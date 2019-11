Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70f91ef8-ade9-4914-a8ce-58f2d5985279","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Apáink sokfélék, a legkülönfélébb módon éreznek és viselkednek. Megfogadjuk, hogy nem leszünk olyanok, mint ők, aztán mégis ugyanazokat a játszmákat ismételgetjük. Az elég jó szülőséghez érdemes megvizsgálnunk, milyenek vagyunk, és ez mit okoz a gyermekünkben.","shortLead":"Apáink sokfélék, a legkülönfélébb módon éreznek és viselkednek. Megfogadjuk, hogy nem leszünk olyanok, mint ők, aztán...","id":"20191103_Uveghegy_szuperman_vagy_jo_fej_On_melyik_apatipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f91ef8-ade9-4914-a8ce-58f2d5985279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05fd819-13aa-4bb7-b177-642389119cdd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191103_Uveghegy_szuperman_vagy_jo_fej_On_melyik_apatipus","timestamp":"2019. november. 03. 20:15","title":"Üveghegy, szuperman vagy jó fej? Ön melyik apatípus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Beverly Hillsben tartott árverésen a brit születésű, Ausztráliában felnőtt színésznő több ruháját eladták, s a 2,4 millió dolláros összbevételt az Olivia Newton-Johnt is kezelő helyi onkológiai központ kapja.","shortLead":"A Beverly Hillsben tartott árverésen a brit születésű, Ausztráliában felnőtt színésznő több ruháját eladták, s a 2,4...","id":"20191103_Negyszazezer_dollart_adtak_Olivia_NewtonJohn_Greasees_ruhajaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0528a18-0186-4eaf-8257-f3e090f162c8","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Negyszazezer_dollart_adtak_Olivia_NewtonJohn_Greasees_ruhajaert","timestamp":"2019. november. 03. 11:49","title":"Négyszázezer dollárt adtak Olivia Newton-John Grease-es ruhájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0489f60-a2e4-4089-bb79-02eff8f2cdb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brian Harvey-nak nem ez az első botránya idén.","shortLead":"Brian Harvey-nak nem ez az első botránya idén.","id":"20191103_Segelyhivatalbol_dobtak_ki_az_East_17_egykori_sztarjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0489f60-a2e4-4089-bb79-02eff8f2cdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72504d91-736a-4f2d-97e5-df352d39fe50","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Segelyhivatalbol_dobtak_ki_az_East_17_egykori_sztarjat","timestamp":"2019. november. 03. 21:50","title":"Segélyhivatalból dobták ki az East 17 egykori sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki szeretne, virágot is vihet.","shortLead":"Aki szeretne, virágot is vihet.","id":"20191102_Kesz_Andy_Vajna_siremleke_oroszlan_pihen_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865efd45-959f-4ac9-9705-2e06a79295dc","keywords":null,"link":"/elet/20191102_Kesz_Andy_Vajna_siremleke_oroszlan_pihen_rajta","timestamp":"2019. november. 02. 15:47","title":"Kész Andy Vajna síremléke, oroszlán pihen rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beto O'Rourke volt texasi képviselő bejelentette pénteken, hogy kiszáll az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségéért folyó versenyből.\r

","shortLead":"Beto O'Rourke volt texasi képviselő bejelentette pénteken, hogy kiszáll az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségéért...","id":"20191102_beto_orourke_demokrata_part_elnokvalasztas_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa5280-8f9a-4bd0-9a54-d5f19a30eaf5","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_beto_orourke_demokrata_part_elnokvalasztas_donald_trump","timestamp":"2019. november. 02. 12:32","title":"Eggyel kevesebb demokrata kihívója maradt Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe3c94a-ca72-4e3e-8457-4de73632f19e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudták megmenteni a pilóta életét. ","shortLead":"Nem tudták megmenteni a pilóta életét. ","id":"20191102_floria_legi_parade_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe3c94a-ca72-4e3e-8457-4de73632f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc380b1b-dda1-47fc-b02c-5e14a67db165","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_floria_legi_parade_halalos_baleset","timestamp":"2019. november. 02. 11:08","title":"Videóra vették a tragikus balesetet egy floridai légi parádén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9818d8d7-72db-4489-b15d-2b53edbccaba","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Október 23-án Budapest utcáin megjelent egy feketébe öltözött szélsőjobboldali szervezet, majd tagjai vonulni kezdtek a belvárosban. Ők a Légió Hungária tagjai. Róluk beszélgettünk a hvg.hu heti közéleti podcastjában.","shortLead":"Október 23-án Budapest utcáin megjelent egy feketébe öltözött szélsőjobboldali szervezet, majd tagjai vonulni kezdtek...","id":"20191102_Fulke_Aktivizalodik_a_faji_felsobbrenduseget_hirdeto_szelsojobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9818d8d7-72db-4489-b15d-2b53edbccaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5515805e-5aef-4930-9e90-b9a2f3007ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Fulke_Aktivizalodik_a_faji_felsobbrenduseget_hirdeto_szelsojobb","timestamp":"2019. november. 02. 16:00","title":"Fülke: Aktivizálódik a faji felsőbbrendűséget hirdető szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy kis időt együtt töltött az aktivistával.","shortLead":"A színész egy kis időt együtt töltött az aktivistával.","id":"20191103_Leonardo_Di_Caprio_Greta_Thunberg_korunk_egyik_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b28e79-565b-40a7-8b04-6595ec116989","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Leonardo_Di_Caprio_Greta_Thunberg_korunk_egyik_vezetoje","timestamp":"2019. november. 03. 18:37","title":"Leonardo Di Caprio: \"Greta Thunberg korunk egyik vezetője\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]