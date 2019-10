Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9921ba8f-5a45-4977-8068-b3cf0442de15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy karton-polgármesterrel fotózkodhattak a mexikói Chiapas városában egy egészségügyi napon, ahova nem tudott elmenni a városvezető.","shortLead":"Egy karton-polgármesterrel fotózkodhattak a mexikói Chiapas városában egy egészségügyi napon, ahova nem tudott elmenni...","id":"20191019_Kiakadtak_egy_mexikoi_varos_lakoi_mert_a_kartonbol_keszult_masat_kuldte_a_polgarmester_egy_rendezvenyre_maga_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9921ba8f-5a45-4977-8068-b3cf0442de15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b893d03-9ea0-4e2e-9e8f-63e44a243c5a","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Kiakadtak_egy_mexikoi_varos_lakoi_mert_a_kartonbol_keszult_masat_kuldte_a_polgarmester_egy_rendezvenyre_maga_helyett","timestamp":"2019. október. 19. 11:15","title":"Kiakadtak egy mexikói város lakói, mert a kartonból készült mását küldte a polgármester egy rendezvényre maga helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy ember megsérült, a forgalmat az M0-sra terelik.

","shortLead":"Négy ember megsérült, a forgalmat az M0-sra terelik.

","id":"20191019_Durva_baleset_volt_az_M3ason_lezartak_az_autopalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce13aed-2202-4eb1-99dd-337663d0e49d","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Durva_baleset_volt_az_M3ason_lezartak_az_autopalyat","timestamp":"2019. október. 19. 17:24","title":"Durva baleset volt az M3-ason, lezárták az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","shortLead":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","id":"20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd23b14-138c-4dc6-bde3-e4e08ef86bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","timestamp":"2019. október. 20. 18:45","title":"Saját légitámaszpontjukat bombázták szét Szíriában az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c227520-f507-4b0f-a420-42f77b074c87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oscar-díjas színész nagyon dühös. Ö és a bátyja elmennek a Greenpeace segítségével az Antarktiszra, hogy megmutassák egy dokumentumfilmben az embereknek: pusztulnak az óceánok.\r

\r

","shortLead":"Az Oscar-díjas színész nagyon dühös. Ö és a bátyja elmennek a Greenpeace segítségével az Antarktiszra, hogy megmutassák...","id":"20191020_Javier_Bardem_Ne_vegyunk_muanyag_palackos_vizet_Jo_de_akkor_hol_vannak_az_uveges_kiszerelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c227520-f507-4b0f-a420-42f77b074c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d99bff-8745-4714-bdca-4342ef616ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Javier_Bardem_Ne_vegyunk_muanyag_palackos_vizet_Jo_de_akkor_hol_vannak_az_uveges_kiszerelesek","timestamp":"2019. október. 20. 10:42","title":"Javier Bardem: \"Ne vegyünk műanyag palackos vizet? Jó, de akkor hol vannak az üveges kiszerelések?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ffc66a-3a98-42be-bc11-319067e4c4f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az eseményen a kétszeres Giro-győztes Ivan Basso is részt vett.

","shortLead":"Az eseményen a kétszeres Giro-győztes Ivan Basso is részt vett.

","id":"20191019_Kiprobaltak_a_2020as_olasz_biciklis_verseny_egyik_magyarorszagi_szakaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ffc66a-3a98-42be-bc11-319067e4c4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313b9056-d63d-40d3-8c3c-ef4786fe00e0","keywords":null,"link":"/sport/20191019_Kiprobaltak_a_2020as_olasz_biciklis_verseny_egyik_magyarorszagi_szakaszat","timestamp":"2019. október. 19. 18:25","title":"Kipróbálták a 2020-as olasz biciklis verseny egyik magyarországi szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt másfél évben elindult világgazdasági lassulás egyre inkább eléri Kelet-Közép-Európát is. ","shortLead":"Az elmúlt másfél évben elindult világgazdasági lassulás egyre inkább eléri Kelet-Közép-Európát is. ","id":"20191020_Varga_Mihaly_A_gazdasgi_lassulas_melyebb_lehet_annal_mint_amire_korabban_barki_szamitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd9bfa4-df86-452a-8f2a-4ac15e4651c2","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Varga_Mihaly_A_gazdasgi_lassulas_melyebb_lehet_annal_mint_amire_korabban_barki_szamitott","timestamp":"2019. október. 20. 12:50","title":"Varga Mihály: A gazdasági lassulás mélyebb lehet annál, mint amire korábban bárki számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3f11b0-e1ae-4ef2-8f9e-47d21429cbb8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valódi, felelős, a nyilvánosság kizárásával folytatott politikai párbeszédre szólította fel a spanyol miniszterelnököt és a katalán elnököt Ada Colau, Barcelona polgármestere vasárnap, miután a városban hat napja tartanak a tüntetések és az erőszakos rendbontások.","shortLead":"Valódi, felelős, a nyilvánosság kizárásával folytatott politikai párbeszédre szólította fel a spanyol miniszterelnököt...","id":"20191020_Barcelona_polgarmestere_parbeszedre_szolitott_fel_a_katalan_valsag_rendezesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3f11b0-e1ae-4ef2-8f9e-47d21429cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc1b270-7dbd-45ef-b09c-901bb84bf423","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Barcelona_polgarmestere_parbeszedre_szolitott_fel_a_katalan_valsag_rendezesere","timestamp":"2019. október. 20. 14:33","title":"Barcelona polgármestere párbeszédre szólított fel a katalán válság rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f68a563-c1d9-4ce3-bff5-e2379ab87a45","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sok kritika miatt inkább letett róla. ","shortLead":"A sok kritika miatt inkább letett róla. ","id":"20191020_Megsem_Trump_golfklubjaban_lesz_a_G7csucs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f68a563-c1d9-4ce3-bff5-e2379ab87a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b0573c-90b6-4664-b2b3-d175f2fef0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Megsem_Trump_golfklubjaban_lesz_a_G7csucs","timestamp":"2019. október. 20. 09:49","title":"Mégsem Trump golfklubjában lesz a G7-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]