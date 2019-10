Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután újraszámolták, a körzetben az eredmény egálra jött ki, ezért új választásra van szükség.","shortLead":"Miután újraszámolták, a körzetben az eredmény egálra jött ki, ezért új választásra van szükség.","id":"20191030_nagyteteny_valasztokerulet_uj_valasztas_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb1520c-8df3-4eff-b041-1d40ad513f74","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_nagyteteny_valasztokerulet_uj_valasztas_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 30. 17:49","title":"Új választás lesz az egyik nagytétényi választókerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre inkább a Szent Imre kórházat fejlesztené.","shortLead":"László Imre inkább a Szent Imre kórházat fejlesztené.","id":"20191030_Leallitana_a_szuperkorhaz_epiteset_az_ujbudai_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd80381-78f6-4b92-ba28-aa5783029be5","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Leallitana_a_szuperkorhaz_epiteset_az_ujbudai_polgarmester","timestamp":"2019. október. 30. 09:21","title":"Leállítaná a szuperkórház építését az újbudai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebből 77 milliárd megy működésre és műsorgyártásra.","shortLead":"Ebből 77 milliárd megy működésre és műsorgyártásra.","id":"20191030_85_milliard_forintbol_gazdalkodhat_az_MTVA_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b57ec-7052-4930-a9df-76e374bf8645","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_85_milliard_forintbol_gazdalkodhat_az_MTVA_2020ban","timestamp":"2019. október. 30. 11:36","title":"85 milliárd forintból gazdálkodhat az MTVA 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfinak nagy fájdalmai voltak, de nyugodtan viselkedett. ","shortLead":"A férfinak nagy fájdalmai voltak, de nyugodtan viselkedett. ","id":"20191030_capatamadas_harapas_sved_par_eletmentes_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708643-2a7c-4b0d-b3f5-b422a371a018","keywords":null,"link":"/elet/20191030_capatamadas_harapas_sved_par_eletmentes_ausztralia","timestamp":"2019. október. 30. 11:10","title":"Egy svéd pár mentette meg a brit férfi életét, akinek leharapta a lábát egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1939b66c-20da-473f-a77c-74fe484af683","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai katonák mellett egy jól kiképzett kutyának is szerepe volt Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásában. Az amerikai elnök egy fotót már megosztott a négylábú \"tisztről\", a nevét ugyanakkor titkosították.","shortLead":"Az amerikai katonák mellett egy jól kiképzett kutyának is szerepe volt Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásában. Az amerikai...","id":"20191030_donald_trump_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_titkositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1939b66c-20da-473f-a77c-74fe484af683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b04d6fb-1823-4ebb-9eb8-a1a4590a12eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_donald_trump_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_titkositas","timestamp":"2019. október. 30. 10:36","title":"Miért nem mondja meg Trump a kutya nevét, amelyik segített megölni az ISIS vezetőjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f6d842-a71c-46df-a632-415aa43c5fba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sokan tájékozódnak a közösségi oldalakról, de nem minden hírről tudhatjuk biztosan, hogy igaz-e. A Deutsche Welle megmutatja, hogyan ismerjük fel a különbséget a tényleg fontos információk és az álhírek között. ","shortLead":"Sokan tájékozódnak a közösségi oldalakról, de nem minden hírről tudhatjuk biztosan, hogy igaz-e. A Deutsche Welle...","id":"20191002_Hogyan_ismerjuk_fel_az_alhireket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f6d842-a71c-46df-a632-415aa43c5fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ec9051-390b-4630-9153-2bfd3fc6f26c","keywords":null,"link":"/360/20191002_Hogyan_ismerjuk_fel_az_alhireket","timestamp":"2019. október. 30. 14:00","title":"Hogyan ismerjük fel az álhíreket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16e5a12-5fad-454e-b2e0-e4b6f29db75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ideiglenes állomáshelyükön nem maradhatnak a téli időszakban.","shortLead":"Ideiglenes állomáshelyükön nem maradhatnak a téli időszakban.","id":"20191030_gripen_vadaszgep_kecskemet_papa_honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e16e5a12-5fad-454e-b2e0-e4b6f29db75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47033c0f-d849-4d7e-bd0c-e0a10feec694","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_gripen_vadaszgep_kecskemet_papa_honvedseg","timestamp":"2019. október. 30. 14:41","title":"Sürgősen otthont kell találni a honvédség Gripenjeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0088aa6f-b6f7-4609-92c4-d1ba7a8b606a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zolgensma új, erősebb hatóanyagú változatától azt remélik, hogy idősebb gyerekeken is segíthet, de az állatkísérletek során problémák léptek fel. ","shortLead":"A Zolgensma új, erősebb hatóanyagú változatától azt remélik, hogy idősebb gyerekeken is segíthet, de az állatkísérletek...","id":"20191030_Zente_kiserlete_Zolgensma_Egyesult_Allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0088aa6f-b6f7-4609-92c4-d1ba7a8b606a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef580553-e8cc-48e4-ac76-1c9b64b30c5f","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_Zente_kiserlete_Zolgensma_Egyesult_Allamok","timestamp":"2019. október. 30. 18:00","title":"Leállították Zente gyógyszerének kísérleteit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]