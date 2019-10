Már a korábbi eladási számokból is látszott, hogy a PlayStation 4 a gyártója néhány korábbi konzolját is felülmúlja majd. Az újabb adatok ezt most megerősítették: a Sony jelentése szerint az aktuális (szeptember végéig tartó) negyedévben további 2,8 millió PS4-et értékesítettek, amellyel 102,8 millióra nőtt az eddig eladott konzol száma.

A The Verge azt írja, a PS4 ezzel az eredménnyel a hatalmas sikernek számító eredeti PlayStationt (abból 102,5 millió példány kelt el) és szintén nagyon népszerű Nintendo Wiit (101,6 millió) is lehagyta. A Sony az új számok alapján minden idők második legnépszerűbb konzoljaként tekinthet az éppen hat éve megjelent eszközére. (A PS4-et 2013 novemberében adták ki, de európai forgalmazása néhány nap eltéréssel kezdődött.)

Bár a PlayStation 4-ből az elkövetkező hónapokban is eladhat néhányat a Sony, az abszolút csúcstartó PlayStation 2-t már biztosan nem éri be: abból egész életciklusa alatt 155 milliót értékesítettek. A PS4-et ugyanakkor továbbra sem szabad temetni, hiszen a legnagyobb durranások még hátra vannak. Olyanok, mint a(z időközben jövő májusra csúszott) The Last of Us Part II vagy a most novemberben érkező, nagyon rejtélyes Death Stranding.

