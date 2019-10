Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"Suhajda Gábor","category":"tudomany","description":"Naponta átlagosan 40-50 értesítés érkezik a telefonunkra. Nyolc órányi alvással számolva ez minden ébren töltött órában átlagosan 3 értesítést jelent. A témával foglalkozó pszichológusok szerint az értesítések nagyon komoly stresszforrást jelentenek a mai ember számára. Ön hány értesítést kap a telefonjára egy nap? Gondolkodott már azon, hogy abból vajon mennyi igazán érdemes az azonnali figyelmére?","shortLead":"Naponta átlagosan 40-50 értesítés érkezik a telefonunkra. Nyolc órányi alvással számolva ez minden ébren töltött órában...","id":"20191015_telefonos_ertesitesek_ux_felhasznaloi_aktivitas_fuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d45fe9-4bb1-41bf-977f-336e6562aaf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_telefonos_ertesitesek_ux_felhasznaloi_aktivitas_fuggoseg","timestamp":"2019. október. 15. 19:03","title":"Önnek egy rakás új értesítése érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48aea70-f821-4b73-8361-befa9850ad8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Babakocsikhoz fejleszt intelligens hajtásrendszert a Bosch: az intelligens érzékelők szabályozzák az elektromos hajtást és az automatikus fékezést, mérik a sebességet és értékelik az útfelszín minőségét is. Az okostelefonnal összekapcsolható rendszer először 2020 elején egy svéd babakocsigyártó kínálatában lesz elérhető.","shortLead":"Babakocsikhoz fejleszt intelligens hajtásrendszert a Bosch: az intelligens érzékelők szabályozzák az elektromos hajtást...","id":"20191015_bosch_estroller_emmaljunga_babakocsi_intelligens_hajtas_bluetooth_riaszto_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48aea70-f821-4b73-8361-befa9850ad8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fa1ea6-eab2-4e3e-8fa7-80a2607ee519","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_bosch_estroller_emmaljunga_babakocsi_intelligens_hajtas_bluetooth_riaszto_funkcio","timestamp":"2019. október. 15. 13:03","title":"Jövőre jön a Bosch-féle intelligens babakocsi, és több értelme lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa63d4f9-b219-4c06-a07a-6ee86c48d969","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen mondja el, mit gondol a választási eredményekről. ","shortLead":"A miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen mondja el, mit gondol a választási eredményekről. ","id":"20191016_balatonalmadi_orban_viktor_fidesz_kdnp_kihelyezett_frakcioules_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa63d4f9-b219-4c06-a07a-6ee86c48d969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066f3750-2474-4115-8d37-ed63423b2686","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_balatonalmadi_orban_viktor_fidesz_kdnp_kihelyezett_frakcioules_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 16. 08:27","title":"Orbán Balatonalmádiban értékel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A balatonfüredi ingatlanban a legfőbb ügyésznek is van egy apartmanja.","shortLead":"A balatonfüredi ingatlanban a legfőbb ügyésznek is van egy apartmanja.","id":"20191015_Poltek_szomszedjaban_vett_balatoni_luxusapartmant_a_Borkai_ugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e322c96-c96f-4175-9f67-2d9964477a88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Poltek_szomszedjaban_vett_balatoni_luxusapartmant_a_Borkai_ugyvedje","timestamp":"2019. október. 15. 18:59","title":"Polt Péter szomszédja Borkai ügyvédje egy balatoni luxusapartman-házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig nem sikerült megszólaltatni, most sem volt túl bőbeszédű.","shortLead":"Eddig nem sikerült megszólaltatni, most sem volt túl bőbeszédű.","id":"20191015_Megkerdeztek_Meszaros_Lorincet_mit_szol_ahhoz_hogy_a_valasztasok_utan_tizmilliardot_bukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dea92fc-e1ff-4d49-aea6-7e4d6d602f1d","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Megkerdeztek_Meszaros_Lorincet_mit_szol_ahhoz_hogy_a_valasztasok_utan_tizmilliardot_bukott","timestamp":"2019. október. 15. 15:28","title":"Megkérdezték Mészáros Lőrincet, mit szól ahhoz, hogy a választások után tízmilliárdot bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány 10 millió euróval járult hozzá, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) versenyképesebb legyen.","shortLead":"A kormány 10 millió euróval járult hozzá, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) versenyképesebb legyen.","id":"20191015_Magyarorszag_az_orosz_beruhazasi_bank_masodik_legnagyobb_reszvenyese_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ab5646-ab4a-4fe7-ad11-caab23615d17","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Magyarorszag_az_orosz_beruhazasi_bank_masodik_legnagyobb_reszvenyese_lett","timestamp":"2019. október. 15. 14:59","title":"Magyarország az orosz beruházási bank második legnagyobb részvényese lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint racionális, hogy a miniszterelnök eddig békülékeny hangot ütött meg a választás után, fő forgatókönyvként nem azzal számol, hogy a kormány nem ad majd pénzt valamire, de Budapest szerinte már most jobb helyzetben van. Úgy látja, a Fidesz elkényelmesedett a választás előtt. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint racionális, hogy a miniszterelnök eddig békülékeny hangot ütött meg a választás után, fő...","id":"20191016_Karacsony_orban_fidesz_tarlos_budapest_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d9fa35-5607-49d4-ade4-c085761f5592","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Karacsony_orban_fidesz_tarlos_budapest_valasztas","timestamp":"2019. október. 16. 13:04","title":"Karácsony jövő héten tárgyalna Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de606ad7-c864-48a0-a9a5-6efec08fbbc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ludovic Orbant, a Nemzeti Liberális Párt elnökét bízta meg a román államfő kormányalakítással.","shortLead":"Ludovic Orbant, a Nemzeti Liberális Párt elnökét bízta meg a román államfő kormányalakítással.","id":"20191015_Romaniaban_Orban_alakithat_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de606ad7-c864-48a0-a9a5-6efec08fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb0705e-7bf4-46c8-9272-4fc5e323143e","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Romaniaban_Orban_alakithat_kormanyt","timestamp":"2019. október. 15. 16:34","title":"Romániában Orban alakíthat kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]