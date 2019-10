2012 szeptemberében, azaz több mint hét évvel ezelőtt jelent meg az iPhone 5, és ennyi idő bizony nagyon sok egy olyan dinamikusan fejlődő iparág életében, mint amilyen a mobiltechnológia. Ezzel együtt még mindig vannak (nem is kevesen), akik ezt a modellt használják. Számukra, pontosabban a telefonjukra küld fontos figyelmeztetést az Apple: még ezen a héten frissítsék iOS 10.3.4-re a telefonjukat, ellenkező esetben november 3. után

elveszítik az internet-kapcsolatot az eszközükön.

Ez pedig igen kemény szankció egy frissítés elmulasztásáért.

© 9to5Mac

Az Apple egy támogatási dokumentumot is kiadott, amelyben részletesen is ismerteti a frissítés szükségességét.

Az iOS 10.3.4 magával hozott egy GPS hibajavítást. Ez a hiba az Apple további néhány hardverét is érinti, például az iPhone 4S-t, az iPad 2-t, a Retina Display-vel szerelt iPadet, a negyedik generációs iPadet, azonban a frissítés elmulasztása nem jár olyan komoly következményekkel, mint az iPhone 5 esetében.

Érdemes tehát mielőbb frissíteni, és nemcsak az említett hiba miatt, hanem azért is, mivel ha nem frissít valaki, akkor november 3. után már nem lesznek számára elérhetőek az OTA-szoftverfrissítések és az iCloud biztonsági mentések, és csak az iTuneson keresztül PC vagy Mac segítségével, kissé körülményesen tud az iOS 10.3.4-re váltani. Szóval ezúttal tényleg megéri az Update Now (Frissítés most) gombra kattintani.

Ha máskor is tudni szeretne az iPhone-os hírekről, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.