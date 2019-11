A Tokiói és a Michigani Egyetem kutatói egy néhány ezer forintos lézerpointer segítségével akár 106 méterről is képesek parancsot adni az okoshangszórónak.

Bár a gyártók igyekeznek minél biztonságosabbá tenni az okoshangszórókat, a készülékek használata hordoz némi kockázatot magában. Ha a hackerek hozzáférnek a mikrofonjához, mindent lehallgathatnak, ami a lakásban történik, ezzel pedig érzékeny adatokat is megszerezhetnek. De a jelek szerint nem ez az egyetlen veszély, ami a tulajdonosokat fenyegeti.

A Tokiói és a Michigani Egyetem kutatói egy közös projektben mutatták meg, hogyan lehet átverni az okoshangszórókat – akár 106 méteres távolságból is. A szakembereknek egy teljesen átlagos lézernyaláb segítségével elhitették a Google, az Apple és az Amazon készülékével is, hogy "beszélnek hozzájuk", így lényegében bármilyen utasítást adhattak nekik. Például azt, hogy nyissa ki a lakáshoz/irodához tartozó zárakat, hogy be lehessen jutni az épületbe. Mindehhez egyébként a hackerenek sem kell "költségbe verniük magukat", egy egyszerű lézerpointer néhány ezer forintért már beszerezhető.

A kutatásban az a Daniel Genkin is résztvett, aki a processzorok Meltdown és a Spectre biztonsági réseit fedezte fel.

A csapat hét hónapon át végzett kísérleteket, az eredményt pedig nemrég publikálták. E szerint az okoshangszórónak képesek voltak a lézerfény segítségével 70-106 méterről is utasítást adni. Mindehhez csupán arra volt szükség, hogy a készülék mikrofonjára sugározzák a lézerfényt, ami egyenértékű volt az OK Google, open the garage door, vagyis az

OK Google, nyisd ki a garázskaput

utasítással.

A szakemberek szerint mindez azért lehetséges, mert a mikrofonban van egy membrán, ami rezeg, ha hangot hall. A lézer segítségével az utasításoknak megfelelő rezgést adhatják le neki, amit aztán elektromos jellé konvertál a szerkezet. A kutatók szerint nemcsak az épületet lehetett így kinyittatni az eszközzel, de vásárolni is lehetett vele és a rendszerre csatlakozó autókhoz is hozzá lehetett így férni.

A szakemberke már értesítették a Teslát, az Amazont, az Apple-t, a Google-t és a Fordot a problémáról, amit szerintük csak úgy lehetne orvosolni, ha átterveznék a mikrofont – az eszköz "letakarása" ugyanis nem segít. A kutatóknak a

Google Home/Nest,

az Amazon Echo Plus/Show/Dot,

a Facebook Portal Mini,

az Amazon Fire Cube TV,

az EchoBee 4,

az iPhone XR,

a 6. generációs iPadek,

a Samsung Galaxy S9-et, valamint

a Google Pixel 2

eszközöket is sikerült így meghackelniük.

A legkönnyebben az okoshangszórókat tudták átverni, a mobiloknál 5-20 méteres távolságról működött csak a dolog.

