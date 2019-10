Korábban már kiderült, hogy a légszennyezettség nemcsak a tüdőnkre, hanem az agyunkra is hat, akkor a demenciával és az Alzheimer-kórral hozták kapcsolatba. A tudósok nemrég rájöttek, hogy bizonyos agyfunkciók megváltozása miatt akár a bűnözés növekedésével is kapcsolatba hozható. Ezek az eredmények különösen annak fényében aggasztóak, hogy a világ lakosságának több mint a fele városi környezetben él, és a WHO szerint 10-ből 9-en gyakran lélegzünk be szennyezett levegőt.

Sefi Roth, a London School of Economics kutatója, aki már korábban is vizsgálta az iskolai teljesítmény és a légszennyezés kapcsolatát, tavaly újabb kutatásba kezdett. Kétéves bűncselekmény-adatokat vetett össze légszennyezettségi adatokkal, és úgy találta, hogy akár gazdagabb, akár szegényebb területekről volt szó, megnőtt a bűnesetek száma a leginkább érintett területeken. Ráadásul a szennyezett levegő felhőjének mozgását „követve” változott a bűnesetek száma: akármerre ment a felhő, ott megnőtt a bűnözés. Ami megdöbbentő: még a mérsékelt szennyeződésnek is volt ilyesfajta hatása.

© Pixabay / SD-Pictures

Bár a brit szakember nem talált közvetlen összefüggést a súlyos bűncselekmények (gyilkosság, nemi erőszak) és a légszennyezés között, az amerikai MIT kutatói más megállapításra jutottak. 9000 város 9 éves adatit vizsgálták az Egyesült Államok egészét tekintve. Kiderült, hogy a levegő szennyezettsége több súlyosabb bűnelkövetési kategóriával is kapcsolatban volt, beleértve az emberölést, a rablást, a nemi erőszakot, az autólopást. A leginkább szennyezett városoknál volt a legnagyobb a bűnözési arány.

A szakemberek magyarázatot is adtak a jelenségre. Szerintük a szennyező anyagok a belélegzésük után az agyba is eljutnak, és ott megváltoztatják az agyi struktúrát és az idegi kapcsolatokat. Károsíthatják a frontális lebenyt, azt a területet, ami igen fontos szerepet tölt be az önkontroll irányításában.

A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy érdemes figyelni a légszennyezettségi adatokra, és ennek megfelelően kerülni szabadidős tevékenységeket, sportokat. Ez nemcsak a tüdőnk, hanem az agyunk számára is hasznos lehet.

