A Petrel kutatóhajó megtalálta az egyik, a 2. Világháborúban elsüllyesztett japán repülőgép hordozót, a Kagát - a roncsról a legénység videót tett közzé a Facebookon. A roncsot 5400 méter mélységben találták meg, kér robottengeralattjáró, egy önvezérelt és egy távirányítású eszköz segítségével.

A Kaga a midwayi ütközetben süllyedt el, a csata a háború egyik fordulópontja volt a Csendes-óceánon. Az ütközet az egész háború egyik legnagyobb csatája volt, napokig tartott, a japánok 3000 katonát vesztettek, több száz repülőgépet, és négy hordozót, a Kagán kívül az Akagit, a Szorijut és a Hirojut, továbbá egy cirkálót, a Mikumát. Az amerikai veszteségek kisebbek voltak, körülbelül 360 katona halt meg, elveszett 144 repülőgép, egy hordozó, a Yorktown, és egy romboló, a Hammann.

A Kagát 30 zuhanóbombázó támadta, mielőtt elsüllyedt, a kegyelemdöfést a Nautilus amerikai tengeralattjáróról indított két torpedó adta meg neki.

A Kaga roncsának megtalálása azért is bír különösen nagy jelentőséggel, mert mindeddig csak egyetlen másik roncsot sikerült felfedezni, a Yorktownét.