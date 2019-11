Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon fog a legtöbbet sütni a nap az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Északon fog a legtöbbet sütni a nap az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191031_idojaras_elorejelzes_felho_napsutes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd12b271-7aff-405e-9e36-e0073ad142ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_idojaras_elorejelzes_felho_napsutes","timestamp":"2019. október. 31. 05:10","title":"Nem tartogat sok meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0088aa6f-b6f7-4609-92c4-d1ba7a8b606a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zolgensma új, erősebb hatóanyagú változatától azt remélik, hogy idősebb gyerekeken is segíthet, de az állatkísérletek során problémák léptek fel. ","shortLead":"A Zolgensma új, erősebb hatóanyagú változatától azt remélik, hogy idősebb gyerekeken is segíthet, de az állatkísérletek...","id":"20191030_Zente_kiserlete_Zolgensma_Egyesult_Allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0088aa6f-b6f7-4609-92c4-d1ba7a8b606a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef580553-e8cc-48e4-ac76-1c9b64b30c5f","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_Zente_kiserlete_Zolgensma_Egyesult_Allamok","timestamp":"2019. október. 30. 18:00","title":"Leállították Zente gyógyszerének kísérleteit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023a0e63-64c8-4616-95ff-a4d4415404c1","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"„Ha él a gyár, él a város” – állítják Dunaújvárosban, ám most bejelentették: 350 fővel csökkentik a mintegy 5 ezer fős létszámot, ami akár a végét is jelentheti a magyar acélipar zászlóshajójának. A helyzet nem reménytelen, de valószínűleg ismét szükség lehet állami segítségre. A helyszínen jártunk, hogy megtudjuk, mekkora a gond, és egyáltalán mit gondolnak az ottaniak a mostani folyamatokról. ","shortLead":"„Ha él a gyár, él a város” – állítják Dunaújvárosban, ám most bejelentették: 350 fővel csökkentik a mintegy 5 ezer fős...","id":"20191030_dunaferr_leepites_vasas_szakszervezet_riport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=023a0e63-64c8-4616-95ff-a4d4415404c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014e7793-f635-4046-831a-db7d63ba3cf8","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_dunaferr_leepites_vasas_szakszervezet_riport","timestamp":"2019. október. 31. 06:30","title":"\"Ha ennyi embert elküldenek, az végzetes lehet a Dunaferrnek is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056adeef-474d-43ed-812c-b720011e3ba8","c_author":"Kőszeg Ferenc","category":"360","description":"A szovjet típusú magyarországi államhatalom és a zsidó felekezet viszonyáról eddig nem jelent meg átfogó igényű munka. Ezért kiemelkedő fontosságú a holokauszt utáni magyarországi zsidóság társadalmi helyzetét kutató Kovács András könyve, A Kádár-rendszer és a zsidók, amely egyszerre 33 év történetét áttekintő tanulmány és az annak megállapításait bizonyító dokumentum-gyűjtemény. ","shortLead":"A szovjet típusú magyarországi államhatalom és a zsidó felekezet viszonyáról eddig nem jelent meg átfogó igényű munka...","id":"20191101_Koszeg_Ferenc_Kepzelt_valosag_fogsagaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056adeef-474d-43ed-812c-b720011e3ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384ba944-e3f8-4fbd-8a73-911fc42ceb7f","keywords":null,"link":"/360/20191101_Koszeg_Ferenc_Kepzelt_valosag_fogsagaban","timestamp":"2019. november. 01. 14:00","title":"Kőszeg Ferenc: Képzelt valóság fogságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419333a3-8ce9-4c89-b52f-b29d6788ce7e","c_author":"Singer Magdolna","category":"360","description":"A 18 éves Gabi története arról, hogyan küzdött meg fájdalmával, amikor elveszítette édesanyját. Singer Magdolna Ki vigasztalja meg a gyerekeket című könyvében hasonló személyes tragédiákról mesélnek gyerekek, fiatalok. Amikor az író leírta ezeket, többször elsírta magát. ","shortLead":"A 18 éves Gabi története arról, hogyan küzdött meg fájdalmával, amikor elveszítette édesanyját. Singer Magdolna Ki...","id":"20191101_singer_magdolna_ki_vigasztalja_meg_a_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419333a3-8ce9-4c89-b52f-b29d6788ce7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d6b906-36c9-48e1-8bf1-0f4a6ab84fc7","keywords":null,"link":"/360/20191101_singer_magdolna_ki_vigasztalja_meg_a_gyerekeket","timestamp":"2019. november. 01. 08:15","title":"\"Amikor meghalt, megéreztem azt az erőt, ami benne volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló csatlakozott a korábbi kezdeményezésekhez, és az együttműködő családoknak részletfizetést és egyéb támogatási formákat kínál, hogy biztonságban érezhessék magukat a téli időszakban.\r

\r

","shortLead":"Zugló csatlakozott a korábbi kezdeményezésekhez, és az együttműködő családoknak részletfizetést és egyéb támogatási...","id":"20191030_Zuglo_is_meghirdette_a_kilakoltatasok_leallitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e419b36-edf5-47c9-8536-84b37e697217","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Zuglo_is_meghirdette_a_kilakoltatasok_leallitasat","timestamp":"2019. október. 30. 15:26","title":"Zugló is meghirdette a kilakoltatások leállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új filmre készül, és színpadon már beszélő szerepeket is vállal a 2016-os sztrókjából felépülő színész. A saját vicceit azonban nagyon hiányolja.","shortLead":"Új filmre készül, és színpadon már beszélő szerepeket is vállal a 2016-os sztrókjából felépülő színész. A saját vicceit...","id":"20191031_Kulka_Janos_Meggyogyitottak_De_sok_mindenki_eltunt_mellolem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1d371a-d169-4a80-b157-a73a3278e8b0","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Kulka_Janos_Meggyogyitottak_De_sok_mindenki_eltunt_mellolem","timestamp":"2019. október. 31. 07:30","title":"Kulka János: Meggyógyítottak! De sok mindenki eltűnt mellőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32ac892-392f-4837-a0d9-1563968418c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban családi használatra termesztette a kábítószert a férfi, de fizetőeszközként is bevetette a házimozi és a fúrógép megszereléséért.","shortLead":"Elsősorban családi használatra termesztette a kábítószert a férfi, de fizetőeszközként is bevetette a házimozi és...","id":"20191031_Ket_foliasatorban_termesztett_fuvet_a_tatabanyai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c32ac892-392f-4837-a0d9-1563968418c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596418fd-165b-4e4a-bf87-79685b7c95ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Ket_foliasatorban_termesztett_fuvet_a_tatabanyai_ferfi","timestamp":"2019. október. 31. 08:38","title":"Két fóliasátorban termesztett füvet a tatabányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]