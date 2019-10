Az idén húsz éves Vodafone 33 darab állandó, élő 5G-s bázisállomást telepített és kapcsolt hálózatba a fővárosban. A jelenleg is aktív mobilszolgáltatók közül egyedül a Vodafone Magyarország vásárolt az NMHH 2016-os aukcióján 5G-s frekvenciát a 3,5GHz-es sávban – ezen működik a most elindított első budapesti kereskedelmi 5G-szolgáltatás is.

Az 5G-hálózat csak az arra alkalmas mobileszközzel és tarifával érhető el. A Vodafone portfóliójában jelenleg két 5G-képes készülék kapható: az LG V50 és a Huawei Mate 20X – de a jövőben tovább bővül a termékportfólió. A lakossági tarifák közül a Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro előfizetésekkel érhető el az 5G-szolgáltatás, míg a vállalati tarifák esetében ezek a Business Red 5GB, Business Red 20GB, Business Red Superior, Business Red World csomagok. Ezekkel az előfizetésekkel további költségek nélkül használható az 5G-hálózat.

Magyarország már eddig is Európa egyik legjobb 4G-hálózatával rendelkezett. Az, hogy a Vodafone az 5G-s technológia elterjedésének korai stádiumában elindítja az országban az új generációs hálózatot, biztosítja Budapest számára, hogy továbbra is a világ élvonalába tartozzon digitalizáció szempontjából. A 33 5G-bázisállomás non-standalone szabvány szerint működik, tehát a már meglévő 4G-állomásokra épül. A hálózat elméleti maximális letöltési sebessége meghaladhatja az 1,4 gigabit/másodpercet, a késleltetés pedig 10 milliszekundum alá is csökkenhet.

Az utóbbi időben megnőttek az aggodalmak az 5G-t illetően. Sokan attól tartanak, hogy a mm-es hullámhossz, amelyet az 5G-hez használnak, egészségkárosító lehet. Nemrég tudósok tízezrei írták alá a kezdeményezést, amelyben kérik, állítsák le az 5G bevezetését, mert a jelenlegi formájában az egy "emberkísérlet".

A vita eldöntését nem segíti, hogy abba beszálltak az álhírgyártásban régóta jeleskedő orosz trollgyárak is.

