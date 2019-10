Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","shortLead":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","id":"20191028_MercedesBenz_G500_4x4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9a3e56-b73b-4c62-9997-a58af8b21b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_MercedesBenz_G500_4x4","timestamp":"2019. október. 28. 09:43","title":"Ha valaki valóban harctérnek tekinti az utakat, annak itt a páncélozott Mercedes-Benz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz Handó Tündét jelölte Stumpf István korábbi alkotmánybíró megürülő helyére, akit meg is választott az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság.","shortLead":"A Fidesz Handó Tündét jelölte Stumpf István korábbi alkotmánybíró megürülő helyére, akit meg is választott...","id":"20191028_hando_alkotmanybirosag_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd706664-4c7e-4bb7-b540-296053285be0","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_hando_alkotmanybirosag_","timestamp":"2019. október. 28. 14:04","title":"Eldőlt: alkotmánybíró lesz Handó Tündéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két medvetámadás is volt Romániában, egy férfi belehalt sérüléseibe, a másik megtámadott férfi sérülései nem életveszélyesek.","shortLead":"Két medvetámadás is volt Romániában, egy férfi belehalt sérüléseibe, a másik megtámadott férfi sérülései nem...","id":"20191027_Halalos_medvetamadas_ert_egy_gombaszedo_ferfit_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdec3906-eaf5-4df5-8cda-354dd841fc6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Halalos_medvetamadas_ert_egy_gombaszedo_ferfit_Romaniaban","timestamp":"2019. október. 27. 22:21","title":"Halálos medvetámadás ért egy gombaszedő férfit Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adatok szerint a magyar átlagbér a szlováknál és a horvátnál is magasabb.","shortLead":"Az adatok szerint a magyar átlagbér a szlováknál és a horvátnál is magasabb.","id":"20191028_Eurostat_Tobbet_er_a_magyarorszagi_atlagfizetes_a_romaniainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370bb5f6-041d-44f2-bf67-8fdc7090348b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_Eurostat_Tobbet_er_a_magyarorszagi_atlagfizetes_a_romaniainal","timestamp":"2019. október. 28. 08:10","title":"Eurostat: Többet ér a magyarországi átlagfizetés a romániainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc141265-724a-436a-b58b-3da959b3dcc9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az AFP tudósítása szerint a MOL egy Budapesttől nem messze lévő üzeménél valóságos konténervárost építettek fel, hogy legyen hol laknia a külföldről érkezett munkaerőnek.","shortLead":"Az AFP tudósítása szerint a MOL egy Budapesttől nem messze lévő üzeménél valóságos konténervárost építettek fel...","id":"20191029_vietnam_kina_azsia_vendegmunkas_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc141265-724a-436a-b58b-3da959b3dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fadf45-2b0a-4de3-a16b-358cc3d40d05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_vietnam_kina_azsia_vendegmunkas_magyar_kormany","timestamp":"2019. október. 29. 18:44","title":"75 ezer munkavállalót engedett be a kormány, Vietnámból és Kínából érkeznek a vendégmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112a1c78-5e2a-44de-af5d-520c27eb1fac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 14 ezer embernek járhatna ingyen bérlet regisztrált álláskeresőként.","shortLead":"Közel 14 ezer embernek járhatna ingyen bérlet regisztrált álláskeresőként.","id":"20191029_Masfel_milliard_forintbol_lehetne_ingyen_BKKberletet_adni_az_allaskeresoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112a1c78-5e2a-44de-af5d-520c27eb1fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe837740-d47f-46fc-a550-a85b95930c76","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Masfel_milliard_forintbol_lehetne_ingyen_BKKberletet_adni_az_allaskeresoknek","timestamp":"2019. október. 29. 08:02","title":"Másfél milliárd forintból lehetne ingyen BKK-bérletet adni az álláskeresőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Idén már közel 500-an haltak meg az utakon.","shortLead":"Idén már közel 500-an haltak meg az utakon.","id":"20191029_Jelentosen_megugrott_a_halalos_kozuti_balesetek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f49e2f-9437-4f66-bb4b-22ceb41b475e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Jelentosen_megugrott_a_halalos_kozuti_balesetek_szama","timestamp":"2019. október. 29. 11:53","title":"Nagyot nőtt a halálos közúti balesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb7d7a7-f2f3-49dd-9b52-3c7ee0359787","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövő márciusban ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"Jövő márciusban ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","id":"20191028_Budapestre_jon_Carlos_Santana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb7d7a7-f2f3-49dd-9b52-3c7ee0359787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6b189f-9773-42e4-851c-50863963be2e","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Budapestre_jon_Carlos_Santana","timestamp":"2019. október. 28. 11:10","title":"Budapestre jön Carlos Santana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]