_MOLcsoporthoz_tartozo_FGSZhez_kerult_a_Magyar_Gaz_Tranzit_Zrt","timestamp":"2019. október. 10. 19:20","title":"A MOL-hoz került a Magyar Gáz Tranzit Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951597ae-f43e-4182-9c47-366ac4b50cf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A megváltott jegyek érvényesek. Az új időpont május 28.","shortLead":"A megváltott jegyek érvényesek. Az új időpont május 28.","id":"20191010_November_helyett_majusban_jon_Lara_Fabian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=951597ae-f43e-4182-9c47-366ac4b50cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23340c9e-836b-4a72-aaca-16204e8fe9e1","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_November_helyett_majusban_jon_Lara_Fabian","timestamp":"2019. október. 10. 10:53","title":"November helyett májusban jön Lara Fabian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8572df59-686d-4525-8e4b-9784cf84b24b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látszólag üres papírt adott be dolgozatként, és mellé egy tanácsot.","shortLead":"Látszólag üres papírt adott be dolgozatként, és mellé egy tanácsot.","id":"20191010_Lathatatlan_tintaval_irt_dolgozatot_a_nindzsakrol_egy_japan_diak_a_legjobb_jegyet_kapta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8572df59-686d-4525-8e4b-9784cf84b24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e79e8a-d11c-4773-bb4b-ecdfcb277743","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Lathatatlan_tintaval_irt_dolgozatot_a_nindzsakrol_egy_japan_diak_a_legjobb_jegyet_kapta","timestamp":"2019. október. 10. 16:08","title":"Láthatatlan tintával írt dolgozatot a nindzsákról egy japán diák, a legjobb jegyet kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menetrend szerint közlekedő járatot érte baleset, mentők is érkeztek a helyszínre.","shortLead":"A menetrend szerint közlekedő járatot érte baleset, mentők is érkeztek a helyszínre.","id":"20191011_Allo_teherauoba_csattant_egy_busz_Litken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e272ac-fc3e-4445-b880-c21ce2ecc0f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Allo_teherauoba_csattant_egy_busz_Litken","timestamp":"2019. október. 11. 08:58","title":"Álló teherautóba csattant egy busz Litkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","shortLead":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","id":"20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade63a2-19b8-45f8-8bdd-0e19456b581b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","timestamp":"2019. október. 10. 06:41","title":"A nap fotója: nehezen, de csak sikerült beparkolni a gyalogossávra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]