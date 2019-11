Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70dd5d40-9229-431e-8004-43221823ac73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony azt írja, nem tudja és nem is akarja betiltani a Lokált, de nem hagyja, hogy a főváros asszisztáljon a gyűlöletkeltő hazugságok terjesztéséhez.\r

\r

","shortLead":"Karácsony azt írja, nem tudja és nem is akarja betiltani a Lokált, de nem hagyja, hogy a főváros asszisztáljon...","id":"20191031_Nem_tudom_es_nem_is_akarom_betiltani__Visszaszolt_a_Lokalnak_Karacsony_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70dd5d40-9229-431e-8004-43221823ac73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7438809d-9f6d-4e65-a0de-fb68a3427605","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Nem_tudom_es_nem_is_akarom_betiltani__Visszaszolt_a_Lokalnak_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. október. 31. 12:25","title":"\"Nem tudom, és nem is akarom betiltani\" – Visszaszólt a Lokálnak Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f827f63-b186-45bf-aa4d-5e174d26d36d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De még kivár a találkozóval a miniszterelnök.","shortLead":"De még kivár a találkozóval a miniszterelnök.","id":"20191031_Orban_Megkaptam_Karacsony_levelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f827f63-b186-45bf-aa4d-5e174d26d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceeebb8-17ee-4628-a5c2-6f0853363078","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Orban_Megkaptam_Karacsony_levelet","timestamp":"2019. október. 31. 13:26","title":"Orbán: Megkaptam Karácsony levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8796d2-07cb-49f5-b7c7-9ee64661d16f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt nem akar olyan kereszténydemokráciát, amelyik feladja a kereszténydemokrata tanítást, de nem akar egy hitbuzgalmi egyesületet sem vezetni.","shortLead":"Semjén Zsolt nem akar olyan kereszténydemokráciát, amelyik feladja a kereszténydemokrata tanítást, de nem akar...","id":"20191031_Semjen_elmagyarazta_mit_jelent_a_KDNP_a_Fidesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d8796d2-07cb-49f5-b7c7-9ee64661d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86aeb61-a0eb-4c4a-85be-a8313fa0b08f","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Semjen_elmagyarazta_mit_jelent_a_KDNP_a_Fidesznek","timestamp":"2019. október. 31. 14:01","title":"Semjén elmagyarázta, mit jelent a KDNP a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oldalak nyolc afrikai ország belpolitikájába kívántak beavatkozni, több mint 200 hamis fiók létrehozásával csaknem kétmilliónyi követőre tettek szert.","shortLead":"Az oldalak nyolc afrikai ország belpolitikájába kívántak beavatkozni, több mint 200 hamis fiók létrehozásával csaknem...","id":"20191030_Orosz_hatteru_oldalakat_fuggesztett_fel_a_Facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd78393b-9e21-40b1-98bf-7c864f844490","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_Orosz_hatteru_oldalakat_fuggesztett_fel_a_Facebook","timestamp":"2019. október. 30. 18:10","title":"Orosz hátterű oldalakat függesztett fel a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558ddf0f-2ab6-467d-a673-20ef6e36e78f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy romániai magyar család kezdett pénzgyűjtésbe Noel számára, aki ugyanabban a ritka betegségben szenved, mint Zente és Levente.","shortLead":"Egy romániai magyar család kezdett pénzgyűjtésbe Noel számára, aki ugyanabban a ritka betegségben szenved, mint Zente...","id":"20191101_Ujabb_SMAbeteg_csecsemo_kezelesere_gyujtenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=558ddf0f-2ab6-467d-a673-20ef6e36e78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed2b868-3f5e-478f-a51b-5a8e94933200","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Ujabb_SMAbeteg_csecsemo_kezelesere_gyujtenek","timestamp":"2019. november. 01. 11:51","title":"Újabb SMA-beteg csecsemő, Noel kezelésére gyűjtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f3037f-8efd-48b5-90cb-bc38d876d1f1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mutasd meg, mit tudsz – üzeni Orbán Viktor az új főpolgármesternek, amíg el nem készül a Fidesz részletes stratégiája az ellenzéki együttműködés szétverésére. Karácsony Gergely legfőbb problémája már most is a mögötte álló szivárványkoalíció. ","shortLead":"Mutasd meg, mit tudsz – üzeni Orbán Viktor az új főpolgármesternek, amíg el nem készül a Fidesz részletes stratégiája...","id":"201944__varosallami_tervek__barati_tuz_karacsonyra__afidesz_ujratolt__ki_rantja_felre_akormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f3037f-8efd-48b5-90cb-bc38d876d1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a625543d-4c91-44df-a77c-dc95060043af","keywords":null,"link":"/360/201944__varosallami_tervek__barati_tuz_karacsonyra__afidesz_ujratolt__ki_rantja_felre_akormanyt","timestamp":"2019. október. 31. 12:00","title":"Orbán engedékenysége mérgezett: a Karácsonynak kieszelt csapda működni látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsonyt diktátorozza a Lokál, Fekete-Győr szerint Orbán fél, elfogadta a magyar javaslatot a NATO. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsonyt diktátorozza a Lokál, Fekete-Győr szerint Orbán fél, elfogadta a magyar javaslatot a NATO. A hvg360 esti...","id":"20191031_Radar_360_Karacsonyt_diktatorozza_a_Lokal_FeketeGyor_szerint_Orban_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9acf70-987a-44c1-8b98-37c9c77e68db","keywords":null,"link":"/360/20191031_Radar_360_Karacsonyt_diktatorozza_a_Lokal_FeketeGyor_szerint_Orban_fel","timestamp":"2019. október. 31. 17:30","title":"Radar 360: bevásárolt az állam a Telenorba, Kövér Lenin-fiúkat emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140ab29c-bfaa-4289-b2c5-328a6b4c6b26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új alkalmazással és kifejezetten gyerekeknek készült zenei tartalommal újít a Spotify.","shortLead":"Új alkalmazással és kifejezetten gyerekeknek készült zenei tartalommal újít a Spotify.","id":"20191030_spotify_kids_streaming_zenehallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=140ab29c-bfaa-4289-b2c5-328a6b4c6b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1dec66-cc92-4b03-b6aa-e65510b6bbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_spotify_kids_streaming_zenehallgatas","timestamp":"2019. október. 30. 19:03","title":"Jön a Spotify Kids, a gyerekeknek készült zenelejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]