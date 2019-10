Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiránduló a saját lábán nem tudta elhagyni a helyszínt. ","shortLead":"A kiránduló a saját lábán nem tudta elhagyni a helyszínt. ","id":"20191020_Tuzoltok_hoztak_le_a_bajba_jutott_kirandulot_Kazarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1752e788-8f03-43dc-b768-2eb30e29fe3c","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Tuzoltok_hoztak_le_a_bajba_jutott_kirandulot_Kazarnal","timestamp":"2019. október. 20. 13:51","title":"Tűzoltók hozták le a bajba jutott kirándulót Kazárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína \"vezető szerepet\" kíván betölteni a kibertér fejlődésében - jelentette ki vasárnap a pekingi döntéshozás egyik tagja, miközben a távol-keleti országot rendszeres kritika éri az internet szigorú korlátozása miatt.","shortLead":"Kína \"vezető szerepet\" kíván betölteni a kibertér fejlődésében - jelentette ki vasárnap a pekingi döntéshozás egyik...","id":"20191020_Kina_vezeto_szerepet_kivan_betolteni_a_kiberter_fejlodeseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a655982-722e-45fd-8690-44d2c2ceace1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Kina_vezeto_szerepet_kivan_betolteni_a_kiberter_fejlodeseben","timestamp":"2019. október. 20. 15:26","title":"Kína vezető szerepet kíván betölteni a kibertér fejlődésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem találtak használható nyomokat a négy évvel ezelőtti bűncselekmény óta.","shortLead":"Nem találtak használható nyomokat a négy évvel ezelőtti bűncselekmény óta.","id":"20191019_miskolci_csecsemogyilkossag_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06c92c3-01f9-492f-8d0c-b9b38ea780f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_miskolci_csecsemogyilkossag_nyomozas","timestamp":"2019. október. 19. 20:12","title":"Nem nyomoznak a miskolci csecsemőgyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb24c7-655d-4d9f-ba9f-1dd4501dc08c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legyőzheti Manfred Webert november végén, és Joseph Daul utódja lehet.\r

\r

","shortLead":"Legyőzheti Manfred Webert november végén, és Joseph Daul utódja lehet.\r

\r

","id":"20191018_Donald_Tuskot_jeloli_az_Europai_Neppart_elere_a_lengyel_Polgari_Platform_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ecb24c7-655d-4d9f-ba9f-1dd4501dc08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb9fadc-cd98-409b-a379-c46c551594bb","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Donald_Tuskot_jeloli_az_Europai_Neppart_elere_a_lengyel_Polgari_Platform_part","timestamp":"2019. október. 18. 20:21","title":"Donald Tuskot jelöli az Európai Néppárt élére a lengyel Polgári Platform párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két levelet küldött, az egyikben kérte a halasztást, de nem írta alá, a másikban kifejtette, hogy egyébként nem ért egyet a halasztással. ","shortLead":"Két levelet küldött, az egyikben kérte a halasztást, de nem írta alá, a másikban kifejtette, hogy egyébként nem ért...","id":"20191020_Johnson_kerte_is_a_Brexit_halasztasat_meg_nem_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe18bba-94a2-4999-9866-b443b6c5a96d","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Johnson_kerte_is_a_Brexit_halasztasat_meg_nem_is","timestamp":"2019. október. 20. 09:30","title":"Johnson kérte is a Brexit halasztását, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltán volt miniszter szerint meg kell vizsgálni, közpénzből fedezték-e azt az orgiát, amelyről kiszivárogtattak egy videót.","shortLead":"Balog Zoltán volt miniszter szerint meg kell vizsgálni, közpénzből fedezték-e azt az orgiát, amelyről kiszivárogtattak...","id":"20191019_Borkai_Zsolt_lemondasat_koveteltek_tuntetok_Gyorben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8059c59e-459b-4f65-a1ef-5439ce2b8599","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Borkai_Zsolt_lemondasat_koveteltek_tuntetok_Gyorben","timestamp":"2019. október. 19. 19:18","title":"Borkai Zsolt lemondását követelték tüntetők Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6ff627-ee2e-42dd-b6d7-6dee4d460ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán úgy beszélt, mintha a leendő magyar EU-biztos nevében állt neki ígérgetni, holott a biztosok a kormányoktól függetlenül végzik a dolgukat. ","shortLead":"Orbán úgy beszélt, mintha a leendő magyar EU-biztos nevében állt neki ígérgetni, holott a biztosok a kormányoktól...","id":"20191020_Kulonos_igeretet_tett_a_Turk_Tanacsban_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff6ff627-ee2e-42dd-b6d7-6dee4d460ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3d6a63-554a-4a7c-8e7b-7333ca1483da","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Kulonos_igeretet_tett_a_Turk_Tanacsban_Orban","timestamp":"2019. október. 20. 16:03","title":"Különös ígéretet tett a Türk Tanácsban Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Terhes nőket, kisgyerekeket is mentett egy, az olasz partoktól 90 km-re talált gumicsónakból egy olasz hajó, amely összesen 176 emberrel megérkezett Tarantóba. ","shortLead":"Terhes nőket, kisgyerekeket is mentett egy, az olasz partoktól 90 km-re talált gumicsónakból egy olasz hajó, amely...","id":"20191018_104_menedekkerot_mentett_ki_egy_hajo_Olaszorszagnal_egy_gumicsonakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4885ba0-456f-44a7-a924-14bc3a7a0569","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_104_menedekkerot_mentett_ki_egy_hajo_Olaszorszagnal_egy_gumicsonakbol","timestamp":"2019. október. 18. 18:18","title":"104 menedékkérőt mentett ki egy hajó Olaszországnál egy gumicsónakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]