Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b31a8194-3c60-4eb7-b926-3ab89d59caf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feszült nyugalom uralkodott a szíriai-török határ mentén szombaton, két nappal a törökök és a kurdok között tűzszünetet hirdető megállapodás után.","shortLead":"Feszült nyugalom uralkodott a szíriai-török határ mentén szombaton, két nappal a törökök és a kurdok között tűzszünetet...","id":"20191019_Egyelore_nyugalom_van_a_torok_hatar_menten_Sziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b31a8194-3c60-4eb7-b926-3ab89d59caf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102c875a-f14a-4ac8-b196-e07f876450a7","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Egyelore_nyugalom_van_a_torok_hatar_menten_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 19. 14:29","title":"Egyelőre nyugalom van a török határ mentén Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó Akihito császár legidősebb fia.","shortLead":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó...","id":"20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a5b18-1a6c-4d4b-b34e-3b414f2a41c7","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","timestamp":"2019. október. 20. 16:32","title":"Párbeszéd a sintó vallással - kedden lesz Naruhito koronázási ceremóniája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radikális iszlám tanokat is hirdettek annak a török alapítványnak az iskoláiban, amely most Budapesten nyithat oktatási intézményt. ","shortLead":"Radikális iszlám tanokat is hirdettek annak a török alapítványnak az iskoláiban, amely most Budapesten nyithat oktatási...","id":"20191020_Radikalis_muszlim_tanokat_hirdeto_alapitvany_nyit_iskolat_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c835060c-e7d9-4fda-ae95-276721e5eb3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Radikalis_muszlim_tanokat_hirdeto_alapitvany_nyit_iskolat_Budapesten","timestamp":"2019. október. 20. 20:08","title":"Radikális muszlim tanokat hirdető alapítvány nyit iskolát Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bbfbc9-8045-4200-91fb-24a3ba24425d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai iskola egyik vezetője szerint épp csak kipróbálták a szokatlan lesésgátló megoldást, a diákok beleegyezésével.

","shortLead":"Az indiai iskola egyik vezetője szerint épp csak kipróbálták a szokatlan lesésgátló megoldást, a diákok...","id":"20191019_Egy_iskolaban_kartondobozt_huztak_a_diakok_fejere_hogy_ne_tudjanak_lesni_egymasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21bbfbc9-8045-4200-91fb-24a3ba24425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac74fc0-0233-4dd4-b6e2-b8bc2681e842","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Egy_iskolaban_kartondobozt_huztak_a_diakok_fejere_hogy_ne_tudjanak_lesni_egymasrol","timestamp":"2019. október. 19. 18:42","title":"Egy iskolában kartondobozt húztak a diákok fejére, hogy ne tudjanak lesni egymásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122a0180-39bf-40e4-9584-9c09e953e3e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai távközlési vállalatok tárgyalásokat kezdtek a Huawei kínai céggel az 5G-és technológia megvásárlásáról.","shortLead":"Amerikai távközlési vállalatok tárgyalásokat kezdtek a Huawei kínai céggel az 5G-és technológia megvásárlásáról.","id":"20191020_Amerikai_cegek_targyalnak_a_feketelistara_tett_Huaweijel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=122a0180-39bf-40e4-9584-9c09e953e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450300a8-f0b4-4b4f-b0ae-f53220c19e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Amerikai_cegek_targyalnak_a_feketelistara_tett_Huaweijel","timestamp":"2019. október. 20. 16:18","title":"Amerikai cégek tárgyalnak a feketelistára tett Huawei-jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a90d7a-65fb-4eb8-acdf-840be6da331d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dél-egyiptomi Luxorban harminc színes fakoporsóra bukkantak a kutatók, a bennük lévő múmiák épen megmaradtak.","shortLead":"A dél-egyiptomi Luxorban harminc színes fakoporsóra bukkantak a kutatók, a bennük lévő múmiák épen megmaradtak.","id":"20191020_Haromezer_eves_oegyiptomi_szarkofagokat_talaltak_Luxorban_bennuk_ep_mumiakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14a90d7a-65fb-4eb8-acdf-840be6da331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4469743f-50f3-4a50-9920-51abc1a65036","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Haromezer_eves_oegyiptomi_szarkofagokat_talaltak_Luxorban_bennuk_ep_mumiakkal","timestamp":"2019. október. 20. 15:17","title":"Háromezer éves óegyiptomi szarkofágokat találtak Luxorban, bennük ép múmiákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség vízágyúkat és könnygázt, a tüntetők pedig köveket és Molotov-koktélokat vetettek be a vasárnapi hongkongi ellenzéki tüntetésen. A tiltakozás annak ellenére tart rendületlenül, hogy a Kínához tartozó városállamban betiltották a belvárosba tervezett demonstrációkat.","shortLead":"A rendőrség vízágyúkat és könnygázt, a tüntetők pedig köveket és Molotov-koktélokat vetettek be a vasárnapi hongkongi...","id":"20191020_Ujra_kemeny_osszecsapasokba_torkollottak_a_hongkongi_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284be674-afd1-4afe-83d4-12a8926d783a","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Ujra_kemeny_osszecsapasokba_torkollottak_a_hongkongi_tuntetesek","timestamp":"2019. október. 20. 18:52","title":"Újra kemény összecsapásokba torkollottak a hongkongi tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0266ef1-5867-4c99-8f0d-5b4d5cd24142","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Itthon alig, esetleg egyáltalán nem ismert, magyar származású, ám Franciaországba emigrált fotográfusok képeiből nyílt hiánypótló kiállítás a közelmúltban. Tehetséges nők, Picassót és Chagallt lencsevégre kapó művészek és magyarok, akikről néhány éve még nem is tudtuk, hogy innen szakadtak el egy jobb élet reményében. Hogyan modernizálták az emigráló művészek a francia fotográfiát, miért volt annyi nő a kivándorolt művészek között, és mit keres André Kertész radiátora egy múzeumban? ","shortLead":"Itthon alig, esetleg egyáltalán nem ismert, magyar származású, ám Franciaországba emigrált fotográfusok képeiből nyílt...","id":"20191020_fotok_franciaorszag_magyar_kertesz_brassai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0266ef1-5867-4c99-8f0d-5b4d5cd24142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d970b5cc-3ff5-48cd-99e3-efb6c692cc07","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_fotok_franciaorszag_magyar_kertesz_brassai","timestamp":"2019. október. 20. 20:00","title":"Előkerült André Kertész radiátora, közben pár francia fotográfusról kiderült, hogy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]