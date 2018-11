Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata. Annyira, hogy a visszajelzések miatt már a készítőknek is magyarázkodniuk kellett.

Egy ideje már tudni, hogy új Diablo játékon dolgoznak a Blizzardnál, és mivel a cég újdonságait általában a novemberi BlizzConon tárja a nyilvánosság elé, a rajongók arra számítottak, hogy a kétnapos rendezvényen a titokzatos projektről is lehull a lepel.

Egy fontos bejelentés történt is Diablo-témában, de a rajongók legnagyobb meglepetésére valami egész más sült ki belőle: ugyanis a 2012-es Diablo 3 folytatása (illetve egyáltalán valóban újnak tűnő alkotás) helyett egy mobilokra szánt verziót mutatott be a vállalat, amely a hobbijátékosok megfogalmazása szerint is a műfaj teljes megcsúfolása.

A játék hivatalos YouTube-csatornájára felkerült intró már 17 ezernél is több negatív értékelést gyűjtött be, miközben a kedvelések száma alig pár százra tehető. A csatorna kezelői ráadásul törölgetni kezdték a videó alatti kritikus megjegyzéseket, mely szintén nem vet túl jó fényt a Diablo: Immortal címmel készülő projektre. Sokan azt is nehezményezik, hogy a NetEase által fejlesztett program kísértetiesen hasonlít a cég egy régebbi munkájára.

A hírek hallatán a fejlesztést vezető Wyatt Cheng igyekezett türelemre inteni a játékosokat, mondván: nem ez az egyetlen projektjük a szériában. Bár konkrétumokat nem említett, a mobilnak szerinte ettől függetlenül sem kellene szitokszónak lennie, hiszen ma már egész másfajta technológiáról beszélünk.

A Diablo: Immortal a játék második és harmadik részeinek eseményeit köti össze, de stílusában és küllemében is inkább utóbbira emlékeztet. A választható hősök száma ugyanúgy hatra tehető, ezen a téren sem érződik tehát különösebb változás. A megjelenés dátuma még nem ismert, de annyit már most tudni, hogy iOS-re és Androidra is kiadják.

