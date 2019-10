Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc14a2a1-c0b6-4584-9196-0e4d3521df8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan dokumentált eset.","shortLead":"Alaposan dokumentált eset.","id":"20191024_Az_a_kinos_pillanat_mikor_Meghan_Markle_megolelne_azt_aki_meghajol_elotte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc14a2a1-c0b6-4584-9196-0e4d3521df8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe9b601-a5c3-45d8-9ef0-750160eef47e","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Az_a_kinos_pillanat_mikor_Meghan_Markle_megolelne_azt_aki_meghajol_elotte","timestamp":"2019. október. 24. 10:16","title":"Az a kínos pillanat, mikor Meghan Markle megölelné azt, aki meghajol előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hongkongban azért indult a hónapok óta tartó tüntetéssorozat, mert attól félnek, hogy a kiadatási törvény szigorításával nem csak bűnözőket, hanem politikai aktivistákat is kiadhatnának Kínának. 